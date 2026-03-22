Ο 16χρονος που «τρέλανε» την αγορά με μια παγωμένη πετσέτα - Νίκησε 15.000 εφευρέτες παγκοσμίως

Ένας έφηβος από τη Μεγάλη Βρετανία, ο οποίος λάνσαρε στην αγορά μια πετσέτα που παραμένει παγωμένη για δύο ώρες, κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε 15.000 εφευρέτες, αποσπώντας το μεγάλο χρηματικό έπαθλο των 200.000 δολαρίων σε διεθνή διαγωνισμό.

Ο 16χρονος Harrison Nott καλείται πλέον να ισορροπήσει ανάμεσα στις σχολικές του υποχρεώσεις και τη διοίκηση της εταιρείας του, CoolTowel, η οποία μόνο πέρυσι κατέγραψε έσοδα ύψους 100.000 βρετανικών λιρών. Η επιχειρηματική του διαδρομή ξεκίνησε μόλις το 2023 από το υπνοδωμάτιό του, και έκτοτε η επιχείρηση έχει αναπτυχθεί ραγδαία, έχοντας εκτελέσει περισσότερες από 30.000 παραγγελίες.

Η τεχνολογία πίσω από το προϊόν

Η καινοτόμος πετσέτα είναι κατασκευασμένη από πολυεστέρα τριών στρωμάτων που συγκρατεί την υγρασία. Σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, προσφέρει άμεση ανακούφιση από τη ζέστη με τρία απλά βήματα: βρέξιμο, στύψιμο και τίναγμα.

Ο Harrison ξεκίνησε τις πωλήσεις μέσω TikTok και Shopify, φτάνοντας μάλιστα να σημειώνει τζίρο 15.000 λιρών σε μία μόνο ημέρα κατά τη διάρκεια του περσινού καλοκαιριού. Μετά την πρόσφατη δημοσιότητα, η επιχείρησή του γνωρίζει εκρηκτική άνοδο.

«Είμαι πάρα πολύ απασχολημένος», παραδέχεται ο ίδιος. «Από μια μικρή ενασχόληση στο δωμάτιό μου, εξελίχθηκε σε μια μεγάλη επιχείρηση. Χρειάστηκε να ωριμάσω πολύ γρήγορα. Το σχολείο μου με στήριξε πολύ, επιτρέποντάς μου να ακολουθώ μερικό ωράριο για να ανταπεξέλθω στις ανάγκες της δουλειάς».

Η αποθέωση από τον Rio Ferdinand

Τον περασμένο Νοέμβριο, ο Harrison συμμετείχε στην εκδήλωση Alibaba.com CoCreate Pitch στο Λονδίνο. Ήταν ένας από τους 30 φιναλίστ που επιλέχθηκαν να παρουσιάσουν το όραμά τους ενώπιον κριτικής επιτροπής. Αν και δέκα ακόμη συμμετέχοντες έλαβαν επενδύσεις ύψους 20.000 δολαρίων, ο Harrison ήταν ο μοναδικός που κατέκτησε το μεγάλο έπαθλο των 200.000 δολαρίων.

Μεταξύ των κριτών ήταν και ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής Rio Ferdinand, ο οποίος εντυπωσιάστηκε τόσο από τον νεαρό επιχειρηματία, ώστε αντάλλαξαν τηλέφωνα, με τον Harrison να ελπίζει σε μια μελλοντική επενδυτική συνεργασία.

Η αποτυχία ως μάθημα επιτυχίας

Ο 16χρονος αποδίδει την έμπνευσή του στον πατέρα του, Matthew, ενώ αποκάλυψε πως η CoolTowel δεν ήταν η πρώτη του προσπάθεια. Σήμερα, ο Harrison δεν εστιάζει μόνο στο κέρδος. Προσφέρει προϊόντα CoolTowel σε φιλανθρωπικά ιδρύματα που στηρίζουν ασθενείς, ενώ στόχος του είναι να διδάξει και σε άλλους πώς να χτίσουν τη δική τους επιχείρηση.

«Έκανα πολλά λάθη, αλλά τώρα βρήκα τη συνταγή», δηλώνει με αυτοπεποίθηση, την ώρα που ετοιμάζεται να παρακολουθήσει μαθήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων (A-level) για να θωρακίσει και θεωρητικά το ταλέντο του.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

