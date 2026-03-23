Επιδόματα: Ποια καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ στις 31 Μαρτίου

Η λίστα με τα προνοιακά επιδόματα που θα καταβληθούν στις 31 Μαρτίου

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Επιδόματα: Ποια καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ στις 31 Μαρτίου
Σε λίγες ημέρες θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των προνοιακών επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ.

Για τον Μάρτιο, η πληρωμή από τον ΟΠΕΚΑ αναμένεται να γίνει την Τρίτη 31 Μαρτίου, αν και οι δικαιούχοι θα αρχίσουν να βλέπουν χρήματα στους λογαριασμούς τους –εφόσον διαθέτουν internet banking- από τις 30 Μαρτίου.

Τα επιδόματα που πληρώνει ο ΟΠΕΚΑ στις 31 Μαρτίου

Ειδικότερα, ο ΟΠΕΚΑ πληρώνει τα εξής επιδόματα στις 31 Μαρτίου:

  • Επίδομα Παιδιού
  • Επίδομα Στέγασης
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
  • Αναπηρικά επιδόματα
  • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής
  • Επίδομα Ομογενών
  • Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982)
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων
  • Έξοδα Κηδείας
  • Επίδομα Γέννησης
  • Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών
  • Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές
  • Επίδομα Αναδοχής
  • Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού
  • Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας
  • Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Έβρου

Διαβάστε επίσης

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:24ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία Ταξί: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Μάρνη - Σε λίγο πορεία προς τη Βουλή

11:16ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα παρουσιάζει τη Modern ARTεμις- Η αρχαία Αμάρυνθος στην Εύβοια

11:16ΕΥ ΖΗΝ

Σταματάει η καρδιά σας όταν φτερνίζεστε; Γιατροί εξηγούν τι συμβαίνει

11:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιάννης Παναγόπουλος: Στο αρχείο η δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί «πόθεν έσχες»

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για Πάσχα

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Το ηχητικό ντοκουμέντο της σύγκρουσης του αεροσκάφους της Air Canada με το πυροσβεστικό - «Τα έκανα θάλασσα»

11:07LIFESTYLE

O μύθος της Ελίζαμπεθ Τέιλορ - Όταν έκλεισαν για πάντα τα «βιολετί μάτια» του Χόλιγουντ

11:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τραγωδία στην Κολομβία: Πέθανε 18χρονος ποδοσφαιριστής που κατέρρευσε την ώρα του αγώνα

11:00LIFESTYLE

Τζέσικα Μπίελ: Στηρίζει τον Τίμπερλεϊκ μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο - «Δεν είμαι ευχαριστημένη όμως με την κατάσταση»

10:59ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο Όμιλος AKTOR ενισχύει το χαρτοφυλάκιο των ΑΠΕ με νέες εξαγορές

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

To Leapmotor T03 σε τιμή όσο ένα… ποδήλατο

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο φέρεται να δείχνει ένα μεγάλο υπόγειο οπλοστάσιο πυραύλων στο Ιράν - «Αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου»

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, Λιονέλ Ζοσπέν

10:34ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Η μέρα που γυρίζουμε τα ρολόγια μας μια ώρα μπροστά και χάνουμε μια ώρα ύπνο

10:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Επιδότηση diesel κίνησης με 16 λεπτά το λίτρο - Ψηφιακή κάρτα καυσίμων για ταξί, πρατήρια, ΜΜΜ - Υποχρεωτικές εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά με αποζημίωση στις εταιρείες - Τα μέτρα θα χρηματοδοτηθούν από φόρο στον διαδικτυακό τζόγο

10:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ στις 31 Μαρτίου

10:24ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ελεγχόμενη έκρηξη αμερικανικού drone, το οποίο βρέθηκε οπλισμένο στη Μαύρη Θάλασσα

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απειλεί να τοποθετήσει νάρκες θαλάσσης σε «ολόκληρο τον Περσικό Κόλπο» σε περίπτωση επίθεσης κατά των ακτών ή των νησιών της χώρας

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τρώμε μπακαλιάρο την 25η Μαρτίου

10:21ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Επεισοδιακές διαδηλώσεις με αίτημα την παραίτηση Ράμα - Κανόνια νερού και... πυροτεχνήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο 16χρονος που «τρέλανε» την αγορά με μια παγωμένη πετσέτα - Νίκησε 15.000 εφευρέτες παγκοσμίως

10:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Επιδότηση diesel κίνησης με 16 λεπτά το λίτρο - Ψηφιακή κάρτα καυσίμων για ταξί, πρατήρια, ΜΜΜ - Υποχρεωτικές εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά με αποζημίωση στις εταιρείες - Τα μέτρα θα χρηματοδοτηθούν από φόρο στον διαδικτυακό τζόγο

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαφλέσσας: Πού γυρίστηκε το ιστορικό έπος του 21 - Οι άγνωστες πτυχές της ταινίας

07:01ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Live blog: Νέα διακοπή στη δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη - Διαμαρτύρονται για τις συνθήκες και την ακαταλληλότητα του χώρου δικηγόροι και συγγενείς θυμάτων - «Μου είπαν θα δικάσετε εδώ» είπε η πρόεδρος

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος μεγάλος πολικός κυκλώνας στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Οι οικονομικές διαφορές που οδήγησαν στην αιματηρή επίθεση - Τι ισχυρίζεται ο καθ' ομολογίαν δράστης

11:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιάννης Παναγόπουλος: Στο αρχείο η δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί «πόθεν έσχες»

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Διεκόπη η επιχείρηση εντοπισμού του δύτη σε πηγάδι βάθους 28 μέτρων

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Νεκροί ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης αεροσκάφους της Air Canada Express συγκρούσθηκε με πυροσβεστικό όχημα στο αεροδρόμιο LaGuardia

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: «Μάρτης γδάρτης» - Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας - Πρόγνωση για τις παρελάσεις - Πρώτες εκτιμήσεις για το Πάσχα

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, Λιονέλ Ζοσπέν

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Το ηχητικό ντοκουμέντο της σύγκρουσης του αεροσκάφους της Air Canada με το πυροσβεστικό - «Τα έκανα θάλασσα»

11:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες δύο εβδομάδες - Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Πότε και πού ξεκίνησε τελικά η Επανάσταση του 1821 - Η ιστορική αλήθεια

09:34ΕΛΛΑΔΑ

«Αντίγραφα οι πλαστοί πίνακες, το Ευαγγέλιο το παρέδωσε ο ίδιος», λέει στο Newsbomb ο δικηγόρος του γκαλερίστα Τσαγκαράκη για τις κακουργηματικής κατηγορίες περί αρχαιοκαπηλίας

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΑΔΕ στέλνει πρόστιμα έως 10.000 ευρώ σε εργαζόμενους εστίασης για αδήλωτα φιλοδωρήματα

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (22/3): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.000.000 ευρώ

22:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ατμοσφαιρική διαταραχή από Ιταλία - Η πρόγνωση μέρα προς μέρα

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο φέρεται να δείχνει ένα μεγάλο υπόγειο οπλοστάσιο πυραύλων στο Ιράν - «Αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ