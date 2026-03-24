Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που έβγαλε η κλήρωση την Τρίτη 24/3/2026
Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 48 εκατ. ευρώ
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κλήρωση του Eurojackpot το βράδυ της Τρίτης, 24/3/2026 είναι οι εξής: 9, 15, 23, 43, 48 και 3,5
Τι είναι το Eurojackpot
Η κλήρωση, στην οποία παίρνουν μέρος συνολικά 19 χώρες συμπεριλαμβανομένης πλέον και της Ελλάδας, μοιράζει κέρδη που ξεκινούν από τα 10 εκατ. ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 120 εκατ. ευρώ, μέσα από συνεχόμενα τζακ ποτ.
Στις υπόλοιπες 18 χώρες που συμμετέχουν υπάρχουν συνολικά 12 κατηγορίες κερδών. Στην Ελλάδα, ωστόσο, καθιερώθηκε για πρώτη φορά και μια 13η κατηγορία κερδών, για όσους προβλέπουν σωστά δύο αριθμούς.
