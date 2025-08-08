Η απίστευτη εφεύρεση πιτσιρικά που τον έκανε εκατομμυριούχο: «Ήθελα να αγοράσω μια Lamborghini»
Ένα αγοράκι στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτιαξε ένα παιχνίδι με κάρτες, το οποίο κατάφερε να πουλήσει σε μεγάλη εταιρεία παιχνιδιών, με αποτέλεσμα να γίνει εκατομμυριούχος
Ο 15χρονος πλέον Alex Butler και οι γονείς του Leslie Pierson και Mark Butler, πούλησαν τον περασμένο μήνα, το αρχικό παιχνίδι με κάρτες Taco vs. Burrito στην εταιρεία PlayMonster με έδρα το Ουισκόνσιν, σύμφωνα με το Seattle Times.
