Προσωπική εξυπηρέτηση, καινοτομίες, δυναμισμό: Αυτά ζητάμε από την ασφαλιστική μας

Κατά τη διάρκεια της πιο κρίσιμης περιόδου της σύγχρονης ανθρώπινης ιστορίας, της πανδημίας, που «σκέπασε» τη ζωή σε όλο τον κόσμο, αναθεωρήσαμε τις θέσεις και τις απόψεις μας σε πολλά ζητήματα του τρόπου ζωής μας.

Η υγεία και η ασφάλεια ήρθαν στο επίκεντρο – όπως άλλωστε θα έπρεπε να είναι – και όλοι μας αναζητήσαμε το πώς θα προχωρήσουμε στο μέλλον, «χτίζοντας» την πιο γερή βάση. Η απόφασή μας αυτή όμως, είναι παράλληλα και μία απόφαση για τη γενικότερη στάση μας απέναντι στα πράγματα, απέναντι στα «μικρά» και στα «μεγάλα», απέναντι στην καθημερινότητα – απέναντι, τελικά, στην ίδια μας τη ζωή και το πώς θέλουμε να τη ζούμε. Μετά από αυτό το γερό «ταρακούνημα» από την πανδημία, είναι πλέον, σαφές: Θέλουμε να ζούμε τη ζωή μας, την κάθε της στιγμή, με πάθος και δυναμισμό, έχοντας δίπλα μας όσους ενστερνίζονται αυτή τη φιλοσοφία, όσους μας ξεχωρίζουν από το πλήθος, όσους μας αποδεικνύουν πως είναι εκεί για εμάς, σε κάθε φάση που μπορεί να περνάμε, ό,τι κι αν συμβεί.

Η ασφαλιστική μας κάλυψη είναι το μεγάλο ζητούμενο της εποχής και μάλιστα όχι μόνο όσον αφορά στην υγεία μας, αλλά και το σπίτι μας, τις σπουδές των παιδιών μας, το αυτοκίνητό μας και μια σειρά εργαλείων που μπορούν να κάνουν την καθημερινότητά μας ευκολότερη και κυρίως να μας ανακουφίσουν από έγνοιες που επιβαρύνουν την ψυχολογία μας. Διότι όταν γνωρίζουμε πως υπάρχει κάποιος που φροντίζει για τη διευκόλυνσή μας σε κάθε τομέα, κάποιος που ενδιαφέρεται για τα συμφέροντά μας σε κάθε περίσταση, κάποιος που θέλει να μας εξυπηρετήσει για να εκπληρώσουμε με τον πιο απλό τρόπο όλα μας τα σχέδια, τότε σαφώς αισθανόμαστε πιο γεροί, ενώ με πάθος και δυναμισμό ατενίζουμε το μέλλον το δικό μας και της οικογένειάς μας.

Ασφάλεια ειδικά για τον καθένα μας και τις ανάγκες του

Αναζητώντας την ασφαλιστική εταιρεία που θα καλύψει κάθε μας ανάγκη, ξεχωρίζουμε τη Generali, που με την εγγύηση ενός παγκόσμιου οργανισμού, έχει ήδη ιστορία 135 χρόνων στην Ελλάδα. Με το χαρακτηριστικό της κόκκινο χρώμα, το σήμα κατατεθέν της για τον τρόπο που αντιμετωπίζει κάθε θέμα και που αντικατοπτρίζει τη δική της φιλοσοφία: Την αστείρευτη ενέργεια και τη δημιουργικότητά της για να αντιμετωπίζει με φροντίδα τον καθένα μας, με δυναμισμό για την καλύτερη λύση κάθε φορά, με απλότητα, ώστε όλοι να κατανοούν τα πάντα άμεσα και βεβαίως, με ενσυναίσθηση για όλους εμάς που την εμπιστευόμαστε.

Η Generali είναι εκεί, στο πλευρό κάθε ενός και κάθε μίας από εμάς, όπου κι αν βρισκόμαστε, όποια ανάγκη κι αν έχουμε για να μπορέσουμε τελικά να πραγματοποιήσουμε όλα όσα ονειρευόμαστε.

Άλλωστε, αυτό υπόσχεται η νέα φιλοσοφία της. To Generali Caring Insurance Ecosystem. Ένα νέο μοντέλο ολιστικής ασφάλισης όπου για πρώτη φορά όλες οι υπηρεσίες, καλύψεις και παροχές των ασφαλιστικών προγραμμάτων διασυνδέονται και αλληλοεπιδρούν με έξυπνα εργαλεία και εφαρμογές που είναι προσβάσιμες από εμάς 24/7.

Η Generali, κάνει την τεχνολογία σύμμαχό της για να ενδυναμώνει την παρουσία της στη ζωή μας, δίνοντας όμως έμφαση την ανθρώπινη επικοινωνία. Πώς το επιτυγχάνει αυτό;

Προσφέρει στο καταρτισμένο δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων της τα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης που τους επιτρέπουν να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τις ανάγκες και τις διεκδικήσεις μας.

Μας δίνει πρόσβαση σε καινοτόμες εφαμοργές όπου από μόνο ένα σημείο πρόσβασης (κινητό, tablet ή desktop) ενημερωνόμαστε, διαχειριζόμαστε τις καλύψεις μας, αλλά και λαμβάνουμε προσωποποιημένα tips για τη βελτίωση του τρόπου ζωής μας.

Επικοινωνία, ανθρώπινη επαφή, 24ωρη παρουσία στις ζωές μας με στόχο όχι μόνο την προστασία μας, αλλά την πρόληψη, την ευζωία μας και τη βελτίωση του τρόπου ζωής μας με μέσα που ξεφεύγουν από τους τρόπους λειτουργίας της παραδοσιακής ασφάλισης και σκοπό έχουν να κάνουν τη Generali, τον συνοδοιπόρο μας!

Εξατομικευμένα προγράμματα, ειδικά για τις προσωπικές μας ανάγκες

Όλα τα ασφαλιστικά προγράμματα της Generali προσφέρουν ευέλικτες λύσεις που προσαρμόζονται πάνω στις ανάγκες σας είτε για την Υγεία, το Αυτοκίνητο, το Σπίτι ή και την Επιχείρησή σας.

Στην κορυφή αυτού του ευέλικτου μοντέλου ασφάλισης βρίσκεται το νέο Οικοσύστημα Υγείας της Generali, Life On!

Επισκεφθείτε, τώρα, το site της Generali, μπείτε στο «do it yourself» εργαλείο του Life On και προσαρμόστε μόνοι σας τις καλύψεις για την Υγεία σας ανάλογα με τις ανάγκες, τα θέλω σας και τον προϋπολογισμό σας. Παράλληλα, όπως κι αν διαμορφώσετε το πρόγραμμά σας αποκτάτε πρόσβαση σε έξυπνες υπηρεσίες και εφαρμογές με μεγάλο εύρος υπηρεσίων που σας παρέχονται 24ώρες το 24ωρο όπου κι αν βρίσκεστε.

My e-Doctor, My e-Gym, Μy Health IQ και συνεργασίες με διατροφολόγους της Affidea και ειδικούς ψυχικής υγείας της Melapus έρχονται στο κινητό σας και σας δίνουν πρόσβαση σε υπηρεσίες τηλεϊατρικής, online πρόγραμμα εκγύμνασης με την επίβλεψη των προπονητών των Holmes Place και έναν life coach στο κινητό σας, το My Health IQ. Μία έξυπνη εφαρμογή που σας βοηθά να καταγράψετε σε πραγματικό χρόνο τις δραστηριότητές σας, τη φυσική σας κατάσταση και το πώς αισθάνεστε, και σας προτρέπει να υιοθετήσετε πιο υγιεινές συνήθειες, κερδίζοντας σε ευεξία και επιβραβεύσεις. Όλα όσα χρειάζεστε, δηλαδή, για να νιώθετε ότι πάντα κάποιος νοιάζεται για εσάς, όχι μόνο για την προστασία σας αλλά και για τη φροντίδα σας.

Ασφάλιση αυτοκινήτου, σπιτιού και επιχείρησης

Με την Generali όμως, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι πως φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο το αυτοκίνητό μας, το σπίτι και την επιχείρησή μας. Με την Ασφάλιση Αυτοκινήτου Speed, έχουμε διαθέσιμες ευέλικτες λύσεις που ικανοποιούν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε οδηγού, ενώ ταυτόχρονα, καινοτόμα εργαλεία και εφαρμογές μας παρέχουν την ασφάλεια που ζητάμε, ανά πάσα στιγμή: Με το Road Assistance, χρειάζεται μόλις ένα «κλικ» ώστε η Οδική Βοήθεια να βρεθεί δίπλα μας, ενώ ακόμα και από το κινητό μπορούμε να παρακολουθούμε real time την πορεία του οδηγού και με το My Drive έχουμε όλη τη βοήθεια που χρειαζόμαστε για να βελτιώσουμε την οδηγική μας συμπεριφορά, κερδίζοντας παράλληλα έκπτωση στα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου μας!

Αντίστοιχα, το σπίτι μας, που έγινε το καταφύγιό μας και το βασίλειό μας ταυτόχρονα, μπορεί να έχει την καλύτερη ασφάλιση, αυτή που με φροντίδα και προνοητικότητα, είναι κάθε στιγμή κοντά μας. Η Generali φροντίζει και την επιχείρησή μας, προσφέροντάς μας την απαραίτητη ασφάλεια έναντι σε κάθε απρόοπτο, με αποτέλεσμα εμείς να μπορούμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε το μέλλον μας απρόσκοπτα. Επιπλέον, μπορούμε να απολαμβάνουμε τις υπηρεσίες της με τον πιο εύκολο τρόπο, καθώς διαχειριζόμαστε τα πάντα ψηφιακά.

Καινοτομίες, ψηφιακές εφαρμογές και σύγχρονες λύσεις για όλους

Όποιο ασφαλιστικό πρόγραμμα κι αν επιλέξετε είστε σίγουροι ότι έχετε πάντα τον έλεγχο στα χέρια σας με τη διαύγεια και την αμεσότητα που θέλετε, με το My Generali! Την ψηφιακή πύλη εξυπηρέτησης πελατών της Generali που διασυνδέει όλες τις παροχές και υπηρεσίες των καλύψεών σας σε ένα ενιαίο σημείο!

Κλείστε online ραντεβού με γιατρό την ημέρα και ώρα της επιλογής σας

Διαχειριστείτε τις καλύψεις σας και αποθηκεύστε τα σχετικά έγγραφα

Κάντε αναγγελία νοσηλείας online

Υποβάλετε αιτήματα και παρακολουθήστε την πορεία τους μέχρι και την ολοκλήρωσή τους

Διεκπεραιώστε τις πληρωμές σας με όποιον τρόπο επιλέξετε

Καλέστε έκτακτη βοήθεια είτε για θέμα υγείας, είτε για το αυτοκίνητό σας

Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας

Περισσότερα από μια ασφάλεια...

Ένα είναι σίγουρο. Η Generali αλλάζει το τοπίο στην ασφαλιστική αγορά και βάζει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τη φροντίδα του. Μια φροντίδα που είναι πάντα παρούσα σε οποιαδήποτε έκφανση της ζωής μας, για να μας υπενθυμίζει ότι μπορούμε να επικεντρωθούμε απερίσπαστοι στη ζωή και τα όνειρά μας.