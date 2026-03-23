Τουρκία: Ελεγχόμενη έκρηξη αμερικανικού drone, το οποίο βρέθηκε οπλισμένο στη Μαύρη Θάλασσα

Snapshot Ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη αμερικανικού στρατιωτικού drone που βρέθηκε οπλισμένο στη Μαύρη Θάλασσα.

Το drone AEGIR W της εταιρείας Sierra Nevada Corporation ξεβράστηκε σε παραλία της περιοχής Ουνγιέ και διαπιστώθηκε ότι ήταν ενεργό και επικίνδυνο.

Οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή, εκκένωσαν κοντινές κατοικίες και μετέφεραν το drone σε ασφαλή απόσταση πριν την εξουδετέρωση.

Το AEGIR W έχει μήκος 10 μέτρα, εμβέλεια έως 900 χιλιόμετρα, ταχύτητα πάνω από 25 κόμβους και μπορεί να μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο 300 κιλών.

Το σύστημα επιτρέπει πλήρως αυτόνομη πλοήγηση και εξ αποστάσεως έλεγχο από ανθρώπους.

Σε ελεγχόμενη ανατίναξη ενός αμερικανικού σκάφους προχώρησαν ένοπλες δυνάμεις στην Τουρκία.

Η απόφαση ελήφθη όταν διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο drone βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία και έφερε πυρομαχικά, όπως επιβεβαίωσε με επίσημη ανακοίνωσή του το Γραφείο του Κυβερνήτη της Ορντού.

Πρόκειται για το αυτόνομο στρατιωτικό σκάφος AEGIR W της αμερικανικής αμυντικής εταιρείας Sierra Nevada Corporation. Ξεβράστηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε παραλία της συνοικίας Γιουτσέλερ στην περιοχή Ουνγιέ, η οποία βρίσκεται στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

Περαστικοί που παρατήρησαν το ασυνήθιστο αντικείμενο ενημέρωσαν αμέσως τις αρχές. Η κινητοποίηση υπήρξε άμεση, καθώς δυνάμεις της χωροφυλακής απέκλεισαν την περίμετρο και εφάρμοσαν αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Την επόμενη ημέρα, κλιμάκιο ειδικών από τη Διοίκηση Ομάδας S.A.S. της Κωνσταντινούπολης ανέλαβε την τεχνική επιθεώρηση. Γύρω στις 14:00 τοπική ώρα, οι εμπειρογνώμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο εξοπλισμός παρέμενε ενεργός και επικίνδυνος λόγω του εκρηκτικού φορτίου που μετέφερε.

Αμέσως μετά, το σκάφος ρυμουλκήθηκε σε ασφαλή απόσταση τεσσάρων χιλιομέτρων ανοιχτά της ακτής, όπου και εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι τοπικές αρχές προχώρησαν στην προληπτική εκκένωση των κατοικιών που βρίσκονταν κοντά στο σημείο εντοπισμού.

Βάσει των προδιαγραφών που δίνει η κατασκευάστρια εταιρεία, το μοντέλο AEGIR W αγγίζει σε μήκος τα 10 μέτρα και διαθέτει εμβέλεια λειτουργίας έως 900 χιλιόμετρα. Παράλληλα, αναπτύσσει ταχύτητες που ξεπερνούν τους 25 κόμβους και έχει τη δυνατότητα μεταφοράς ωφέλιμου φορτίου βάρους 300 κιλών. Ο σχεδιασμός του συστήματος επιτρέπει τόσο την πλήρως αυτόνομη πλοήγηση όσο και τον εξ αποστάσεως έλεγχο από ανθρώπινο χέρι.