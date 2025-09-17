Η NN Hellas στηρίζει την οικογένεια με νέο επίδομα εξωσωματικής γονιμοποίησης

Η NN Hellas συνεχίζει να επενδύει στην ευημερία των ανθρώπων, προσθέτοντας μια νέα, ουσιαστική παροχή στα Ομαδικά της Προγράμματα Ασφάλισης, ένα επίδομα εξωσωματικής γονιμοποίησης ύψους 1.000€.

To νέο αυτό επίδομα απευθύνεται σε ασφαλισμένες γυναίκες - είτε εργαζόμενες είτε σύζυγοι εργαζομένων - των επιχειρήσεων που επιλέγουν να την εντάξουν ως επιπλέον παροχή και παρέχεται 1 φορά ανά ασφαλιστικό έτος. Το ποσό καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση ενός πλήρους κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης με εμβρυομεταφορά και ισχύει για όλα τα υφιστάμενα και νέα συμβόλαια, με τουλάχιστον 50 ασφαλισμένους, και περίοδο αναμονής 12 μηνών από την ένταξη.

Η πρόσθετη παροχή μπορεί να αποτελέσει, για τις επιχειρήσεις που την επιλέγουν, μία ακόμη έμπρακτη απόδειξη της επένδυσης στους ανθρώπους τους και στην καλλιέργεια ενός σύγχρονου, εργασιακού περιβάλλοντος, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.

Για περισσότερα από 45 χρόνια, η NN Hellas παρακολουθεί τις κοινωνικές εξελίξεις και προσαρμόζει τις λύσεις της και τα προϊόντα που προσφέρει. Η νέα παροχή έρχεται να καλύψει μία σημαντική ανάγκη, ειδικά στην Ελλάδα, προσφέροντας στήριξη σε γυναίκες και ζευγάρια που βρίσκονται στη διαδικασία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Η NN Hellas συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους σε κάθε στάδιο της ζωής τους, με πράξεις που κάνουν τη διαφορά.