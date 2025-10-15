Τι πρέπει να ξέρεις για το φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Τι πρέπει να ξέρεις για το φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Η Θεσσαλονίκη είναι όμορφη κάθε εποχή όμως κάποιες μέρες του φθινοπώρου φαίνεται διαφορετική, σαν να ζει σε άλλον ρυθμό. Οι βόλτες στην παραλία έχουν άλλη αύρα, οι φθινοπωρινές μέρες έχουν κινηματογραφική διάθεση και οι συζητήσεις στις καφετέριες περιστρέφονται γύρω από τίτλους ταινιών, αφίσες και σκηνές που μένουν χαραγμένες στο μυαλό.

Είναι η περίοδος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τότε που η πόλη μεταμορφώνεται στην πιο καλλιτεχνική γωνιά των Βαλκανίων. Αν έχεις βρεθεί έστω και μια φορά εκεί, μάλλον το έχεις καταλάβει ήδη. Φέτος, από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 9 Νοεμβρίου, τα φώτα θα χαμηλώσουν ξανά στις αίθουσες του Ολύμπιον και του Παύλου Ζάννα σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ακόμη γιορτής του σινεμά. Και κάτι μας λέει πως, αυτήν τη φορά, θα είναι μια ξεχωριστή εμπειρία.

Για να τη ζήσεις από κοντά, αρκεί μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2025, να μπεις στο website της Fischer και να γίνεις μέλος στον κόσμο της. Με μια απλή εγγραφή, δηλώνεις συμμετοχή στον διαγωνισμό που χαρίζει 20 διπλές προσκλήσεις για προβολές του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (εξαιρούνται η τελετή έναρξης και η λήξη).

Εκεί όπου κάθε προβολή γίνεται εμπειρία

Αν έπρεπε να αποτυπώσουμε τη μαγεία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης σε μία μόνο εικόνα, αυτή σίγουρα θα είχε ως βασικά στοιχεία της μια σκοτεινή αίθουσα, μια παρέα φίλων, τίτλους αρχής που πέφτουν στην οθόνη και εκείνη τη γνώριμη αίσθηση ότι, για τις επόμενες δύο ώρες τουλάχιστον, ο χρόνος σταματά. Εκεί, ανάμεσα στα φώτα και τις σκηνές που διαδέχονται η μία την άλλη, κάθε προβολή γίνεται μια εμπειρία.

Αυτήν ακριβώς τη μαγεία του σινεμά έχει επιλέξει να στηρίζει σταθερά εδώ και 16 χρόνια η Fischer, η πιο σινεφίλ μπίρα της πόλης. Ως χορηγός του Βραβείου Κοινού Fischer δίνει φωνή στους θεατές: Σε εκείνους που γελούν, δακρύζουν, συγκινούνται και, τελικά, επιλέγουν την ταινία που τους άγγιξε περισσότερο. Έτσι, έχει γίνει πια σημείο αναφοράς στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, μιας και μας υπενθυμίζει ότι το σινεμά είναι, πάνω από όλα, μία εμπειρία που γίνεται ξεχωριστή όταν τη μοιράζεσαι.

Κάθε Νοέμβριο, λοιπόν, η Fischer γίνεται κομμάτι της σινεφίλ ζωής της Θεσσαλονίκης. Είναι στις αίθουσες, στις προβολές, στις κουβέντες μετά τις ταινίες. Συνοδεύει τις πιο αυθεντικές στιγμές, εκείνες που δεν μετριούνται με τον χρόνο. Γιατί, όταν ανοίγεις μια Fischer, μετράς εμπειρίες, όχι τον χρόνο.

Taste the Experience of Cinema από κοντά

Τι είναι τελικά το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης; Στιγμές που μοιράζεσαι, εικόνες που σε ταξιδεύουν και άνθρωποι που αγαπούν το σινεμά όσο και εσύ. Και αν υπάρχει κάτι που κάνει αυτές τις στιγμές ακόμα πιο ξεχωριστές είναι η αίσθηση πως βρίσκεσαι στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή, με τη σωστή παρέα: τη Fischer.

Αν θέλεις και εσύ να απολαύσεις μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες, δεν έχεις παρά να γίνεις μέλος στον κόσμο της Fischer και να πάρεις μέρος στον διαγωνισμό της. Γιατί ανάμεσα στις ιστορίες, τις εικόνες και τις εμπειρίες που συνοδεύουν, κάθε χρόνο, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, θα υπάρχει πάντα η Fischer να μας υπενθυμίζει πως κάθε μεγάλη κινηματογραφική στιγμή γίνεται μοναδική όταν τη ζεις με την μπίρα που ξέρει πώς τι σημαίνει «Taste the Experience of Cinema».

