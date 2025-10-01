Ο πρώτος ταχυφορτιστής 480kW στην Ελλάδα συστήνει την επόμενη μέρα στην ταχυφόρτιση

Το δίκτυο inchange της nrg συστήνει την επόμενη μέρα στην ταχυφόρτιση με τον πρώτο ταχυφορτιστή 480kW, έναν από τους μόλις 5 που έχουν εγκατασταθεί μέχρι σήμερα στην Ευρώπη από τη Sungrow

Ο πρώτος ταχυφορτιστής 480kW στην Ελλάδα συστήνει την επόμενη μέρα στην ταχυφόρτιση
Τα τελευταία χρόνια, τα ηλεκτρικά οχήματα έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μας, αλλάζοντας τον τρόπο που μετακινούμαστε. Και αυτό γιατί οι αυξημένες υποχρεώσεις, οι γρήγοροι ρυθμοί της σύγχρονης ζωής και οι συνεχείς ανατιμήσεις στις τιμές των καύσιμων, έχουν καταστήσει επιτακτική την ανάγκη για πιο αποδοτικές και οικονομικές εναλλακτικές μετακίνησης, χωρίς συμβιβασμούς στην ευκολία ή την ταχύτητα.

Και εδώ, λοιπόν, είναι που η ηλεκτροκίνηση μπαίνει στο παιχνίδι, με το μόνο «εμπόδιο» που τη συνοδεύει -ή μάλλον τη συνόδευε- να είναι η περιορισμένη αυτονομία των ηλεκτρικών οχημάτων, που απαιτούν τακτική φόρτιση της μπαταρίας. Κάτι που μέχρι πρόσφατα λειτουργούσε αποτρεπτικά, σε συνδυασμό με το αραιό δίκτυο φόρτισης στην Ελλάδα.

Με το δίκτυο inchange της nrg, όμως, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφορτιστών στους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους, αυτό το πρόβλημα φαίνεται να ανήκει στο παρελθόν. Γιατί, τώρα, περνάει στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης, εγκαινιάζοντας τον πρώτο ταχυφορτιστή 480kW στη χώρα και, τελικά, φέρνοντας την ταχεία φόρτιση και την απόλυτη άνεση για τους οδηγούς πιο κοντά από ποτέ.

Ο πιο γρήγορος φορτιστής είναι γεγονός

Ενόψει της νέας σεζόν και της επιστροφής στους γρήγορους ρυθμούς της Αθήνας, το δίκτυο inchange της nrg συστήνει την επόμενη μέρα στην ταχυφόρτιση με τον πρώτο ταχυφορτιστή 480kW, έναν από τους μόλις 5 που έχουν εγκατασταθεί μέχρι σήμερα στην Ευρώπη από τη Sungrow. Τοποθετημένος σε στρατηγικό σημείο στο Μαρούσι (Λεωφόρος Κηφισίας 221, parking Optima Bank), προσφέρει τη δυνατότητα να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες ενός οχήματος για μια ολόκληρη εβδομάδα σε μόλις 10 λεπτά φόρτισης (σε ιδανικές συνθήκες και με συμβατά οχήματα).

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να μετακινούμαστε στην πόλη, να πηγαίνουμε στη δουλειά μας, να κάνουμε τις αγορές μας ή τις εξορμήσεις μας, αξιοποιώντας τις υψηλές δυνατότητες του υπερσύγχρονου ταχυφορτιστή, που φορτίζει την μπαταρία ενός μοντέλου της συγκεκριμένης τεχνολογίας από το 20% έως και στο 80% της χωρητικότητάς του, κάνοντας απλά μία σύντομη στάση. Με τρεις θέσεις φόρτισης, εύκολη πρόσβαση και 24/7 λειτουργία, αξιοποιεί τη δυναμική κατανομή ισχύος (dynamic power allocation) μέσα από 2 αερόψυκτες και 1 υδρόψυκτη έξοδο, για να φορτίζει ταυτόχρονα 3 οχήματα.

Με αυτόν τον τρόπο, το incharge προσφέρει στους οδηγούς ένα εργαλείο που μετατρέπει την καθημερινή μετακίνηση σε γρήγορη, απλή και ξέγνοιαστή διαδικασία.

Η επόμενη μέρα της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα

Η εγκατάσταση του ταχυφορτιστή 480kW στο Μαρούσι, όμως, δεν σηματοδοτεί μόνο την τεχνολογική υπεροχή της nrg, αλλά και το επόμενο βήμα στην ανάπτυξη του δικτύου incharge. Με πάνω από 200 ταχυφορτιστές σε ολόκληρη τη χώρα, τόσο σε αστικά κέντρα όσο και σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, το δίκτυο incharge της nrg εξελίσσεται συνεχώς. Μόνο το 2024, εγκαταστάθηκαν 10 νέοι ταχυφορτιστές ισχύος 360kW σε κομβικά σημεία πανελλαδικά, καλύπτοντας περισσότερες από 35 θέσεις φόρτισης και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την προσβασιμότητα των οδηγών ηλεκτρικών οχημάτων.

Παράλληλα, η nrg φροντίζει να αναβαθμίζει διαρκώς την εμπειρία των χρηστών μέσω του incharge drivers’ club, του προγράμματος πιστότητας που προσφέρει προνόμια, επιβραβεύσεις και αποκλειστικές υπηρεσίες στους χρήστες του δικτύου. Με αυτόν τον τρόπο, η φόρτιση δεν περιορίζεται σε μια απλή διαδικασία ανεφοδιασμού ενέργειας, αλλά μετατρέπεται σε ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης.

Ο νέος ταχυφορτιστής 480kW του δικτύου incharge φέρνει τη νέα εποχή στην ηλεκτροκίνηση, αλλάζοντας τα δεδομένα στις καθημερινές μας μετακινήσεις. Με γρήγορη φόρτιση, εύκολη πρόσβαση και αξιόπιστη λειτουργία, καθιστά την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή και πρακτική από ποτέ, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των οδηγών και ανοίγοντας τον δρόμο για μία πιο βιώσιμη Ελλάδα.

