Διπλή Διάκριση για την The Kompany στα Influencers Marketing Awards 2022

Η The Kompany απέσπασε 2 SILVER βραβεία στα Influencers Marketing Awards 2022 που πραγματοποιήθηκαν για 3η χρονιά, με μεγάλο αριθμό συμμετοχών.

Η βράβευση αφορά στις κατηγορίες Best Multi-Platform Use for Influencer Marketing για την καμπάνια “Pandora MΕ” της εταιρείας PANDORA και Best COVID-19 Response για την υπηρεσία Drive-through Covid-19 Test του Ομίλου της Ευρωκλινικής. Πρόκειται για δύο πολύ επιδραστικές καμπάνιες Influencers Μarketing, διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά με κοινό παρονομαστή το εξαιρετικό digital αποτύπωμά τους παρά την αστάθμητη συνθήκη της πανδημίας.

Στην καμπάνια της εταιρείας PANDORA, το επικοινωνιακό ζητούμενο για την The Kompany ήταν να υποστηρίξει το λανσάρισμα της “Pandora ME” που αποτελεί τη νέα συλλογή κοσμημάτων του Δανέζικου Βrand Pandora και ένα από τα σημαντικότερα, μέχρι στιγμής, λανσαρίσματα της εταιρείας παγκοσμίως. Το 360ο πλάνο επικοινωνίας που υλοποιήθηκε, είχε στόχο να αναδείξει και να επικοινωνήσει δημιουργικά τη συλλογή, αναδεικνύοντας παράλληλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία και η υλοποίηση μιας φρέσκιας καμπάνιας με ένα ισχυρό digital αποτύπωμα, προσεγγίζοντας περισσότερους από 1.000.000 followers και καταγράφοντας πάνω από 100.000 likes, 650.000 views και 1.500.000 impressions.

Στην ενέργεια του Ομίλου της Ευρωκλινικής Drive-through Covid-19 Test, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μια δυναμική, διαδραστική καμπάνια με ένα ισχυρό digital πλάνο προσεγγίζοντας περισσότερους από 600.000 followers μέσα από stories 8 στρατηγικά επιλεγμένων Ελλήνων Influencers. Το ζητούμενο ήταν να επικοινωνηθεί και να υποστηριχθεί εν μέσω πανδημίας το λανσάρισμα της νέας υπηρεσίας “Drive through Covid-19 Test” του Ομίλου της Ευρωκλινικής, που δίνει τη δυνατότητα σε όλους να πραγματοποιήσουν ένα Covid-19 Test εύκολα και γρήγορα, χωρίς καν να βγουν από το αυτοκίνητο. Έτσι, σχεδιάστηκε η επικοινωνιακή στρατηγική της υπηρεσίας, διαμορφώνοντας μια στοχευμένη ενέργεια με digital concept, καλώντας Influencers να κάνουν οι ίδιοι το “Drive through Covid- 19 Test” και να μοιραστούν τη βιωματική τους εμπειρία στα προσωπικά τους Social Media Accounts.

Ο Founder & CEO της The Kompany, Kώστας Τσολάκης, δήλωσε σχετικά: «Είναι μεγάλη μας τιμή να λαμβάνουμε 2 Silver βραβεία στα Influencer Marketing Awards 2022 και μάλιστα για 2 συνεργάτες, την PANDORA και τον Όμιλο της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ, με τους οποίους πορευόμαστε μαζί από τα πρώτα μας βήματα και αποτελούν πάντοτε πηγή έμπνευσης. Όλοι εμείς στην The Κompany είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και υπερήφανοι για τη διπλή βράβευσή μας. Η φετινή διοργάνωση είχε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο και μεγάλη συμμετοχή, στοιχεία που δίνουν στις βραβεύσεις μας προστιθέμενη αξία. Ευχαριστούμε πολύ τους συνεργάτες μας για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν, καθώς και όλους τους συντελεστές που συνέβαλαν στην επιτυχημένη ολοκλήρωση των 2 αυτών projects.»

