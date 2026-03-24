Μυτιλήνη: Εντοπίστηκαν τρία νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού - Τα μέτρα που εφαρμόζονται

Κατόπιν της εργαστηριακής επιβεβαίωσης, αποφασίστηκε η άμεση θανάτωση όλων των ζώων στις μολυσμένες εκτροφές

Γιάννης Καλύβας

  • Στη Μυτιλήνη επιβεβαιώθηκαν πέντε κρούσματα αφθώδους πυρετού σε επτά εκτροφές προβάτων και βοοειδών.
  • Αποφασίστηκε η άμεση θανάτωση όλων των ζώων στις μολυσμένες εκτροφές για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου.
  • Εφαρμόζονται μέτρα καθαρισμού, απολύμανσης και καταστροφής μολυσμένων προϊόντων και υλικών στις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις.
  • Ορίστηκε ζώνη προστασίας 3 χιλιομέτρων με απαγορεύσεις μεταφοράς ζώων, εμποροπανηγύρεων και τεχνητής σπερματέγχυσης.
  • Η διάθεση προϊόντων ζωικής προέλευσης εντός της ζώνης προστασίας γίνεται μόνο μετά από έγκριση του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας.
Σε πέντε ανέρχονται τα συνολικά επιβεβαιωμένα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε επτά εκτροφές στο νησί της Μυτιλήνης, σύμφωνα με ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τα τρία νέα κρούσματα εντοπίστηκαν σε πέντε εκτροφές προβάτων και βοοειδών, οι οποίες κηρύχθηκαν μολυσμένες. Πρόκειται για μία εκτροφή προβάτων, μία εκτροφή βοοειδών και τρεις συστεγαζόμενες εκτροφές προβάτων.

Όπως αναφέρει η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, κατόπιν της εργαστηριακής επιβεβαίωσης, αποφασίστηκε η άμεση θανάτωση όλων των ζώων στις μολυσμένες εκτροφές, με στόχο τον περιορισμό της διασποράς της νόσου.

Σημειώνεται ότι στις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις εφαρμόζονται τα εξής μέτρα:

  • Θανάτωση όλων των ζώων των ευαίσθητων ειδών της εκμετάλλευσης και καταστροφή των πτωμάτων.
  • Καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων, των γύρω χώρων, των οχημάτων μεταφοράς ζώων, πτωμάτων, υλικών κ.λπ. καθώς και κάθε υλικού που μπορεί να έχει μολυνθεί.
  • Όλα τα αποθέματα (γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων, κρέατος, προϊόντων με βάση το κρέας, σφαγίων, σπέρματος, εμβρύων, ωαρίων, προβιών και δερμάτων, ερίου, κόπρου, υγρής κόπρου, στρωμνής καθώς και ζωοτροφών) στην εκμετάλλευση απομονώνονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία καταστροφής του αφθώδους πυρετού.

Παράλληλα, γύρω από τις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις έχει οριστεί ζώνη προστασίας 3 χιλιομέτρων στην οποία εφαρμόζονται τα εξής μέτρα:

  • Καταγραφή, όλων των εκμεταλλεύσεων που έχουν ζώα ευαίσθητων ειδών, καθώς και απογραφή όλων των ζώων που υπάρχουν στις εκμεταλλεύσεις αυτές,η οποία ενημερώνεται διαρκώς.
  • Όλες οι εκμεταλλεύσεις με ζώα ευαίσθητων ειδών υποβάλλονται τακτικά σε κτηνιατρική επιθεώρηση, η οποία διενεργείται με τρόπο που να αποτρέπεται η εξάπλωση του ιού.
  • Απαγορεύεται η μεταφορά ζώων προς σφαγή στα σφαγεία της Λέσβου μέχρι νεωτέρας.
  • Απαγορεύονται η μεταφορά ζώων ευαίσθητων ειδών καθώς και οι μετακινήσεις μεταξύ των εκμεταλλεύσεων.
  • Απαγορεύονται οι εμποροπανηγύρεις, αγορές, εκθέσεις και άλλες συναθροίσεις ζώων ευαίσθητων ειδών, καθώς και η συγκέντρωση και η διασπορά τους.
  • Απαγορεύεται η πλανόδια οχεία ζώων ευαίσθητων ειδών.
  • Απαγορεύεται η τεχνητή σπερματέγχυση και η συλλογή ωαρίων και εμβρύων από ζώα ευαίσθητων ειδών.
  • Το νωπό κρέας, ο κιμάς, τα παρασκευάσματα κρέατος και τα προϊόντα με βάση το κρέας που παράγονται από ζώα ευαίσθητων ειδών που βρίσκονται εντός της ζώνης προστασίας διατίθενται στην αγορά της νήσου υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μετά από άδεια του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας.
  • Το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγονται από ζώα ευαίσθητων ειδών που βρίσκονται εντός της ζώνης προστασίας διατίθενται στην αγορά της νήσου υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μετά από άδεια του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας.
  • Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων τα οποία λαμβάνονται από ζώα ευαίσθητων ειδών που προέρχονται από τη ζώνη προστασίας. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτή την απόφαση εγκρίνεται με απόφαση του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας. Οι προβιές και τα δέρματα, το έριο των προβάτων, το τρίχωμα των μηρυκαστικών και οι τρίχες των χοίρων που προέρχονται από ζώα ευαίσθητων ειδών που βρίσκονται εντός της ζώνης προστασίας διατίθενται στην αγορά της νήσου υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μετά από άδεια του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας.
  • Η μεταφορά και η διασπορά της κόπρου που προέρχεται από εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις και μεταφορικά μέσα που βρίσκονται εντός της ζώνης προστασίας επιτρέπεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μετά από άδεια του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας.
  • Οι ζωοτροφές, η χορτονομή, το χόρτο και το άχυρο που προέρχονται από τη ζώνη προστασίας διατίθενται στην αγορά υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μετά από άδεια του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

