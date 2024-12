Ho ho ho: Τα βιβλία που κάνουν θραύση στα SoMe και δεν θα λείπουν από τον σάκο με τα δώρα σου

«It’s the most beautiful time of the year», ακούγεται από το ραδιόφωνο του γειτονικού φούρνου (oh, good ol’ analog times). «Είναι ώρα για να βάλω κάτω ονόματα και να κάνω μια λίστα δώρων της προκοπής», ακούγεται μια φωνούλα μέσα μου.