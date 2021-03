Διαδικτυακή συζήτηση για την Πιστοποίηση ως αρωγό της Βιώσιμης Ανάπτυξης από την TÜV HELLAS

Ανοικτή διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Η Πιστοποίηση αρωγός της Βιώσιμης Ανάπτυξης» διοργανώνει την Πέμπτη, 18 Μαρτίου στις 14:00 η TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Για να συμμετάσχουν στην ανοικτή συζήτηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επισκεφθούν το παρακάτω link: https://bit.ly/3qBzvkF

Καθώς η σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης είναι αναμφισβήτητη και εντάσσεται στον πυρήνα των δραστηριοτήτων των εταιρειών, κορυφαία στελέχη της αγοράς αλλά και των αρμόδιων φορέων θα αναλύσουν τα νέα δεδομένα, τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες αλλά και τον καθοριστικό ρόλο της πιστοποίησης.

Στη συζήτηση συμμετέχουν οι κ.κ.:

Σάββας Πελτέκης , Managing Director TÜV HELLAS (TÜV NORD) & Executive Vice President Process Technology TÜV NORD Industrial Services

Γεράσιμος Γεωργόπουλος , Προϊστάμενος Εταιρικού Δικαίου & ΓΕΜΗ

Μαρία Αλεξίου , ESG Senior Advisor, Titan Cement International, Πρόεδρος ΔΣ, CSR Hellas | Μέλος ΔΣ, CSR Europe Μέλος, European Lab PTF on Reporting of Non-financial Risks and Opportunities and Linkage to the Business Model (PTF-RNFRO), European Financial Advisory Group (EFRAG)

Οδυσσέας Παπαδόπουλος , Chief Executive Officer, EURIMAC AE

Νικόλαος Αγγελόπουλος , Sustainability Specialist, INTERAMERICAN ΑΕ

Δημήτριος Μπόλλας, Global R&D Lead Technologies and QHSE Senior Manager, SUNLIGHT ABEE

Τη συζήτηση συντονίζει ο κ. Δημήτρης Πεφάνης, Director of Financial and Business Content του CNN Greece.

Η εν λόγω πρωτοβουλία που συνδιοργανώνεται από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) και το CNN Greece συμπεριλαμβάνεται στις δράσεις που πραγματοποιεί ο κορυφαίος φορέας πιστοποίησης στην Ελλάδα, προκειμένου να δώσει στους συνεργάτες και πελάτες του τα εργαλεία και τη γνώση που απαιτούνται προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις νέες προκλήσεις και απαιτήσεις της τρέχουσας συγκυρίας. Ταυτόχρονα, με πρωτοβουλίες όπως αυτή, η TÜV HELLAS (TÜV NORD) επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά τον ηγετικό της ρόλο, τόσο στον κλάδο της πιστοποίησης όσο και στην επιχειρηματικότητα γενικότερα.

Λίγα λόγια για την TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι Οργανισμός Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, μέλος του Γερμανικού Ομίλου TÜV NORD GROUP. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987, παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (Third Party Inspection-Certification) σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, στους τομείς της Τεχνολογίας, της Ποιότητας, της Ασφάλειας, της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος. Μέχρι σήμερα έχει πιστοποιήσει περισσότερα από 10.000 Συστήματα Ποιότητας και παρέχει πιστοποιητικά με διεθνή αναγνώριση που αποτελούν διαβατήριο εγκυρότητας στις διεθνείς αγορές. Στον τομέα των Επιθεωρήσεων συμμετέχει και καθορίζει αποφασιστικά το παρόν και μέλλον της Ποιότητας των Τεχνικών Έργων, έχοντας αναλάβει την επιθεώρηση και πιστοποίηση των μεγαλύτερων έργων υποδομής της χώρας μας.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) διαθέτει γραφεία στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο Κρήτης και στα Ιωάννινα, θυγατρικές εταιρείες στην Κύπρο και στην Αίγυπτο και παγκόσμια παρουσία μέσω της πιστοποίησης και επιθεώρησης έργων ανά την υφήλιο.