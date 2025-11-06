Metlen: Νέος CEO o Χρήστος Γαβαλάς - Όλες οι αλλαγές στη διοίκηση

Ανακοινώθηκε νέος CEO στη METLEN, ο Χρήστος Γαβαλάς αναλαμβάνει τη θέση του Group Chief Executive Officer, ενώ ο Ευάγγελος Μυτιληναίος αναλαμβάνει τον ρόλο του Executive Chairman

Metlen: Νέος CEO o Χρήστος Γαβαλάς - Όλες οι αλλαγές στη διοίκηση
Η METLEN ανακοίνωσε την ανάληψη των καθηκόντων του Group Chief Executive Officer από τον Χρήστο Γαβαλά, ενώ ο Ευάγγελος Μυτιληναίος αναλαμβάνει τον ρόλο του Executive Chairman.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της εταιρείας, κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, «για πρώτη φορά στην ιστορία της METLEN διαχωρίζονται οι ρόλοι του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, κάτι που μου επιτρέπει να επικεντρωθώ στις μεγάλες στρατηγικές αποφάσεις».

Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στον συνεχιζόμενο μετασχηματισμό της εταιρείας, στο πλαίσιο της στρατηγικής που στοχεύει στην «επόμενη ημέρα» και στον διπλασιασμό των μεγεθών της σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, όπως είχε παρουσιαστεί στο Capital Markets Day του Λονδίνου τον περασμένο Απρίλιο.

Πρόκειται για τον τρίτο σημαντικό μετασχηματισμό στην πορεία της METLEN, ο οποίος στηρίζεται στην επιτυχημένη εμπειρία των προηγούμενων (2017 και 2022), στη στιβαρή οικονομική της βάση και στο μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιό της.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκαν και οι βασικές οργανωτικές αλλαγές καθώς και σημαντικές τοποθετήσεις στην ηγετική ομάδα της εταιρείας.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικές αλλαγές και σημαντικές τοποθετήσεις στην ηγετική ομάδα και τη δομή της METLEN:

  • Ευάγγελος Μυτιληναίος, ως Executive Chairman
  • Χρήστος Γαβαλάς, ως Group Chief Executive Officer
  • Φωτεινή Ιωάννου, ως Group Chief Financial Officer 2
  • Λουκάς Ζιώμας, ως Chief of Staff.

Η νέα οργανωτική δομή του Κλάδου Ενέργειας διαρθρώνεται πλέον σε δύο πυλώνες:

  • Τον πυλώνα Renewables & Energy Transition Platform του οποίου ηγείται ο Νίκος Παπαπέτρου, ως Chief Executive Director.
  • Τον πυλώνα Fully Integrated Energy Utility που αποτελείται από:
  • Το Integrated Utility του οποίου ηγείται ο Γιάννης Γιαννακόπουλος, ως Chief Executive Director.
  • Το International Energy Supply & Trading του οποίου ηγείται ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ως Chief Executive Director.

Στον Κλάδο των Μετάλλων συνεχίζει να ηγείται ο Δημήτρης Στεφανίδης ως Chief Executive Director, εποπτεύοντας τις δραστηριότητες Integrated Aluminum Value Chain, Critical Raw Materials & Circular Metals.

Της M Technologies, του πυλώνα αμυντικού μεταλλουργικού εξοπλισμού, θα ηγηθεί ο Βασίλης Τσιάμης, ως νέος Chief Executive Director4.
Επιπλέον, ο Κλάδος των Υποδομών και Παραχωρήσεων παραμένει στρατηγική προτεραιότητα υπό την ηγεσία του Ευάγγελου Χρυσάφη ως Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της METLEN ΑΕ και Προέδρου της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, του Ντίνου Μπενρουμπή ως CEO της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και του Έλενου Καραΐνδρου ως Προέδρου και CEO της Μ Παραχωρήσεις.

Η ανώτατη εκτελεστική ομάδα, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πορείας της Εταιρείας μέχρι σήμερα, πλαισιώνεται και από τους:

  • Έλενος Καραΐνδρος, ως Chief Strategy and M&A Officer
  • Σάρα Φιδέλη, ως Chief People Officer
  • Βίβιαν Μπουζάλη, ως Chief Corporate Affairs & Communications Officer
  • Πέτρος Σελέκος, ως Chief Legal Officer.

Η ανώτατη ομάδα της Εταιρείας ενισχύεται με τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει νέο ρόλο ως Executive Senior Advisor για θέματα του Executive Chairman και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Executive Chairman της METLEN, δήλωσε: «Σήμερα ανοίγουμε ένα ακόμα κεφάλαιο στην πορεία μας, με τον τρίτο μετασχηματισμό, ξεκινώντας την τρίτη εποχή της εξέλιξής μας, The Third Era, στην πιο ώριμη φάση της Εταιρείας μας. Από τον νέο μου ρόλο ως Executive Chairman, σκοπεύω να συμβάλω στρατηγικά στην υλοποίηση των δεσμεύσεών μας, όπως τις έχουμε προσδιορίσει στο μεσοπρόθεσμο επιχειρησιακό μας πλάνο, για οργανική και μη οργανική ανάπτυξη, σε συνεργασία με τον νέο Group CEO, Χρήστο Γαβαλά. Η νέα δομή της METLEN βασίζεται σε μια ενισχυμένη εκτελεστική ηγετική ομάδα, σε ένα βελτιστοποιημένο λειτουργικό μοντέλο συνεργειών και ευθυγραμμίζεται περαιτέρω με τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης. Στόχος μου να εστιάσω ακόμη περισσότερο στην διασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιτυχίας της METLEN και είμαι πεπεισμένος ότι η νέα διοικητική δομή και ομάδα θα αποτελέσουν καταλύτη της επιτυχίας μας».

