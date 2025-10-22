Η BEWISE υλοποίησε Dynamics 365 Business Central ERP για την Globalsat Romania

Το έργο αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής πρωτοβουλίας για την υποστήριξη της συνεργασίας της Globalsat Romania με μεγάλο τηλεπικοινωνιακό πάροχο στη Ρουμανία

Η BEWISE υλοποίησε Dynamics 365 Business Central ERP για την Globalsat Romania
Η BEWISE, κορυφαία εταιρεία στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ERP, ανέλαβε και ολοκλήρωσε την υλοποίηση του προηγμένου συστήματος Microsoft Dynamics 365 Business Central για τη Globalsat Romania εταιρεία του Ομίλου Globalsat. Το έργο αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής πρωτοβουλίας για την υποστήριξη της συνεργασίας της Globalsat Romania με μεγάλο τηλεπικοινωνιακό πάροχο στη Ρουμανία, επεκτείνοντας το επιτυχημένο μοντέλο συνεργασίας που λειτουργεί ήδη στην Ελλάδα.

Στρατηγική Υλοποίηση από την BEWISE

Η BEWISE, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση σύνθετων ERP συστημάτων, εφάρμοσε το Dynamics 365 Business Central για να καλύψει τις ανάγκες διαχείρισης των 463 φυσικών καταστημάτων στη Ρουμανία. Τα ειδικά χαρακτηριστικά του έργου:

  • Ανάπτυξη Ειδικής Λειτουργικότητας:
    • Διαχείριση παρακαταθηκών για όλα τα φυσικά καταστήματα τόσο ιδιόκτητα όσο και συνεργαζόμενα.
    • Auto replenishment των καταστημάτων με χρήση εξειδικευμένων κανόνων για την αποφυγή Out Of Stock.
  • Προηγμένες Διασυνδέσεις (Integrations): Η BEWISE ανέπτυξε διασυνδέσεις με τα παρακάτω συστήματα / συνεργάτες της Globalsat Romania:
    • Τον πάροχο logistics για διαχείριση παραγγελιών και επιστροφών.
    • Το κεντρικό σύστημα του τηλεπικοινωνιακού παρόχου για πωλήσεις, αποθέματα και DOA (dead on arrival).
    • ERP συστήματα συνεργαζόμενων dealers, για αποστολή πωλήσεων και αποθεμάτων σε πραγματικό χρόνο.
    • Την πλατφόρμα B2B site, που θα επιτρέπει στους υπαλλήλους των καταστημάτων να τοποθετούν παραγγελίες άμεσα.
  • Προσαρμοσμένες Αναφορές (Power BI Reports): Ανάπτυξη εξειδικευμένων αναφορών, που προσφέρουν κρίσιμα δεδομένα στη διαχείριση.
    • Sales Reports
    • Stock Repors
    • Back Orders Reports
    • New Merchandiser Reports

Η ομάδα της BEWISE, με πολυετή παρουσία στον χώρο των επιχειρηματικών λύσεων, σχεδίασε το έργο για να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες της Globalsat Romania, όπως:

  • Οικονομική Διαχείριση: Ολοκληρωμένες λειτουργίες για τη διαχείριση πελατών, προμηθευτών, παραστατικών, χρηματικών ροών και πάγιων στοιχείων.
  • Εμπορική Διαχείριση: Παραμετροποίηση για αποθέματα, τιμοκαταλόγους και πολιτικές εκπτώσεων, καλύπτοντας περισσότερους από 200 κωδικούς προϊόντων.
  • Ευέλικτη Προσαρμογή: Υλοποιήθηκαν ευέλικτες και αυτοματοποιημένες διαδικασίες, με ελάχιστη ανάγκη για παρέμβαση χρηστών. Το αποτέλεσμα είναι το σύνολο των operations ενός τόσο δύσκολου και απαιτητικού business model να εκτελείται από 3 χρήστες.

Μέσα από το έργο αυτό, διασφαλίζεται:

  • Αξιοπιστία και ευελιξία στις λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας.
  • Οικονομική αποδοτικότητα με την αυτοματοποίηση διαδικασιών και την ακριβή διαχείριση αποθεμάτων.
  • Ενισχυμένη εξυπηρέτηση του πελάτη - του τηλεπικοινωνιακού παρόχου μέσα από ταχύτερες και πιο ακριβείς συναλλαγές.

Η συνεργασία της Globalsat Romania με την BEWISE για την υλοποίηση του Dynamics 365 Business Central σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην ψηφιακή μεταμόρφωση της εταιρείας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της στις διεθνείς αγορές.

Σχετικά με την BEWISE

Η BEWISE είναι μια πολύπλευρη ομάδα εξειδικευμένων επαγγελματιών πληροφορικής, που συνδυάζουν πολυετή τεχνική και επιχειρηματική εμπειρία. Προσφέρει ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο λύσεων αιχμής στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, σχεδιασμένες για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να μεγιστοποιήσουν τις επιδόσεις τους, ενώ παράλληλα έχουν εξασφαλίζει την ασφάλεια των συστημάτων τους. Περισσότερα για την BEWISE μπορείτε να βρείτε στο www.BEWISE.gr.

Σχετικά με τον Όμιλο Globalsat

Με παρουσία στην αγορά για περισσότερα από 30 χρόνια, ο Όμιλος Globalsat πρωτοπορεί στον χώρο της τεχνολογίας και της βιώσιμης ενέργειας, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις που δίνουν στις επιχειρήσεις τη δύναμη να καινοτομούν, να αναπτύσσονται και να διαμορφώνουν ένα βιώσιμο μέλλον.

Με τρεις εξειδικευμένες εταιρείες – Globalsat Tech, Globalsat Sourcing και Globalsat Energis – και παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία, ο Όμιλος Globalsat έχει δημιουργήσει ένα δυναμικό οικοσύστημα λύσεων που καλύπτει ακόμα και τις πιο απαιτητικές επιχειρηματικές ανάγκες. Από την προηγμένη διανομή τεχνολογικών προϊόντων και πράσινου εξοπλισμού έως την ολοκληρωμένη διαχείριση προϊοντικών κατηγοριών και τον ενεργειακό μετασχηματισμό, στηρίζει τις επιχειρήσεις που θέλουν να αφήσουν θετικό αποτύπωμα στον κόσμο γύρω τους.

Περισσότερες πληροφορίες για τη Globalsat:

LinkedIn | Facebook | Instagram | YouTube | Εταιρικό site | Eshop

