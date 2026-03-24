Αεροπορικός κολοσσός καταργεί θέσεις οικονομικής θέσης υπέρ ακριβότερων premium καμπινών

Η αεροπορική εταιρεία United Airlines φαίνεται να επενδύει όλο και περισσότερο στις μεγάλες καμπίνες, κάτι που ωστόσο συνεπάγεται και σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων.

Την Τρίτη, ο αεροπορικός κολοσσός παρουσίασε τα νέα σχέδια καμπίνας των αεροσκαφών του, τα οποία προβλέπουν αύξηση των premium θέσεων και ταυτόχρονα μείωση των επιλογών στην απλή οικονομική θέση, σύμφωνα με το CNBC.

Σύμφωνα με το Robb Report, η εταιρεία σκοπεύει να προσθέσει 250 νέα αεροσκάφη στον στόλο της έως τον Απρίλιο του 2028, τα οποία θα ενσωματώνουν αυτές τις αλλαγές. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό παραδόσεων αεροσκαφών που έχει πραγματοποιήσει ποτέ αεροπορική εταιρεία μέσα σε περίοδο δύο ετών.

Ο νέος στόλος που θα περιλαμβάνει τα νέα αεροσκάφη Airbus A321neo για υπερατλαντικές ή μεγάλες εσωτερικές πτήσεις θα διαθέτει:

12 θέσεις premium economy,

36 θέσεις οικονομικής θέσης με επιπλέον χώρο για τα πόδια, πέρα από τις απλές οικονομικές θέσεις,

καθώς και ένα μικρό snack bar στο πίσω μέρος του αεροσκάφους, το οποίο θα αντικαταστήσει τρεις θέσεις από τη βασική διάταξη της καμπίνας.

Παράλληλα, τα αεροσκάφη θα περιλαμβάνουν 20 θέσεις Polaris, οι οποίες μετατρέπονται σε πλήρως επίπεδα κρεβάτια και παρέχουν άμεση πρόσβαση στον διάδρομο.

Οι premium θέσεις θα προσφέρουν μεγαλύτερο χώρο για τους ώμους και τους αγκώνες των επιβατών, ημιδιαφανές διαχωριστικό τύπου σουίτας, καθώς και επιπλέον παροχές Polaris, όπως:

κλινοσκεπάσματα Saks Fifth Avenue,

προϊόντα περιποίησης δέρματος Perricone MD για χρήση κατά τη διάρκεια της πτήσης,

και ακουστικά υψηλής ποιότητας.

Η τάση προς πιο πολυτελείς θέσεις φαίνεται να ενισχύεται διαρκώς.

«Η κύρια καμπίνα επίσης βελτιώνεται και είδαμε πολύ ισχυρή ζήτηση για τη United στο πρώτο τρίμηνο, όμως οι premium θέσεις οδήγησαν και πάλι την αύξηση της ζήτησης και συνεχίζουν να το κάνουν», δήλωσε ο εμπορικός διευθυντής της εταιρείας, Andrew Nocella, σε δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα, παρά την πρόσφατη αύξηση των τιμών των καυσίμων.

Ωστόσο, η πολυτέλεια αυτή έχει και σημαντικό κόστος για τους ταξιδιώτες. Σύμφωνα με το CNBC, μια πτήση από τη βασική βάση της United στο Newark προς το Σαν Φραντσίσκο την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου κοστίζει περίπου 423 δολάρια στην οικονομική θέση, αλλά εκτοξεύεται στα 5.556 δολάρια για θέση στην κορυφαία κατηγορία Polaris σε αεροσκάφος Boeing 757.

Η ανταγωνίστρια Delta Air Lines έχει επίσης δηλώσει ότι αναμένει τα έσοδα από premium θέσεις να ξεπεράσουν φέτος εκείνα της βασικής καμπίνας, γεγονός που αντανακλά τη στροφή των επιβατών προς πιο άνετα, αλλά και ακριβότερα ταξίδια.

