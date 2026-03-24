LIVE Ντουμπάι – Παναθηναϊκός: Για το «διπλό» που θα αλλάξει τα δεδομένα στη Euroleague

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Ντουμπάϊ στο Σεράγεβο και θέλει τη νίκη για να συνεχίσει την αντεπίθεση του και να πετύχει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην κατάταξη.

Με…οδηγό το τελευταίο δεκάλεπτο του εντός έδρας αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα, ο Παναθηναϊκός έχει ταξιδέψει στη βοσνιακή πρωτεύουσα για τον πολύ δύσκολο και κρίσιμο αγώνα.

Η ομάδα της Ντουμπάι, λόγω των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν έχει αναγκαστεί να φύγει από την φυσική της έδρα και αυτό είναι κάτι που θέλει να το εκμεταλλευτεί η ομάδα του «τριφυλλιού» και να πάρει το διπλό που θα της αλλάξει τη ζωή.

Κόντρα στους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου ο Παναθηναϊκός μπορεί να προβλημάτισε για 28 λεπτά, αλλά στα τελευταία 12 η ομάδα του Εργκίν Αταμάν απέδειξε για το τι είναι ικανή να κάνει και για μία ακόμα φορά έδειξε πόσο έχει αδικήσει τον εαυτό της.

Τόσο η εικόνα του τελευταίου δεκαλέπτου, όσο και η γενικότερη εικόνα της ομάδας στην αναμέτρηση της Γλυφάδας με τον Πανιώνιο δείχνουν ότι οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν έχουν αρχίσει να παρουσιάζουν αγωνιστική άνοδο.

Οι «πράσινοι» θέλουν να εκμεταλλευτούν το timing και να πάρουν το διπλό που θα τους δώσει ακόμα πιο ισχυρή ψυχολογία για τα παιχνίδια που ακολουθούν στη συνέχεια και κυρίως αυτό που έπεται με τη λαβωμένη Μονακό στο κατάμεστο Telekom Center Athens, το βράδυ της Παρασκευής.

