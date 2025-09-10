Η Novibet δίπλα στον Αθηναϊκό Qualco Γυναικών και τη νέα σεζόν

Ο Αθηναϊκός Qualco, η μοναδική ελληνική ομάδα μπάσκετ γυναικών που έχει κατακτήσει ευρωπαϊκό τίτλο, συνεχίζει το φετινό του ταξίδι με στόχο την κορυφή

Newsbomb

Η Novibet δίπλα στον Αθηναϊκό Qualco Γυναικών και τη νέα σεζόν
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Novibet ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Αθηναϊκό Qualco, συνεχίζοντας και για την αγωνιστική περίοδο 2025–26 ως Μεγάλος Χορηγός της ομάδας μπάσκετ γυναικών. Η συνεργασία επισφραγίζεται με την τοποθέτηση του λογοτύπου Novibet Giant Heart στην εμπρόσθια όψη της επίσημης εμφάνισης της ομάδας, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την συνεργασία που ξεκίνησε την περασμένη χρονιά.

Ο Αθηναϊκός Qualco, η μοναδική ελληνική ομάδα μπάσκετ γυναικών που έχει κατακτήσει ευρωπαϊκό τίτλο, συνεχίζει το φετινό του ταξίδι με στόχο την κορυφή. Με πλούσια ιστορία που περιλαμβάνει εφτά εγχώριους τίτλους και έναν ευρωπαϊκό, το γυναικείο τμήμα μπάσκετ αποτελεί τη ναυαρχίδα του συλλόγου. Με ρόστερ 16 αθλητριών πρώτης γραμμής και την επιστροφή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις 15 χρόνια μετά την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου το 2010, ο Αθηναϊκός Qualco έχει ως όραμα να πρωταγωνιστήσει εκ νέου, εμπνέοντας νέες και νέους να αγαπήσουν το μπάσκετ και τον αθλητισμό.

Για τη συνεργασία με τη Novibet, ο επικεφαλής της διοικούσας επιτροπής του Αθηναϊκού Qualco, Χάρης Πολίτης, δήλωσε: «Η πετυχημένη συνεργασία μας με τη Novibet συνεχίζεται και επεκτείνεται. Πρόκειται για μια συνεργασία που μας γεμίζει περηφάνια, για μια δράση που ταυτίζεται με τη φιλοσοφία που έχουμε στον Αθηναϊκό για άμεση σύνδεση της κοινωνίας με τον αθλητισμό, της γειτονιάς του Βύρωνα με την ομάδα μας, και με το όραμα που έχουμε για ουσιαστική προσφορά και ανταπόδοση σε κάθε μέλος της μεγάλης κοινότητας και οικογένειας.»

Ο Γενικός Διευθυντής της Novibet, Νίκος Παπαδόγλου, ανέφερε σχετικά:
«Η συνεργασία μας με τον Αθηναϊκό Qualco είναι μια στρατηγική επιλογή που στηρίζεται σε κοινές αξίες. Ο Αθηναϊκός είναι μια ομάδα με σπουδαία ιστορία, πλούσια διαδρομή και μοναδικές διακρίσεις. Είμαστε υπερήφανοι που στεκόμαστε δίπλα σε μια τόσο δυναμική ομάδα γυναικείου αθλητισμού, στηρίζοντας τις προσπάθειές της για νέες επιτυχίες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Η επένδυση στον αθλητισμό και ειδικά σε ομάδες που εμπνέουν τη νέα γενιά αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας και του προγράμματος Giant Heart

Με τη συνεργασία αυτή, η Novibet επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να στηρίζει έμπρακτα τον ελληνικό αθλητισμό, προάγοντας παράλληλα την ανάπτυξη και ανάδειξη του γυναικείου αθλητισμού, ενώ μέσα από τον πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης “Giant Heart” αναδεικνύει τη σημασία του αθλητισμού ως εργαλείο κοινωνικής συνοχής, συμπερίληψης και έμπνευσης.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague:Έστειλε με μια... kalimera το Final Four στην Αθήνα - Η ανακοίνωση με τον Παρθενώνα φόντο

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω 24ωρης απεργίας στον σιδηρόδρομο

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για τα Labubu: Ανακαλούνται χιλιάδες που πουλήθηκαν από το Shein!

15:47ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Θα υπερασπιστούμε τα εδάφη του ΝΑΤΟ

15:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Σύλληψη 63χρονου άνδρα για βιασμό 71χρονης

15:45ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές - Τι ισχύει για τα Ολοήμερα

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικός ραδιοφωνικός σταθμός από την εποχή του «Ψυχρού Πολέμου» έστειλε δυσοίωνο μήνυμα: Φόβοι για Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

15:36ΚΟΣΜΟΣ

Έκανε 3.000 αιτήσεις και δεν πήρε ούτε μία δουλειά

15:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Στηρίζουμε την ελληνική οικογένεια με δίκαιο τρόπο»

15:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Τουρκία: Επίσημη η ώρα του σπουδαίου ημιτελικού στο Eurobasket 2025

15:35ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroBasket 2025, Αταμάν: «Ο τραυματισμός του Όσμαν είναι σοβαρός, δυσκολεύεται να περπατήσει»

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικό υπουργείο Άμυνας: Δεν υπήρχαν στόχοι στην Πολωνία - Είμαστε έτοιμοι για διαβουλεύσεις

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Λάρισα

15:29ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εθνική Λυρική Σκηνή: Η τέχνη δεν γνωρίζει περιορισμούς με την ομάδα Dagipoli Dance Co

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Συνελήφθη 15χρονος που προκάλεσε ατύχημα και τράπηκε σε φυγή

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Η Novo Nordisk θα μειώσει 9.000 θέσεις εργασίας

15:15ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χίος: Το συγκρότημα της Νέας Μονής αποκτά σύγχρονα συστήματα πυρασφάλειας

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εγκαινίασε το Περίπτερό του στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

15:11ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Novibet δίπλα στον Αθηναϊκό Qualco Γυναικών και τη νέα σεζόν

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας για την άγρια επίθεση σε 13χρονο στις Συκιές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:49ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για τα Labubu: Ανακαλούνται χιλιάδες που πουλήθηκαν από το Shein!

15:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Τουρκία: Επίσημη η ώρα του σπουδαίου ημιτελικού στο Eurobasket 2025

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study-Βασίλης Παλαιοκώστας: Ποιος είναι ο Νο1 Έλληνας καταζητούμενος; Άκουσε τώρα την ιστορία!

12:07ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Στα πρόθυρα παγκόσμιας σύρραξης - Όλες οι εξελίξεις από ΝΑΤΟ, Ρωσία και Πολωνία

14:14ΚΟΣΜΟΣ

«I got that white girl»: Η απόλυτη φρίκη μετά τη δολοφονία της Ιρίνα μέσα στο Μετρό - «Κανείς δεν πρέπει να περάσει κάτι τέτοιο» λέει η οικογένεια της 23χρονης

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Η πεθερά της πέταξε το νυφικό της λίγες εβδομάδες πριν από τον γάμο

09:27WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζει ο πατέρας του 13χρονου που ξυλοκοπήθηκε - «Λείπει κομμάτι από το κεφάλι του, είναι πολύ σοβαρά»

10:19LIFESTYLE

«Πενήντα – Πενήντα»: Πωλείται το σπίτι του Παύλου και της Ειρήνης στην Καστέλλα - Αυτή είναι η τιμή

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

15:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ετοιμαστείτε για μια γεύση φθινοπώρου» - Η πρόβλεψη του Κλέαρχου Μαρουσάκη

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο

13:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Final Four 2026: Το παρασκήνιο της ψηφοφορίας που έφερε τον θρίαμβο της Αθήνας

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικό υπουργείο Άμυνας: Δεν υπήρχαν στόχοι στην Πολωνία - Είμαστε έτοιμοι για διαβουλεύσεις

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Nεπάλ: Ο ράπερ που έγινε δήμαρχος Κατμαντού και «τρελαίνει» τους νέους - «Πρέπει να γίνεις ο πρωθυπουργός μας»

14:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Βρούτσης: Ο άνθρωπος που έφερε το Final 4 στην Ελλάδα

09:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Αυτές είναι οι 4 υποθέσεις που ανοίγουν ξανά - Από βιασμό 13χρονης έως κακοποίηση αγοριού με κρεμάστρα!

15:35ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroBasket 2025, Αταμάν: «Ο τραυματισμός του Όσμαν είναι σοβαρός, δυσκολεύεται να περπατήσει»

12:32ΚΟΣΜΟΣ

Αυτά είναι τα ρωσικά drones που κατέρριψαν F-16 από Πολωνία και F-35 της Ολλανδίας με συνδρομή AWACS και ιπτάμενων τάνκερ από ΝΑΤΟ - Δείτε τις φωτογραφίες

13:56ΚΟΣΜΟΣ

UFO ή απάτη; Το βίντεο που παρουσιάστηκε στο Κογκρέσο - Ιπτάμενο αντικείμενο αποφεύγει πύραυλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ