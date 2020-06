Το ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο έγινε Χρυσό!

Ο οργανισμός Greek Taste Beyond Borders® GTBB με διεθνή εμβέλεια και έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο στοχεύει στην ανάδειξη των ελληνικών προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο. Με τους υψηλά καταρτισμένους και διακεκριμένους του Chef θέτει αυστηρά κριτήρια για την επιλογή και τη διάκριση των προϊόντων. Το ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο κρίθηκε για την αυθεντικότητα της γεύσης του, την ποιότητα των πρώτων υλών και με περηφάνια ανακοινώνουμε ότι απέσπασε το Χρυσό Βραβείο.

Η διάκριση αυτή αποτελεί τη χρυσή διαπίστευση ότι η προσπάθειά μας για ένα εξαιρετικά ποιοτικό προϊόν αναγνωρίζεται, υποστηρίζεται και επιβραβεύεται και από τους ειδικούς εκτός από τους αγαπημένους μας καταναλωτές που επί 10 χρόνια μας έχουν τοποθετημένο το ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο μόνιμα στο τραπέζι τους και τους ευχαριστούμε όλους θερμά.

H επίσημη απονομή του βραβείου θα λάβει χώρα στο ετήσιο συνέδριο AMBASSADORS OF TASTE FOR THE GLOBAL GASTRONOMY® που έχει προγραμματιστεί στις 19 Οκτωβρίου 2020 στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ και του Δήμου Αθηναίων.

Λίγα λόγια για το προϊόν: To ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο παράγεται στην Ελλάδα για την FAMILY FOOD που έχει και την αποκλειστική διάθεση. Πρόκειται για ένα μη γαλακτοκομικό προϊόν, με ιδιότητες που μοιάζουν πολύ με του κίτρινου τυριού, που απαντά στις εξειδικευμένες ανάγκες όσων είναι vegan, χορτοφάγοι, έχουν τροφικές δυσανεξίες ή νηστεύουν! Παρασκευάζεται από 100% ποιοτικά φυτικά συστατικά: νερό, λάδι καρύδας, άμυλο πατάτας και ταπιόκας, φυσικό εκχύλισμα ελιάς, β-καροτένιο, φυτικό άρωμα, βιταμίνη Β12 και ο συνδυασμός τους προσφέρει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, όχι μόνο γεύσης, αλλά και θρεπτικής αξίας. Ο εμπλουτισμός του με τη βιταμίνη Β12 (2mg/100gr) και το αντιοξειδωτικό φυσικό εκχύλισμα ελιάς, το καθιστούν διατροφικά ανώτερο προϊόν.

Έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στο τραπέζι όσων νηστεύουν , όσων παρουσιάζουν ευαισθησία ή δυσανεξία στη λακτόζη και γλουτένη, και όσων ακολουθούν vegan διατροφή και προσελκύει καθημερινά όλο και περισσότερους υποστηρικτές!

Παράλληλα, χάρη στη μοναδική του γεύση και εξαιρετική του συμπεριφορά κατά το μαγείρεμα, έχει γίνει βασικό συστατικό σε vegan - νηστίσιμες συνταγές. Κρίνεται επίσης κατάλληλο για να αποτελέσει μέρος ενός ισορροπημένου διαιτολογίου που ακολουθεί τους κανόνες της μεσογειακής διατροφής.

ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ! Αγαπημένο, Αναγνωρισμένο τώρα και Βραβευμένο!

Περισσότερες πληροφορίες και "ΕβΛΟΓΗΜΕΝΕΣ" συνταγές είναι διαθέσιμες στο

www.evlogimeno.com

Ακολούθησε το Newsbomb.gr

στο Google News