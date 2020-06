H Enel Green Power επεκτείνει την παρουσία της στη Βόρεια Αμερική

Η Enel, μέσω της αμερικάνικης θυγατρικής της στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Enel Green Power North America, ξεκίνησε τη λειτουργία της επέκτασης των 50MW του αιολικού πάρκου «High Lonesome» στο Τέξας, αυξάνοντας την εγκατεστημένη ισχύ στο μεγαλύτερο αιολικό έργο του Ομίλου παγκοσμίως στα 500MW. Η εταιρεία επίσης συνέδεσε στο δίκτυο τα αιολικά πάρκα του «Riverview» και του «Castle Rock Ridge ΙΙ» στην Αλμπέρτα του Καναδά, εγκατεστημένης ισχύος 105MW το πρώτο και το δεύτερο 29.4MW.

«H ολοκλήρωση τριών καινούργιων αιολικών πάρκων είναι η περαιτέρω απόδειξη ότι η Enel παραμένει στη δέσμευσή της να μεγαλώσει το πορτφόλιο της με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», δήλωσε ο Αντόνιο Καμισέκρα, Διευθύνων Σύμβουλος της Enel Green Power. «Αυτή η δέσμευση επιβεβαιώνεται επίσης με την ολοκλήρωση πάνω από 400 MW Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας παγκοσμίως το πρώτο τρίμηνο του έτους, επιτρέποντας στις ανανεώσιμες πηγές να υπερβαίνουν κατά πολύ τη συμβατική παραγωγή στο χαρτοφυλάκιό μας, τόσο από την άποψη της ισχύος όσο και της παραγωγής. Ενώ δίνουμε προτεραιότητα στην υγεία και την ασφάλεια, κοιτάζοντας μπροστά θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε νέα βιώσιμη αξία μέσω της ενέργειας χωρίς εκπομπές σε ολόκληρο τον κόσμο, σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο του Ομίλου».

Η επένδυση στην κατασκευή του αιολικού πάρκου του «High Lonesome» των 500MW στο Τέξας ανέρχεται στα 720 εκατομμύρια δολάρια και η συνολική επένδυση στον Καναδά, των αιολικών πάρκων του «Riverview» και του «Castle Rock Ridge II» ξεπερνάει τα 210 εκατομμύρια καναδικά δολάρια.

Το αιολικό πάρκο των 500MW του «High Lonesome» αναμένεται να παράγει ετησίως 1.9 TWh και με τη λειτουργία του θα εξοικονομεί κάθε χρόνο περισσότερο από 1.2 εκατομμύρια τόννους CO 2. Το έργο επεκτάθηκε κατά 50MW και συνδέθηκε άμεσα με το δίκτυο χάριν σε μια δωδεκαετή σύμβαση αγοράς ενέργειας (PPA), η οποία ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, με την εταιρεία Ποτών και Τροφίμων Danone Βόρειας Αμερικής (Public Benefit Corporation and the world’s largest certified B Corporation®)[1]. Η συμφωνία μεταξύ Enel και Danone Βόρειας Αμερικής θα παρέχει αρκετή ηλεκτρική ενέργεια για την παραγωγή ισοδύναμη με περίπου 800 εκατομμύρια γιαουρτιών και πάνω από 80 εκατομμύρια γαλόνια γάλατος κάθε χρόνο και θα υποστηρίζει τη δέσμευση της εταιρείας Ποτών και Τροφίμων για να διασφαλίσει τη χρήση 100% ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2030.

Στο Τέξας, η Enel σήμερα λειτουργεί το αιολικό πάρκο «Snyder» των 63MW στην περιοχή Scurry County ι και την πρώτη φάση των 252MW του φωτοβολταϊκού πάρκου «Roadrunner» στην περιοχή Upton County. Η δεύτερη φάση των 245MW του φωτοβολταϊκού πάρκου είναι αυτή τη στιγμή υπό κατασκευή και μόλις ολοκληρωθεί, το «Roadrunner» θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα στη συγκεκριμένη πολιτεία.

Τα αιολικά πάρκα του «Riverview» και του «Castle Rock Ridge II» θα παρέχουν την καθαρή ισχύ τους και τα πιστοποιητικά της Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας στον Λειτουργό του Ηλεκτρικού Συστήματος της Alberta (Alberta Electric System Operator –«ΑΕSO») με μία εικοσαετή Σύμβαση Προμήθειας Ανανεώσιμης Ενέργειας (Renewable Energy Support Agreements –«RESAs»), η οποία κερδήθηκε το 2017 μέσω δημοπρασίας της AESO. Τα αιολικά πάρκα βρίσκονται στην πόλη του Pincher Creek και αναμένεται να παράγουν ετησίως 493GWh, ενώ η λειτουργία τους υπολογίζεται ότι θα εξοικονομεί κάθε χρόνο περίπου 335.500 τόνους CO 2. Στη χώρα, η Enel Green Power λειτουργεί επίσης το αιολικό πάρκο «Castle Rock Ridge Ι», συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 76.2MW, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί το 2012. Το συνολικό πορτφόλιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Enel Green Power στον Καναδά ξεπερνάει τα 210MW.

H κατασκευή των τριών αιολικών πάρκων ακολούθησε το μοντέλο του Βιώσιμου Εργοταξίου της Enel Green Power, το οποίο έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις της κατασκευής στο περιβάλλον. Το μοντέλο περιλαμβάνει την ανακύκλωση χαρτιού, χαρτονιών, αλουμινίου, λαδιών, μαζί με τη χρήση φώτων που λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια και επαναχρησιμοποιούμενων κοντέινερ νερού για τους εργάτες. Η Enel παρακολούθησε στενά την εμφάνιση της πανδημίας του COVID-19 και ανταποκρίθηκε πλήρως για να προστατεύσει την υγεία των εργατών και της κοινότητας. Τηρώντας την καθοδήγηση των δημόσιων αρχών, η εταιρεία εφάρμοσε αυστηρές ταξιδιωτικές οδηγίες και βελτιωμένες πρακτικές υγιεινής, καθώς τα πληρώματα ακολούθησαν ασφαλείς εργασιακές συνήθειες και τις οδηγίες φυσικής απόστασης (physical distancing instructions). Επιπλέον, η Enel Βορείου Αμερικής ανακοίνωσε συνεισφορές άνω των 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων σε προσπάθειες ανακούφισης τόσο στις ΗΠΑ όσο και στον Καναδά.

Η Εnel Green Power έχει τρία έργα υπό κατασκευή στις Η.Π.Α, τα οποία είναι το «White Cloud» αιολικό έργο 236,.5MW στο Μιζούρι (Missouri) το αιολικό έργο «Aurora» των 299MW στη Βόρεια Ντακότα (North Dakota) και η προαναφερθείσα φάση των 245MW του φωτοβολταϊκού πάρκου «Roadrunner» στο Tέξας (Texas). Τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος της αναμενόμενης αύξησης του 1 GW της Enel Green Power στις ΗΠΑ και τον Καναδά το 2020.

Η Enel Green Power Βορείου Αμερικής είναι ηγετικός ιδιοκτήτης και λειτουργός έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Βόρεια Αμερική, με παρουσία σε 19 Πολιτείες των Η.Π.Α. και μία επαρχία του Καναδά. Η εταιρεία λειτουργεί 70 έργα με συνολική ισχύ 5.8GW προερχόμενη από αιολική, υδροηλεκτρική, γεωθερμική και ηλιακή ενέργεια.

Η Enel Green Power, είναι η εταιρεία του ομίλου Enel, που είναι αφιερωμένη στην ανάπτυξη και λειτουργία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας παγκοσμίως, με παρουσία στην Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία, την Αφρική και την Ωκεανία. Η Enel Green Power είναι παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της πράσινης ενέργειας με διαχειριζόμενη ισχύ άνω των 46 GW σε ένα ενεργειακό μείγμα που περιλαμβάνει αιολική, ηλιακή, γεωθερμική και υδροηλεκτρική ενέργεια και είναι στην πρώτη γραμμή της ενσωμάτωσης καινοτόμων τεχνολογιών σε μονάδες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

[1] B Corp Certification measures a company’s entire social and environmental performance. Certified B Corporations are businesses that meet the highest standards of verified social and environmental performance, public transparency, and legal accountability to balance profit and purpose. For further information: https://bcorporation.net/about-b-corps.

