doValue Greece & IRIS: Πώς εξασφαλίζουμε Γρήγορες και Ασφαλείς Πληρωμές Οφειλών με απλά βήματα

Υπηρεσία που ενσωματώνεται πλήρως στο οικοσύστημα της doValue, αξιοποιώντας τις υποδομές του διατραπεζικού συστήματος IRIS payments που διαχειρίζεται η ΔΙΑΣ Α.Ε., υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Με λίγα λόγια, είναι η πρώτη φορά που η υπηρεσία IRIS υιοθετείται από μία εταιρία διαχείρισης δανείων (Servicer). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, σκοπός είναι να απλοποιηθεί η συνολική εμπειρία του δανειολήπτη και ταυτόχρονα, να αξιοποιηθούν σύγχρονες τεχνολογίες. Και φυσικά, είναι διαθέσιμη για δανειολήπτες που έχουν ενεργές υποχρεώσεις και έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας.

Τι είναι το IRIS;

Το IRIS Payments είναι μια πρωτοποριακή διατραπεζική υπηρεσία που προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης μεταφοράς χρημάτων σε πραγματικό χρόνο, απευθείας από τον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη. Αναπτύσσεται και λειτουργεί από τη ΔΙΑΣ Α.Ε., υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, και υποστηρίζεται από όλες τις μεγάλες ελληνικές τράπεζες. Αυτό σημαίνει ότι καμία ευαίσθητη πληροφορία, όπως τραπεζικοί λογαριασμοί ή κωδικοί, δεν αποθηκεύονται ή κοινοποιούνται. Ο οφειλέτης έχει τη σιγουριά ότι οι πληρωμές εκτελούνται με τα υψηλότερα επίπεδα προστασίας. Η χρήση του IRIS Payments είναι εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία χρέωση, προμήθεια ή τραπεζικά έξοδα.

Η δυνατότητα πληρωμής μέσω IRIS είναι άμεσα διαθέσιμη μέσα από το My e-Servicing Portal, την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προσωποποιημένης Πληροφόρησης που έχει δημιουργήσει η doValue για να προσφέρει στους οφειλέτες εύκολη και άμεση πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν την οφειλή τους, όπως, ενδεικτικά, το υπόλοιπο του δανείου τους, το ύφος της ληξιπρόθεσμης οφειλής, το δοσολόγιο και το ισχύον επιτόκιο.

O οφειλέτης εισέρχεται στην πλατφόρμα My e-Servicing Portal μέσω του site dovaluegreece.gr. Για την εγγραφή, χρειάζεται να έχει διαθέσιμα κινητό τηλέφωνο, email και τους κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet. Σε κάθε επόμενη είσοδό στην πλατφόρμα, χρησιμοποιεί τους προσωπικούς του κωδικούς που έχει δημιουργήσει κατά την εγγραφή. Για την ολοκλήρωση, τώρα, της πληρωμής μέσω IRIS, απαιτείται επιπλέον χρήση των προσωπικών κωδικών e-banking της τράπεζάς του, κάτι που ενισχύει ακόμα περισσότερο το επίπεδο ασφαλείας με αυτόν τον διπλό μηχανισμό ταυτοποίησης.

Με τη νέα ενσωμάτωσή του στη διαδικασία πληρωμής οφειλών προς τη doValue Greece, η εμπειρία γίνεται:

Απλή : Μπαίνει στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προσωποποιημένης Πληροφόρησης My e-Servicing Portal και εξοφλεί με λίγα κλικ

: Μπαίνει στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προσωποποιημένης Πληροφόρησης και εξοφλεί με λίγα κλικ Άμεση : Η πληρωμή επιβεβαιώνεται και καταχωρείται σε πραγματικό χρόνο

: Η πληρωμή επιβεβαιώνεται και καταχωρείται σε πραγματικό χρόνο Ασφαλής : Η υπηρεσία IRIS λειτουργεί με υψηλά πρότυπα ασφάλειας και διατραπεζικής διαφάνειας

: Η υπηρεσία IRIS λειτουργεί με υψηλά πρότυπα ασφάλειας και διατραπεζικής διαφάνειας Δωρεάν: Δεν υπάρχει καμία απολύτως χρέωση για τον χρήστη

Πώς λειτουργεί για τον οφειλέτη:

Ο δανειολήπτης επιλέγει μέσω του site dovaluegreece.gr την επιλογή My e-Servicing Portal.

Πατώντας την υπηρεσία IRIS Payments, οδηγείται σε ασφαλή σελίδα επιλογής τράπεζας.

Επιλέγει την τράπεζά του και μεταφέρεται στο περιβάλλον της τράπεζας.

Επιβεβαιώνει την πληρωμή μέσω IRIS, χωρίς να εισάγει αριθμούς IBAN ή άλλες πληροφορίες.

Η συναλλαγή ολοκληρώνεται άμεσα και ο πελάτης ενημερώνεται για την επιτυχία της πληρωμής.

Πλεονεκτήματα για τον δανειολήπτη

Δωρεάν πληρωμές, χωρίς προμήθειες ή κρυφά κόστη

πληρωμές, χωρίς προμήθειες ή κρυφά κόστη Απλότητα στη χρήση , καθώς δεν απαιτείται η χρήση τραπεζικού IBAN

, καθώς δεν απαιτείται η χρήση τραπεζικού IBAN Ταχύτητα , η πληρωμή ολοκληρώνεται άμεσα

, η πληρωμή ολοκληρώνεται άμεσα Ευκολία χρήσης από κινητό, tablet ή υπολογιστή

από κινητό, tablet ή υπολογιστή Ασφάλεια , η συναλλαγή πραγματοποιείται μέσω της ΔΙΑΣ, με υψηλά πρότυπα προστασίας δεδομένων

, η συναλλαγή πραγματοποιείται μέσω της ΔΙΑΣ, με υψηλά πρότυπα προστασίας δεδομένων Διαθεσιμότητα 24/7, η υπηρεσία λειτουργεί όλες τις ώρες και ημέρες, ακόμα και αργίες

Ποιες τράπεζες υποστηρίζονται

Η υπηρεσία IRIS Payments υποστηρίζεται από τις περισσότερες ελληνικές τράπεζες, μεταξύ των οποίων:

Εθνική Τράπεζα

Eurobank

Alpha Bank

Τράπεζα Πειραιώς

Credia Bank

Viva Wallet

(ο κατάλογος διευρύνεται συνεχώς)

Η ενσωμάτωση της δυνατότητας πληρωμής μέσω IRIS δεν είναι μεμονωμένο βήμα, αλλά μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής με στόχο να προσφέρεται στον οφειλέτη μια εμπειρία εξυπηρέτησης που να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, ευκολία και ταχύτητα. Η νέα υπηρεσία ανοίγει τον δρόμο για έναν πιο σύγχρονο, φιλικό και λειτουργικό τρόπο διαχείρισης των οικονομικών υποχρεώσεων, πάντα, με γνώμονα την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια.