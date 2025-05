Τα καταστήματα My market, τώρα διαθέσιμα μέσω του efood

Το efood, η #1 υπηρεσία delivery στην Ελλάδα και τα My market, δίνουν πλέον τη δυνατότητα στους καταναλωτές, να πραγματοποιούν τις καθημερινές αγορές τους από τα καταστήματα της δημοφιλούς αλυσίδας supermarket, εύκολα και γρήγορα, απευθείας, μέσα από την πλατφόρμα του efood.

Οι χρήστες του efood έχουν πλέον πρόσβαση σε περισσότερα από 10.000 προϊόντα των My market, ανάλογα με το κατάστημα, στις ίδιες τιμές που ισχύουν στα φυσικά καταστήματα, παραλαμβάνοντας την παραγγελία στην πόρτα τους, μέσα σε μόλις μια ώρα, από τον στόλο διανομής του efood.

Τα διαθέσιμα προϊόντα, που περιλαμβάνουν φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά και αλλαντικά μέχρι είδη καθαρισμού, προσωπικής υγιεινής και προϊόντα οικιακής χρήσης, ανανεώνονται τακτικά, με νέα είδη και αποκλειστικές προσφορές, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των σύγχρονων νοικοκυριών. Οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιούν τις παραγγελίες τους από τα καταστήματα My market, Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-20:00, και Σάββατο 09:00-19:00, με άμεση παράδοση, σε μόλις 60 λεπτά, μέσω του efood.

Η συνεργασία αυτή με το efood ενισχύει την στρατηγική των My market να βρίσκονται δίπλα στον σύγχρονο καταναλωτή, προσφέροντας υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες με έμφαση στην αξιοπιστία, την εμπειρία αγορών και τις ανταγωνιστικές τιμές.

Σχετικά με τα My market:

Τα My market είναι μία αμιγώς ελληνική αλυσίδα super market με 227 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1976. Το 2021 εισήλθαν στον επιχειρηματικό χώρο των καταστημάτων της γειτονιάς, μέσω του μοντέλου franchising και την ονομασία: My market Local, και αριθμούν 43 συνολικά καταστήματα σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Από την πρώτη μέρα λειτουργίας της, η εταιρεία δραστηριοποιείται με συνέπεια και αξιοπιστία στην ελληνική αγορά. Τα My market συνεργάζονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία με Έλληνες παραγωγούς και προμηθευτές. Βασικό σημείο αναφοράς όλα αυτά τα χρόνια ήταν και εξακολουθεί να είναι ο σεβασμός στον πελάτη, η αδιαπραγμάτευτη ποιότητα των προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών της, το ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, η Βιώσιμη Ανάπτυξη και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο με πολλαπλούς και πολυδιάστατους τρόπους.

Σχετικά με το efood:

Το efood αποτελεί μια από τις πλέον αναπτυσσόμενες εταιρείες στην ελληνική αγορά, και συνεργάζεται σήμερα με περισσότερα από 21.000 καταστήματα, σε 100 πόλεις. Με βάση την τεχνολογία και την καινοτομία, στα 14 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του, αναπτύσσει συνεχώς τις υπηρεσίες του και διευρύνει τις κατηγορίες προϊόντων που διανέμει σε εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες της πλατφόρμας του, καθημερινά. Τα τελευταία χρόνια συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους εργοδότες στην Ελλάδα. Έχει εντάξει την κοινωνική προσφορά, ως αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας της και μέσω του προγράμματος EKE, Love Delivered, στηρίζει περισσότερους από 30 φορείς ετησίως και συνδράμει σε διαφορετικούς κοινωνικούς σκοπούς.