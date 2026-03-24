Δανία: Οι Σοσιαλδημοκράτες της Μέτε Φρεντέρικσεν προηγούνται στις εκλογές, σύμφωνα με τα exit polls

Η πρωθυπουργός της Δανίας Mette Frederiksen φαίνεται να οδεύει προς εκλογική νίκη.

Σύμφωνα με τα exit polls, η αριστερή συμμαχία της πρωθυπουργού Mette Frederiksen προηγείται του δεξιού μπλοκ στις κοινοβουλευτικές εκλογές στη Δανία. Ωστόσο, κανένα από τα δύο στρατόπεδα δεν φαίνεται να εξασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία.

Οι Σοσιαλδημοκράτες προβλέπεται να εξασφαλίσουν τις περισσότερες ψήφους στις βουλευτικές εκλογές, παρά το γεγονός ότι συγκεντρώνουν μόλις 19,2%, το χαμηλότερο ποσοστό τους εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα DR.

Ο βασικός δεξιός αντίπαλός της, το κόμμα Venstre υπό τον Troels Lund Poulsen, συγκεντρώνει μόλις 9,3%. Την ίδια στιγμή, ο Alex Vanopslagh της Liberal Alliance αναδεικνύεται ως η ισχυρότερη προσωπικότητα της δεξιάς με 10,5%, ενώ η Πράσινη Αριστερά προβλέπεται να καταλάβει τη δεύτερη θέση με 11,4%.

Σύμφωνα με τα exit polls του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα DR και της εταιρείας ερευνών Epinion, το αριστερό μπλοκ αναμένεται να καταλάβει 83 από τις 179 έδρες στο κοινοβούλιο, ενώ το δεξιό μπλοκ 79 έδρες.

Άλλη δημοσκόπηση, των TV2 και Megafon, δίνει 86 έδρες στην αριστερά και 75 έδρες στη δεξιά.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το κεντρώο κόμμα του υπουργού Εξωτερικών Lars Løkke Rasmussen ενδέχεται να αποτελέσει τον ρυθμιστικό παράγοντα για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Εναλλακτικά, καθοριστικό ρόλο θα μπορούσαν να διαδραματίσουν και οι τέσσερις βουλευτές από τη Greenland και τις Faroe Islands.

Μετά από μια ιστορική ήττα στις περσινές τοπικές εκλογές, η Φρέντερικσεν φαίνεται να επωφελήθηκε πολιτικά από την προσπάθεια του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ να προσαρτήσει τη Γρολανδία, εξέλιξη που προκάλεσε συσπείρωση γύρω από τη σημαία και την οποία η Δανή πρωθυπουργός αξιοποίησε, προκηρύσσοντας πρόωρες εκλογές.

Τα τελικά αποτελέσματα αναμένονται μετά τα μεσάνυχτα, ανοίγοντας τον δρόμο για δύσκολες διαπραγματεύσεις σχηματισμού κυβέρνησης, οι οποίες ενδέχεται να διαρκέσουν εβδομάδες ή και μήνες.

