OPEN: Τέλος η εκπομπή Γκουντάρα και Κάκκαβα – Το παρασκήνιο της απόφασης

Οι αλλαγές στο πρόγραμμα του OPEN, τη φετινή σεζόν, φαίνεται ότι δεν έχουν τέλος. Σύμφωνα με τις πρόσφατες εξελίξεις, σήμερα ανακοινώθηκε στον Γρηγόρη Γκουντάρα και τη Ναταλί Κάκκαβα ότι η εκπομπή τους «Εδώ TV» δεν θα συνεχιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκπομπή του περασμένου Σαββατοκύριακου ήταν η τελευταία με το δίδυμο να μην αποχαιρετά τους τηλεθεατές. Ο λόγος, που οδήγησε τα στελέχη σε αυτή την απόφαση, είναι η εξαιρετικά χαμηλή τηλεθέαση. Οι δύο παρουσιαστές συνεχίζουν να διατηρούν καλές σχέσεις με τους ιθύνοντες αποδεχόμενοι τα όσα γίνονται.

Στη θέση του «Εδώ TV» θα μπει η ελληνική σειρά «Σαν ψέμα».

Να σημειωθεί ότι, εδώ και κάποιες εβδομάδες, νέος διευθυντής προγράμματος έχει οριστεί ο Θέμης Μάλλης. Από την πρώτη στιγμή προσπαθεί να φέρει πίσω το χαμένο κοινό, προχωρώντας σε αλλαγές. Το πολυσυζητημένο «Real View» μεταδίδεται πλέον στις 14.15 κάθε μεσημέρι, από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή. Ο Θανάσης Πάτρας, αντίστοιχα, μετακόμισε στη βραδινή ζώνη της Κυριακής.