Ο 16χρονος που «τρέλανε» την αγορά με μια παγωμένη πετσέτα - Νίκησε 15.000 εφευρέτες παγκοσμίως

Ο έφηβος που μετέτρεψε μια απλή ιδέα σε επιχείρηση με τεράστιο κέρδος

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Ο 16χρονος που «τρέλανε» την αγορά με μια παγωμένη πετσέτα - Νίκησε 15.000 εφευρέτες παγκοσμίως
Ένας έφηβος από τη Μεγάλη Βρετανία, ο οποίος λάνσαρε στην αγορά μια πετσέτα που παραμένει παγωμένη για δύο ώρες, κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε 15.000 εφευρέτες, αποσπώντας το μεγάλο χρηματικό έπαθλο των 200.000 δολαρίων σε διεθνή διαγωνισμό.

Ο 16χρονος Harrison Nott καλείται πλέον να ισορροπήσει ανάμεσα στις σχολικές του υποχρεώσεις και τη διοίκηση της εταιρείας του, CoolTowel, η οποία μόνο πέρυσι κατέγραψε έσοδα ύψους 100.000 βρετανικών λιρών. Η επιχειρηματική του διαδρομή ξεκίνησε μόλις το 2023 από το υπνοδωμάτιό του, και έκτοτε η επιχείρηση έχει αναπτυχθεί ραγδαία, έχοντας εκτελέσει περισσότερες από 30.000 παραγγελίες.

Η τεχνολογία πίσω από το προϊόν

Η καινοτόμος πετσέτα είναι κατασκευασμένη από πολυεστέρα τριών στρωμάτων που συγκρατεί την υγρασία. Σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, προσφέρει άμεση ανακούφιση από τη ζέστη με τρία απλά βήματα: βρέξιμο, στύψιμο και τίναγμα.

Ο Harrison ξεκίνησε τις πωλήσεις μέσω TikTok και Shopify, φτάνοντας μάλιστα να σημειώνει τζίρο 15.000 λιρών σε μία μόνο ημέρα κατά τη διάρκεια του περσινού καλοκαιριού. Μετά την πρόσφατη δημοσιότητα, η επιχείρησή του γνωρίζει εκρηκτική άνοδο.

«Είμαι πάρα πολύ απασχολημένος», παραδέχεται ο ίδιος. «Από μια μικρή ενασχόληση στο δωμάτιό μου, εξελίχθηκε σε μια μεγάλη επιχείρηση. Χρειάστηκε να ωριμάσω πολύ γρήγορα. Το σχολείο μου με στήριξε πολύ, επιτρέποντάς μου να ακολουθώ μερικό ωράριο για να ανταπεξέλθω στις ανάγκες της δουλειάς».

Η αποθέωση από τον Rio Ferdinand

Τον περασμένο Νοέμβριο, ο Harrison συμμετείχε στην εκδήλωση Alibaba.com CoCreate Pitch στο Λονδίνο. Ήταν ένας από τους 30 φιναλίστ που επιλέχθηκαν να παρουσιάσουν το όραμά τους ενώπιον κριτικής επιτροπής. Αν και δέκα ακόμη συμμετέχοντες έλαβαν επενδύσεις ύψους 20.000 δολαρίων, ο Harrison ήταν ο μοναδικός που κατέκτησε το μεγάλο έπαθλο των 200.000 δολαρίων.

Μεταξύ των κριτών ήταν και ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής Rio Ferdinand, ο οποίος εντυπωσιάστηκε τόσο από τον νεαρό επιχειρηματία, ώστε αντάλλαξαν τηλέφωνα, με τον Harrison να ελπίζει σε μια μελλοντική επενδυτική συνεργασία.

Η αποτυχία ως μάθημα επιτυχίας

Ο 16χρονος αποδίδει την έμπνευσή του στον πατέρα του, Matthew, ενώ αποκάλυψε πως η CoolTowel δεν ήταν η πρώτη του προσπάθεια. Σήμερα, ο Harrison δεν εστιάζει μόνο στο κέρδος. Προσφέρει προϊόντα CoolTowel σε φιλανθρωπικά ιδρύματα που στηρίζουν ασθενείς, ενώ στόχος του είναι να διδάξει και σε άλλους πώς να χτίσουν τη δική τους επιχείρηση.

«Έκανα πολλά λάθη, αλλά τώρα βρήκα τη συνταγή», δηλώνει με αυτοπεποίθηση, την ώρα που ετοιμάζεται να παρακολουθήσει μαθήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων (A-level) για να θωρακίσει και θεωρητικά το ταλέντο του.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Διαβάστε επίσης

00:18ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ νότια της Καλαμάτας

00:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Playoffs 5-8: Πρώτος ο Λεβαδειακός – Με αυτούς τους βαθμούς μπαίνουν οι ομάδες

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Κρητικές λέξεις που μόνο λίγοι γνωρίζουν – Εσύ πόσες ξέρεις;

23:51ΚΟΣΜΟΣ

Γεννήθηκε ένας από τους σπανιότερους πιθήκους στον κόσμο

23:44TRAVEL

Το ελληνικό νησί που αναδείχθηκε κορυφαίος τουριστικός προορισμός για τους Βρετανούς

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 23 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:34TRAVEL

Αυτός είναι ο νομός της Κρήτης που θα πρωταγωνιστήσει στην τουριστική σεζόν - Το ChatGPT απαντά

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο 16χρονος που «τρέλανε» την αγορά με μια παγωμένη πετσέτα - Νίκησε 15.000 εφευρέτες παγκοσμίως

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας και γιος σε ένα καθηλωτικό ζεϊμπέκικο που καταργεί κάθε εμπόδιο

23:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Έξυπνα» γυαλιά Τεχνητής Νοημοσύνης φέρνουν επανάσταση στους ασθενείς με άνοια

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στις Σέρρες: Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει νεαρός οδηγός

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 21χρονου από την Καλλιθέα

22:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ατμοσφαιρική διαταραχή από Ιταλία - Η πρόγνωση μέρα προς μέρα

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Νέα ανάρτηση Καρυστιανού: Νομοτελειακά, η Νέμεσις και η Τίσις κοντοζυγώνουν

22:49ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Τρίτης (24/3)

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο γύρος της Αγγλίας σε 4.300 χλμ. - Ο βασιλιάς Κάρολος εγκαινίασε το μεγαλύτερο μονοπάτι του κόσμου

22:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Τίποτα δεν έχει τελειώσει, μεγάλη πρόκληση η Ράγιο Βαγιεκάνο» - Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Νέα δήλωση Τραμπ: Το τελεσίγραφο στο Ιράν θα «λειτουργήσει πολύ καλά»

22:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Αποχώρησε τραυματίας ο Βάργκα – Ο ευχάριστος λόγος της απουσίας του Μουκουντί

22:17ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη στον νεαρό που ζήτησε το κούρεμα του πρωθυπουργού

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος μεγάλος πολικός κυκλώνας στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαφλέσσας: Πού γυρίστηκε το ιστορικό έπος του 21 - Οι άγνωστες πτυχές της ταινίας

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (22/3): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.000.000 ευρώ

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Στα χέρια των Αρχών δύο 17χρονοι - Μία σύλληψη, μία προσαγωγή

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική έκρηξη στη Ρώμη: Κατέρρευσαν τρία κτήρια - Δύο σοβαρά τραυματίες, 70 εκκενώσεις

23:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Ανοικτό ενδεχόμενο για Πάσχα με χειμερινές διαθέσεις στη Μεσόγειο

22:17ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη στον νεαρό που ζήτησε το κούρεμα του πρωθυπουργού

21:37ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Τα έξι σημεία της ειρηνευτικής συμφωνίας που επεξεργάζεται ο Τραμπ για το Ιράν

11:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες δύο εβδομάδες - Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΑΔΕ στέλνει πρόστιμα έως 10.000 ευρώ σε εργαζόμενους εστίασης για αδήλωτα φιλοδωρήματα

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Τα τρία πρόσωπα που «έκαψαν» τον γκαλερίστα - Τι λέει ο δικηγόρος του

22:03WHAT THE FACT

«Ταξιδιώτης του χρόνου» - Ο μυστηριώδης άνδρας με το κινητό στην παραλία σε φωτογραφία του 1940

14:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Καλλιάνου για το Πάσχα - Αναλυτικοί χάρτες θερμοκρασιών

22:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ατμοσφαιρική διαταραχή από Ιταλία - Η πρόγνωση μέρα προς μέρα

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 21χρονου από την Καλλιθέα

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο 16χρονος που «τρέλανε» την αγορά με μια παγωμένη πετσέτα - Νίκησε 15.000 εφευρέτες παγκοσμίως

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

13:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσαγκαράκης: «Εγώ ειδοποίησα την αστυνομία» - Ο Τσούκαλης ενημέρωσε τις Αρχές για τα πλαστά έργα τέχνης

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Κρητικές λέξεις που μόνο λίγοι γνωρίζουν – Εσύ πόσες ξέρεις;

00:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Playoffs 5-8: Πρώτος ο Λεβαδειακός – Με αυτούς τους βαθμούς μπαίνουν οι ομάδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ