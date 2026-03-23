Επιδόματα: Ποια καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ στις 31 Μαρτίου
Η λίστα με τα προνοιακά επιδόματα που θα καταβληθούν στις 31 Μαρτίου
Σε λίγες ημέρες θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των προνοιακών επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ.
Για τον Μάρτιο, η πληρωμή από τον ΟΠΕΚΑ αναμένεται να γίνει την Τρίτη 31 Μαρτίου, αν και οι δικαιούχοι θα αρχίσουν να βλέπουν χρήματα στους λογαριασμούς τους –εφόσον διαθέτουν internet banking- από τις 30 Μαρτίου.
Τα επιδόματα που πληρώνει ο ΟΠΕΚΑ στις 31 Μαρτίου
Ειδικότερα, ο ΟΠΕΚΑ πληρώνει τα εξής επιδόματα στις 31 Μαρτίου:
- Επίδομα Παιδιού
- Επίδομα Στέγασης
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
- Αναπηρικά επιδόματα
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής
- Επίδομα Ομογενών
- Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982)
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων
- Έξοδα Κηδείας
- Επίδομα Γέννησης
- Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών
- Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές
- Επίδομα Αναδοχής
- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού
- Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας
- Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Έβρου
