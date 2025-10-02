in-Touch: 10 Χρόνια Δημιουργίας, Εμπιστοσύνης και Εξέλιξης

Η in-Touch Communication συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια πορείας στον χώρο της Επικοινωνίας και των Δημοσίων Σχέσεων. Μια δεκαετία γεμάτη διαδρομές, προκλήσεις, συνεργασίες και δημιουργία. Από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της, η εταιρεία δεν επιδίωξε απλώς να παρέχει υπηρεσίες επικοινωνίας, αλλά να διαμορφώσει σχέσεις ουσίας, εμπιστοσύνης και διαχρονικής αξίας.

Με σταθερή πυξίδα τις αξίες της — την ακεραιότητα, τη διαφάνεια και τον σεβασμό στον άνθρωπο, η ομάδα της in-Touch πορεύτηκε βασιζόμενη στη σημαντική εμπειρία της σε απαιτητικά περιβάλλοντα, δίνοντας φωνή σε μηνύματα, σχήμα σε ιδέες και ρυθμό σε συνεργασίες με στόχο τον ουσιαστικό αντίκτυπο.

Μέσα στα χρόνια, η εταιρεία συνέδεσε ανθρώπους, έδωσε ζωή σε ιδέες και διαμόρφωσε συνεργασίες που εξελίχθηκαν σε σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης. Βρέθηκε δίπλα σε όσους την εμπιστεύτηκαν — και συνεχίζουν να την εμπιστεύονται — μοιράστηκε επιτυχίες, ξεπέρασε δυσκολίες και συνέχισε με συνέπεια και πάθος για την ουσία της επικοινωνίας.

Το σημαντικότερο κέρδος για την in-Touch δεν ήταν ποτέ οι αριθμοί, αλλά οι στιγμές που άφησαν αποτύπωμα. Οι άνθρωποι που πίστεψαν στο «μαζί», η εμπιστοσύνη που της δόθηκε και συνεχίζει να της δίνει δύναμη, αποτελούν το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζεται το μέλλον της.

Σήμερα, δέκα χρόνια μετά, η εταιρεία συνεχίζει να εξελίσσεται, με την ίδια φλόγα και δέσμευση στις αξίες της, με περισσότερη δημιουργία, αγάπη για το αντικείμενό της και σεβασμό σε όσους τη στηρίζουν. Το βλέμμα της παραμένει στραμμένο στο αύριο, έτοιμη να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις με συνέπεια και αυθεντικότητα.

Με αφορμή την επέτειο των 10 χρόνων, ο ιδρυτής της in-Touch Communication, Βασίλης Λώλας, δήλωσε:

«Τα δέκα αυτά χρόνια ήταν ένα ταξίδι γεμάτο εμπειρίες, σχέσεις και διαρκή εξέλιξη. Νιώθω ευγνωμοσύνη για όλους όσοι πίστεψαν στην in-Touch και τη στήριξαν στην πορεία της. Η επικοινωνία για εμάς δεν ήταν ποτέ απλώς μια υπηρεσία, αλλά ένας τρόπος να δημιουργούμε αληθινές συνδέσεις. Η σκέψη να παραμείνουμε ένα boutique agency, επιβεβαιώνεται! Κοιτάζουμε το μέλλον με το ίδιο πάθος και δέσμευση που μας έφερε ως εδώ. Ευχαριστούμε μέσα απ’ την καρδιά μας όλους όσοι στάθηκαν συνοδοιπόροι μας αυτά τα δέκα χρόνια, για την εμπιστοσύνη, τη στήριξη και τις μοναδικές στιγμές. Το ταξίδι συνεχίζεται».

Δείτε το video: