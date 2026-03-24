Πόσα χρήματα παίρνουμε πίσω για τη βενζίνη: Ο Παύλος Μαρινάκης απαντά στο TikTok

Βίντεο του Παύλου Μαρινάκη στο TikTok για τα μέτρα στήριξης

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Πόσα χρήματα παίρνουμε πίσω για τη βενζίνη: Ο Παύλος Μαρινάκης απαντά στο TikTok
  • Τα μέτρα επιστρέφουν στους πολίτες το επιπλέον κόστος που πληρώνουν για καύσιμα λόγω αυξήσεων, με παράδειγμα επιστροφή 25 ευρώ σε όσους ξοδεύουν 150 ευρώ τον μήνα.
  • Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα υπερβαίνει τα όρια που επιτρέπονται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες, προσφέροντας μεγαλύτερο όφελος από το επιτρεπτό.
  • Το όφελος από τα μέτρα σε καύσιμα στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερο από αυτό της Ισπανίας, ενώ έχουν ήδη εφαρμοστεί και φορολογικές μειώσεις εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα.
  • Έχει τεθεί πλαφόν στο μέγιστο περιθώριο κέρδους για να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα θα ωφελήσουν άμεσα τους καταναλωτές και δεν θα καταλήξουν στις εταιρείες.
  • Θα εξεταστούν επιπλέον μέτρα στήριξης αν η κατάσταση επιδεινωθεί, με στόχο την επιστροφή πόρων στην κοινωνία ανάλογα με τα φορολογικά έσοδα.
Διευκρινίσεις για τα μέτρα στήριξης των πολιτών που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός για την ενεργειακή κρίση παραθέτει σε ανάρτησή του στο TikTok ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Έχετε και με το δίκιο σας πολλές απορίες, ή ενστάσεις μετά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Μάζεψα τις πιο βασικές και θα προσπαθήσω να τις απαντήσω», αναφέρει ο κ. Μαρινάκης δίνοντας διευκρινίσεις σε πέντε ερωτήματα:

1. «Πόσα παίρνουμε πίσω;»

«Στην πραγματικότητα παίρνουν πίσω αυτά τα οποία δίνουν παραπάνω για βενζίνη, λόγω των αυξήσεων. Ένας, για παράδειγμα, που δίνει 150 ευρώ τον μήνα για καύσιμα θα πάρει πίσω 25 ευρώ, όσα είναι η αύξηση λόγω των ανατιμήσεων. Ενώ, όσοι χρησιμοποιείτε diesel, τότε αυτή η μείωση είναι στην αντλία, δηλαδή 20 λεπτά κάτω.»

2. «Γιατί δεν μειώνετε τον φόρο, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης;»

«Πάμε να δούμε, λοιπόν, ακριβώς τι θα γινόταν, αν μειώναμε τον φόρο και αν θα ήταν καλύτερο για εσάς. Ξεκινάμε με το diesel. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στα 41 λεπτά το λίτρο. Πόσο μπορούμε να τον μειώσουμε, με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία; 8 λεπτά. Να τον πάμε, δηλαδή, 33. Εμείς το μειώνουμε αντί για 8, 20 λεπτά, άρα το κέρδος είναι μεγαλύτερο. Πάμε τώρα και στην βενζίνη. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στα 70 λεπτά. Πόσο μας επιτρέπει η Ευρώπη να τον μειώσουμε; Κατά 34,1 λεπτά, το πολύ. Πόσο τον μειώνουμε; 36 λεπτά και 43 λεπτά για όσους είναι στα νησιά. Άρα και στην βενζίνη, το μειώνουμε παραπάνω».

3. «Γιατί δεν κάνετε αυτό που κάνει και η Ισπανία;

«Πόσο είναι το όφελος στην Ισπανία για τα καύσιμα, μετά τις παρεμβάσεις της; 30 λεπτά. Πόσο είπαμε ότι είναι το κέρδος για 3 στους 4 στη χώρα μας; 36 λεπτά και 43 λεπτά στα νησιά. «Ναι, αλλά στην Ισπανία παίρνουν και άλλα μέτρα»… Σας θυμίζω ότι πριν από λίγους μήνες ανακοινώσαμε τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση, όπου μειώθηκε ο φόρος εισοδήματος για όλα τα φυσικά πρόσωπα, τουλάχιστον κατά 2 μονάδες και πολύ παραπάνω αν έχεις παιδιά ή αν είσαι νέος.

4. «Και μήπως τα χρήματα αυτά καταλήγουν στις εταιρείες;»

«Λογική απορία. Όχι, γιατί έχουμε βάλει και πλαφόν στο μέγιστο περιθώριο κέρδους, άρα θα περάσουν τα μέτρα αυτά στον καταναλωτή».

5. «Θα ανακοινωθούν κι άλλα μέτρα;».

«Όσο συνεχίζουμε να έχουμε παραπάνω φορολογικά έσοδα, ενώ μειώνουμε τους φόρους, κάτι το οποίο είναι καλό, τόσο θα επιστρέφουμε πίσω στην κοινωνία αυτά τα οποία έχει στερηθεί. Τα μέτρα είναι αυτά που έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα, αλλά αν ξεφύγει κι άλλο η κατάσταση, δεν θα αφήσουμε την κοινωνία αβοήθητη».

