Παναθηναϊκός AKTOR: Βραβεύτηκε και αποθεώθηκε ο Τζέντι Όσμαν

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR τιμήθηκε απ’ την ομάδα που έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα, πριν το τζάμπολ του αγώνα.

Γιάννης Κουβόπουλος

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σεράγεβο αποστολή: Γιάννης Κουβόπουλος

Ο Τζέντι Όσμαν έχει τούρκικη καταγωγή λόγω του πατέρα του. Η μητέρα του είναι απ’ τη Βοσνία κι έτσι έχει ιδιαίτερους δεσμούς με τη χώρα στην οποία διεξήχθη το ματς του Παναθηναϊκού AKTOR με την Ντουμπάι BC.

Μάλιστα ζούσε εκεί και το 2001 έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα σε ηλικία 6 ετών, στην ομάδα Μπόσνα. Έτσι, με αφορμή την επιστροφή του εκεί, γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμου που βρέθηκε στο γήπεδο.

Παράλληλα ο Κέναν Καμενιάσεβιτς, GM της Ντουμπάι BC και Βόσνιος, τον τίμησε για την προσφορά του στην Μπόσνα, προσφέροντάς του μια φανέλα της ομάδας. Είναι χαρακτηριστικό πως και στην παρουσίασή του, γνώρισε την αποθέωση.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
Novibet
