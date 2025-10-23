Η δύναμη της επιλογής: Γιατί οι αποφάσεις μας διαμορφώνουν τη ζωή που θέλουμε να ζούμε

Η αξία του να έχουμε τη δύναμη της επιλογής

Η δύναμη της επιλογής: Γιατί οι αποφάσεις μας διαμορφώνουν τη ζωή που θέλουμε να ζούμε
Κάθε μέρα παίρνουμε δεκάδες αποφάσεις. Από το τι θα φορέσουμε, πώς θα ξεκινήσουμε τη μέρα μας, ποιον δρόμο θα ακολουθήσουμε για το γραφείο μέχρι τι θα επιλέξουμε να φάμε και το πώς θα διαχειριστούμε τον χρόνο και τις σχέσεις, μιλάμε για καταστάσεις στις οποίες έχουμε τη δύναμη να επιλέγουμε.

Ίσως να μην το συνειδητοποιούμε πάντα αλλά όλες αυτές οι επιλογές, μικρές ή μεγάλες, μάς φέρνουν πιο κοντά στη ζωή που επιθυμούμε. Όταν, όμως, η επιλογή αφορά κάτι τόσο ουσιαστικό όσο η υγεία μας, τότε αυτή η δύναμη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία.

Τουλάχιστον αυτή είναι η φιλοσοφία της Eurolife FFH, η οποία φέρνει το πρόγραμμα ασφάλισης υγείας My Health F1rst για να μπορούμε να διαλέγουμε εμείς γιατρό και νοσοκομείο, με απευθείας καταβολή των εξόδων στα συμβεβλημένα ή εφάπαξ ποσό οικονομικής παροχής για νοσηλεία σε μη συμβεβλημένα. Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή.

Η αξία του να έχουμε τη δύναμη της επιλογής

Η δύναμη της επιλογής είναι στάση ζωής. Όταν έχουμε τη δυνατότητα να αποφασίζουμε για θέματα που μας αφορούν, νιώθουμε πιο δυνατοί, πιο ήρεμοι. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για θέματα που αφορούν στην υγεία μας.

Το να μπορούμε να διαλέξουμε τον γιατρό που εμπιστευόμαστε και το νοσοκομείο που νιώθουμε άνετα δεν είναι απλώς μια διευκόλυνση. Είναι μία ουσιαστική επιλογή που μας κάνει να νιώθουμε σιγουριά και το πρόγραμμα My Health F1rst της Eurolife FFH, έχει σχεδιαστεί με αυτό ακριβώς το σκεπτικό.

Έτσι, στην περίπτωση που επιλέξουμε ένα συμβεβλημένο νοσοκομείο, τα πρώτα 750 ή 1.500 ευρώ, ανάλογα με το πρόγραμμα, είναι τα έξοδα της συμμετοχής μας, ενώ όλα τα υπόλοιπα έξοδα τα αναλαμβάνει απευθείας η Eurolife FFH σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Αν, πάλι, προτιμήσουμε ένα μη συμβεβλημένο νοσοκομείο, έχουμε τη δυνατότητα να λάβουμε ένα εφάπαξ προκαθορισμένο ποσό οικονομικής παροχής μετά την αφαίρεση της συμμετοχής μας, που θα γνωρίζουμε από πριν ώστε να μπορούμε να οργανώσουμε καλύτερα τη νοσηλεία μας.

Όσον αφορά στα δημόσια νοσοκομεία της Ελλάδας, έχουμε 100% καταβολή εξόδων, σύμφωνα πάντα με τους όρους του προγράμματος, αν απαιτείται να πληρώσουμε κόστη νοσηλείας. Αν, ωστόσο, καλυφθεί το σύνολο των εξόδων από άλλο ασφαλιστικό φορέα, τότε, μετά την αφαίρεση της συμμετοχής μας, λαμβάνουμε το 25% του εφάπαξ προκαθορισμένου ποσού οικονομικής παροχής έως 1.000€. Το ίδιο ισχύει για τα απογευματινά χειρουργεία, για τα οποία καταβάλλεται τόσο το 25% του εφάπαξ προκαθορισμένου ποσού οικονομικής παροχής έως 1.000€ όσο και το 100% των σχετικών δαπανών.

eurolife.jpg

Κρατώντας τη ζωή στα χέρια μας

Όσο περισσότερο κάνουμε συνειδητές επιλογές στη ζωή μας τόσο αυξάνεται και η αυτοπεποίθησή μας. Γι’ αυτό το να ξέρουμε ότι έχουμε επιλογές μάς κάνει να αισθανόμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε κάθε περίσταση, ακόμα και την πιο έκτακτη.

Με το My Health F1rst της Eurolife FFH, λοιπόν, μπορούμε να έχουμε τις λύσεις που χρειαζόμαστε, προσαρμοσμένες κάθε φορά στις προσωπικές μας ανάγκες. Ως εκ τούτου, πέρα από μία πιο οικονομική λύση ασφάλισης* για να επιλέγουμε τον γιατρό και το νοσοκομείο που θέλουμε, το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιπλέον παροχές όπως επίδομα μητρότητας για φυσιολογικό τοκετό ή καισαρική τομή, δαπάνες αποκατάστασης και αποθεραπείας σε κέντρα αποκατάστασης, επείγουσα ιατρική βοήθεια σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και δωρεάν ετήσιο προληπτικό έλεγχο. To μέγιστο όριο ευθύνης της εταιρείας είναι 700.000 ευρώ ανά ασφαλιστική περίοδο, περιστατικό νοσηλείας και ασφαλισμένο.

Επίσης, με το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN+, μπορούμε να έχουμε μείωση στο ασφάλιστρο που πληρώνουμε. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι πως το My Health F1rst προσφέρει κάτι πέρα από αριθμούς και παροχές: Σιγουριά, καθώς μας επιτρέπει να γνωρίζουμε εκ των προτέρων τι να περιμένουμε και να επιλέγουμε τον τρόπο που θέλουμε να αντιμετωπίζουμε κάθε φορά ό,τι αφορά στην υγεία μας.

Η καθημερινότητά μας χτίζεται μέσα από επιλογές. Άλλες είναι πιο απλές, άλλες πιο απαιτητικές, όλες, όμως, καθορίζουν το πώς ζούμε και το πώς αισθανόμαστε. Όταν έχουμε τη δύναμη της επιλογής μέσα από προγράμματα όπως το My Health F1rst της Eurolife FFH, αποκτούμε σιγουριά και γνωρίζουμε πως κάθε απόφαση που παίρνουμε μας φέρνει πιο κοντά στη ζωή που θέλουμε να ζούμε.

*Ισχύει για τα προγράμματα My Health F1rst της Eurolife FFH, σε σχέση με τα προγράμματα Premium Health II, με αντίστοιχο ποσό απαλλαγής και θέση νοσηλείας.

