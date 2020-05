Days of Play: H γιορτή που όλοι αγαπήσαμε επέστρεψε στο PlayStation

Βρίσκεσαι ανάμεσα σε εκείνους που δεν βλέπουν την ώρα να επιστρέψουν σπίτι για να παίξουν; Σε εκείνους που προτιμούν την δροσιά του σπιτιού και την διασκέδαση που τους προσφέρει μια «βουτιά» στον απίστευτο κόσμο του PlayStation, από ότι μια βουτιά στην παραλία είναι ακόμα λίγο μπούζι τα νερά); Ε, τότε ήρθε η ώρα να μείνεις σπίτι και να νιώσεις ακόμη περισσότερο την αδρεναλίνη σου να χτυπάει κόκκινο και να διασκεδάσεις όσο ποτέ!

Αξιοποίησε την περίοδο «Days of Play», την προωθητική ενέργεια-θεσμό που έρχεται για ακόμη μια χρονιά, με καταπληκτικές προσφορές να ξελογιάσει τους παθιασμένους φίλους του PlayStation σε όλο τον κόσμο! Η ποικιλία μεγάλη και οι τιμές πραγματικά θα σε εντυπωσιάσουν!

Αν ανήκεις στους λάτρεις του PS VR και προτιμάς να βυθίζεσαι στον κόσμο της εικονικής πραγματικότητας, ταξιδεύοντας μέσα από ένα Headset, τότε ανήκεις στους τυχερούς γιατί κατά τη διάρκεια της περιόδου «Days of Play», μπορείς να το βρεις στην απίστευτη και όμως αληθινή, μειωμένη τιμή των 199,99€. Αυτό το καλοκαίρι ήρθε η ώρα να βιώσεις την απόλυτα καθηλωτική εμπειρία, με έναν ρεαλιστικό κόσμο παιχνιδιού να ζωντανεύει γύρω σου.

Αν πάλι είσαι από τους τύπους που λατρεύουν το κλασικό gaming που όλοι αγαπήσαμε, μια σειρά αποκλειστικών τίτλων από 19,99€, δεν θα σε απογοητεύσει! «Καβάλα» τη μοτοσικλέτα σου και προσπάθησε να επιβιώσεις, ταξιδεύοντας στις απέραντες και αφιλόξενες ερημιές της Β. Αμερικής με το Days Gone, γίνε ο ήρωας που θα σώσει τον πολιτισμό, σε έναν κατεστραμμένο κόσμο που είναι γεμάτος υπερφυσικούς κινδύνους με το Death Stranding ή γίνε ένας μυστηριώδης πολεμιστής, μισός άνθρωπος και μισός υπερφυσικός Yokai και κάνε κτήμα σου τις θανάσιμες πολεμικές τέχνες των σαμουράι με το Nioh II. Επέλεξε αυτό που ταιριάζει καλύτερα σε εσένα ή δοκίμασέ τα όλα. Γιατί όχι; «Days of Play»: προσφορές που θα σε κάνουν να τα καταφέρεις.

Ακόμη, μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία αποκλειστικών τίτλων PlayStation Hits στα 14,99€, συμπεριλαμβανομένων blockbusters μεγατόνων, όπως το Τhe Last of Us Remastered, το God of War και φυσικά το GT Sport.

Ξέρω, είσαι και εσύ από αυτούς που λατρεύουν να παίζουν online multiplayer σε μια τεράστια κοινότητα παικτών, θέλουν να κατεβάζουν μέχρι και δύο παιχνίδια κάθε μήνα χωρίς επιπλέον χρέωση και να απολαμβάνουν αποκλειστικά προνόμια μέσα από μία συνδρομή! Με τη 12μηνη συνδρομή PlayStation Plus στα 42€ έχεις την ευκαιρία να μπεις σε αυτόν τον συναρπαστικό κόσμο ή αν είσαι ήδη συνδρομητής να επεκτείνεις τα προνόμια σου για 12 ακόμη μήνες! Μείνε συντονισμένος καθώς πολύ σύντομα θα βρεις επιπλέον προσφορές και από το PlayStation Store, καθώς κορυφαίοι τίτλοι μπορούν να γίνουν δικοί σου σε μοναδικές τιμές από τις 3 έως τις 17 Ιουνίου.

Οι μοναδικές προσφορές της προωθητικής ενέργειας «Days of Play» έχουν ξεκινήσει ήδη από τις 25/05 και θα ισχύσουν έως και τις 08 Ιουνίου 2020.

Νομίζω ότι με αυτά τα νέα, σίγουρα σου έφτιαξα τη μέρα!

Ακολούθησε το Newsbomb.gr

στο Google News