Η COSMOTE γεμίζει δώρα τους συνδρομητές της και φέτος τα Χριστούγεννα

Απεριόριστα data στο κινητό για 15 ημέρες

Απεριόριστη ομιλία προς όλους από το σταθερό για 15 ημέρες

Δωρεάν το Entertainment Pack για ένα μήνα στην COSMOTE TV

Έκπτωση 6€ για delivery φαγητού στο BOX

Δώρο 2% payzy cashback σε κάθε αγορά με κάρτα payzy

Δωρεάν απεριόριστα data, δωρεάν απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό, δωρεάν COSMOTE TV, έκπτωση για παραγγελίες φαγητού στο ΒΟΧ αλλά και επιπλέον cashback για αγορές με payzy, προσφέρει η COSMOTE και φέτος τα Χριστούγεννα σε όλους τους συνδρομητές της. Έως και τις 2 Ιανουαρίου 2024 οι συνδρομητές της εταιρείας μπορούν να ενεργοποιήσουν όποιο από τα δώρα θέλουν, οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν. Οι συνδρομητές μπορούν να ενημερώνονται για τις προσφορές και να τις ενεργοποιούν, εύκολα και γρήγορα, στο COSMOTE app και το WHAT’S UP app.

Ειδικότερα, όλοι οι πελάτες κινητής COSMOTE -οικιακοί και εταιρικοί- (συμβολαίου, καρτοσυμβολαίου, καρτοκινητής, COSMOTE Neo) μπορούν να έχουν δωρεάν απεριόριστα data για 15 ημέρες, για να σερφάρουν ξέγνοιαστα, να μοιράζονται τις αγαπημένες τους στιγμές με τους φίλους τους, να κάνουν streaming, αλλά και να επικοινωνούν με τους συνεργάτες τους. Έχοντας στη διάθεσή τους το μεγαλύτερο δίκτυο 5G στην Ελλάδα, το COSMOTE 5G, με πληθυσμιακή κάλυψη 90%, μπορούν να απολαμβάνουν υψηλές ταχύτητες mobile Internet, σε όποια περιοχή της χώρας κι αν βρίσκονται.

Επίσης, όλοι οι πελάτες COSMOTE μπορούν να έχουν δωρεάν απεριόριστη ομιλία προς όλους από το σταθερό τους για 15 ημέρες.

Δωρεάν πρόσβαση για ένα μήνα στο Entertainment Pack προσφέρει φέτος τα Χριστούγεννα η COSMOTE TV σε όλους τους συνδρομητές της, για να μπορούν να παρακολουθήσουν τις αγαπημένες τους ταινίες και σειρές σε όλα τα αποκλειστικά κινηματογραφικά κανάλια COSMOTE CINEMA & COSMOTE SERIES. Θα μπορούν ακόμη να απολαύσουν τα ντοκιμαντέρ του COSMOTE HISTORY, αλλά και ένα πλούσιο περιεχόμενο από τα ελληνικά κανάλια, αθλητικά κανάλια, παιδικά, μουσικά, ειδησεογραφικά, Lifestyle, που καλύπτουν τις ανάγκες ολόκληρης της οικογένειας.

Ακόμα, όλοι οι καταναλωτές μπορούν να παραγγείλουν το αγαπημένο τους φαγητό ή καφέ από το BOX delivery app και να κερδίσουν συνολική έκπτωση 6€ (με 2 κουπόνια αξίας 3€, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δυο παραγγελίες). Με περισσότερα από 13.000 καταστήματα σε 100 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, το BOX αποτελεί το delivery app που ο χρήστης πάντα κερδίζει πόντους για να τους εξαργυρώνει σε ευρώ σε επόμενες παραγγελίες.

Το κάθε δώρο μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο μία φορά.

Οι προσφορές δεν σταματούν εδώ. Αυτές τις γιορτές όλοι οι χρήστες του payzy by COSMOTE με κάθε αγορά που κάνουν με την κάρτα payzy, παίρνουν δώρο 2% cashback της αξίας των αγορών τους. Για να επωφεληθούν οι καταναλωτές από την προσφορά, αρκεί να έχουν εγγραφεί στο payzy by COSMOTE.

Εκτός από τα δώρα επικοινωνίας, για μια ακόμη χρονιά το WHAT’S UP φέρνει και πλούσια δώρα εμπειρίας και τεχνολογίας, μέσω του WHAT’S UP Experiences. Όλοι οι χρήστες του μπορούν να λάβουν μέρος σε έναν μεγάλο διαγωνισμό με δώρα όπως: 10 Playstation 5 μαζί με PS Plus Premium πακέτο συνδρομής 24 μηνών, 10 iPhone 15 Pro Max, 8 Samsung Galaxy Z Fold 5, 10 ασύρματα ακουστικά AirPods, 2 MacBook Pro, 20 Bluetooth ακουστικά Marshall, αλλά και ένα ταξίδι 7 ημερών για 2 άτομα στα Νησιά Φερόες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον διαγωνισμό μέχρι τις 2 Ιανουαρίου μέσα από το WHAT’S UP app.

«Στην COSMOTE είμαστε δίπλα στους πελάτες μας. Και φέτος τις γιορτές τους γεμίζουμε με μοναδικά δώρα που καλύπτουν τις ανάγκες τους και για επικοινωνία και για ψυχαγωγία. Δώρα στην κινητή τηλεφωνία, τη σταθερή, το internet, την τηλεόραση, αλλά και στις ψηφιακές μας υπηρεσίες όπως το ΒΟΧ και το payzy. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, ας έρθουμε όλοι πιο κοντά με τους αγαπημένους μας και ας μοιραστούμε όμορφες στιγμές μαζί τους», δήλωσε ο κ. Νίκος Φρέρης, Mobile Product Marketing Director Ομίλου ΟΤΕ.