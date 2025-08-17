Αυτή είναι η σωστή θερμοκρασία για να πλύνετε τις πετσέτες στο πλυντήριο

Η πετσέτα χρειάζεται συγκεκριμένη θερμοκρασία για να πλυθεί σωστά. Οι πετσέτες είναι από τα υφάσματα που χρησιμοποιούνται πολύ συχνά, ειδικά το καλοκαίρι, όταν η καθημερινή επαφή με θάλασσα, πισίνα ή ντους τις φέρνει σε επαφή με υγρασία, αντηλιακά, άμμο και χλώριο. Αυτό σημαίνει ότι συχνά χάνουν την μαλακή υφή τους και το χρώμα τους.

Και μπορεί αρκετοί να πιστεύουν ότι ένα καλό απορρυπαντικό ή το μαλακτικό θα τις διατηρήσει φρέσκες. Όμως, οι πετσέτες - λόγω της απορροφητικής τους φύσης, χρειάζονται φροντίδα.

Η ιδανική θερμοκρασία για το πλύσιμο της πετσέτας

Ένα συχνό λάθος είναι το πλύσιμο μαζί με όλα τα υπόλοιπα ρούχα, κάτι που εμποδίζει τον σωστό καθαρισμό τους. Επίσης, η υπερφόρτωση του κάδου δεν επιτρέπει στο νερό και στο απορρυπαντικό να εισχωρήσουν βαθιά στις ίνες, με αποτέλεσμα να μένουν υπολείμματα βρωμιάς και σαπουνιού.

Αν και ορισμένοι επιλέγουν τα 30°C για εξοικονόμηση ενέργειας, αυτή η θερμοκρασία μπορεί να μην είναι αρκετή για την απομάκρυνση βακτηρίων και ιδρώτα. Από την άλλη, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, όπως τα 60°C, φθείρουν τις ίνες και μπορεί να προκαλέσουν συρρίκνωση. Η ιδανική ισορροπία βρίσκεται στους 40°C.

Σε αυτή τη θερμοκρασία εξαλείφεται η πλειονότητα των μικροβίων και αφαιρούνται οι ρύποι, ενώ ταυτόχρονα προστατεύονται τα υφάσματα και διατηρούνται τα χρώματα – ειδικά το λευκό που συχνά γκριζάρει με λάθος φροντίδα.

Συμβουλές για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής