Γνωρίστε το Life On της Generali και διαμορφώστε το δικό σας Πρόγραμμα Υγείας στα μέτρα σας!

Η Generali αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι βρίσκεται μπροστά από τις εξελίξεις, παρουσιάζοντας το νέο Οικοσύστημα Υγείας και Φροντίδας, Life On!

Το κόκκινο χρώμα της που συμβολίζει το πάθος για την προστασία και την αγάπη για την καινοτομία «βάφει» το νέο της Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ασφάλισης, που είναι εδώ για να προσφέρει πολλά περισσότερα από τις παραδοσιακές καλύψεις υγείας.

Το Life On δεν έχει απλά σκοπό να μας προστατεύσει αλλά γίνεται το μέσο για τη βελτίωση του τρόπου ζωής μας, εντάσσοντας έμπρακτα την έννοια της πρόληψης και της φροντίδας σε κάθε φάση της ζωής μας.

Επιλέγοντας κάποιος το Life On, αποκτά δωρεάν πρόσβαση σε μοναδικές προσωποποιημένες υπηρεσίες και εφαρμογές. Απλά και εύκολα μέσα από το κινητό του λαμβάνει εξατομικευμένες συμβουλές, κάνει τηλεσυνεδρίες με γιατρούς, παρακολουθεί gym sessions με εξειδικευμένους trainers, κλείνει ραντεβού για εξετάσεις, απευθύνεται σε διατροφολόγους και ειδικούς ψυχικής υγείας και διαχειρίζεται τις παροχές της ασφάλισής του νιώθοντας πάντα κάποιον δίπλα του, 24/7.

Eπιλέον, το Life On προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε χρήστη, καθώς οι πέντε (5) άξονες καλύψεών του – Πρόληψη / Γιατροί & Εξετάσεις / Νοσηλεία / Αποκατάσταση / Υπηρεσίες - συνδυάζονται όπως θέλει ο καθένας μας, προσφέροντας έτσι πολλαπλές επιλογές σε ασφάλεια και κόστος ανάλογα με τις ανάγκες και τον πρoϋπολογισμό του καθενός.

Όλα τα παραπάνω απέχουν μόλις ένα κλικ, καθώς η διαδικασία της διαμόρφωσης και επιλογής των καλύψεων γίνεται μέσα από το εύχρηστο και φιλικό προς τον χρήστη Do It Yourself εργαλείο του Life On στο site της Generali. ‘Ετσι, ο χρήστης μπορεί να παραμετροποίησει τις καλύψεις του και να πειραματιστεί σε πραγματικό χρόνο, βλέποντας και ένα ενδεικτικό κόστος του προγράμματός του. Για την ολοκλήρωση της ασφάλισής του, θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί του ένας ασφαλιστικός σύμβουλος για επιπλέον συμβουλές και εξατομίκευση.

Το Life On είναι η νέα πραγματικότητα στα Προγράμματα Ασφάλισης Υγείας, που πρεσβεύει με τον πιο ιδανικό τρόπο το μανιφέστο της Generali GCIE (Generali Caring Insurance Ecosystem). Τη νέα φιλοσοφία που βάζει στο επίκεντρο της ασφαλιστικής λειτουργίας τη φροντίδα.

Φροντίδα για εσάς, φροντίδα για τους ανθρώπους που εμπιστεύονται την Generali, φροντίδα για το μέλλον και τα όνειρά σας με την εγγύηση της Generali.

Μπείτε, τώρα στο generali.gr, διαμορφώστε το δικό σας https://www.generali.gr/el/life-on/?utm_source=newsbomb&utm_medium=affiliate&utm_campaign=gr_2021_07_performance_health_lifeon-2_cn123&utm_term=article_traffic&utm_content=article_1x1_lifeon-lp_lifeon_advertorial Life On και βάλτε τη ζωή σας στο on… απολαμβάνοντας πολλά περισσότερα από ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα Υγείας!