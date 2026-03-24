Ιράν: Αναφορές ότι o Γκαλιμπάφ επιβιβάστηκε σε πτήση για το Ισλαμαμπάντ, λένε πακιστανικά ΜΜΕ

Σύμφωνα με δημοσιεύματα πακιστανικών μέσων ενημέρωσης, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πέταξε από την Τεχεράνη στo Ισλαμαμπάντ με την έγκριση τόσο των αμερικανικών όσο και των ισραηλινών αρχών, όπως μεταδίδουν η La Republica και η Corriere.

Αυτός ο ασυνήθιστος συντονισμός έρχεται εν μέσω έντονων σηματοδοτεί μια πιθανή στροφή προς μυστική διπλωματία υψηλού επιπέδου, γράφουν πακιστανικές εφημερίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η διαδρομή της πτήσης μέσω αμφισβητούμενου ή ελεγχόμενου εναέριου χώρου απαιτεί σημαντικό συντονισμό, ειδικά υπό το φως της επιχείρησης "True Promise-4" και των συνεχιζόμενων αεροπορικών επιδρομών που αναφέρονται στην περιοχή.

Το γεγονός ότι ένας τόσο υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος μπόρεσε να ταξιδέψει με ασφάλεια υποδηλώνει ότι χώρες-διαμεσολαβητές όπως το Πακιστάν και η Αίγυπτος κατάφεραν να διευκολύνουν με επιτυχία ένα «διπλωματικό παράθυρο».

Αυξάνονται οι εικασίες ότι το Ισλαμαμπάντ θα μπορούσε να φιλοξενήσει μια μυστική σύνοδο κορυφής μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων ήδη από αυτή την εβδομάδα με αντικείμενο μια πιθανή κατάπαυση του πυρός ή την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Η άφιξη του Γκαλιμπάφ θεωρείται προάγγελος «πολύ εντατικών» συνομιλιών, οι οποίες, σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις Τραμπ ενδέχεται να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Παρότι η ιρανική ηγεσία αρνείται επισήμως οποιαδήποτε άμεση διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η πραγματικότητα γύρω από τη συγκεκριμένη πτήση υποδηλώνει ότι όλες οι πλευρές δίνουν αυτή τη στιγμή προτεραιότητα στην ασφαλή μετακίνηση βασικών διαπραγματευτών.

Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί ένα από τα πιο σημαντικά σημάδια ύφεσης από τότε που η σύγκρουση έφτασε στο σημείο βρασμού στις αρχές αυτού του μήνα.

FT: «Το Ιράν επιτρέπει σε μη εχθρικά πλοία να διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ»

Το Ιράν έχει ενημερώσει τα κράτη μέλη του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) ότι «μη εχθρικά πλοία» μπορούν να διέλθουν από το Στενό του Ορμούζ, υπό την προϋπόθεση ότι θα συντονιστούν με τις ιρανικές αρχές. Αυτό αναφέρουν οι Financial Times, επικαλούμενες επιστολή προς τον IMO.

