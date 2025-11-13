Μια πρωτοβουλία που έχει ως στόχο «να είναι γεμάτο το τραπέζι κάθε ανθρώπου»

Μια πρωτοβουλία που έχει ως στόχο «να είναι γεμάτο το τραπέζι κάθε ανθρώπου»
Σε μία εποχή κατά τη διάρκεια της οποίας όλα αλλάζουν με γρήγορους ρυθμούς και οι προκλήσεις γύρω μας πολλαπλασιάζονται, υπάρχουν στιγμές που μας θυμίζουν πως η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη είναι αξίες διαχρονικές που μας φέρνουν πιο κοντά με τους συνανθρώπους μας. Η προσφορά, άλλωστε, όταν συνοδεύεται από αγάπη, έχει τη δύναμη να αλλάξει ζωές και να δώσει ελπίδα ακόμα και τις πιο δύσκολες μέρες.

Και αν υπάρχει κάτι στο οποίο όλοι πρέπει να έχουμε το ίδιο δικαίωμα, αυτό είναι σίγουρα το τραπέζι με το φαγητό. Γιατί, ανεξάρτητα από την ηλικία, το επάγγελμα ή τον τόπο που ζούμε, όλοι, ανεξαιρέτως, έχουμε τις ίδιες ανάγκες για τροφή και αξίζουμε την ίδια πρόσβαση σε αυτήν.

Τη στιγμή, λοιπόν, που κάθε χρόνο, μεγάλες ποσότητες τροφίμων καταλήγουν στον κάδο απορριμμάτων, με τη σπατάλη τροφίμων να αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της εποχής μας, η ΑΒ Βασιλόπουλος, με το βλέμμα στραμμένο τόσο στον άνθρωπο όσο και στο περιβάλλον, προσφέρει τα «Τρόφιμα Αγάπης». Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή.

Όταν κανένα πιάτο δεν πάει χαμένο

Η ιστορία της προσφοράς της ΑΒ Βασιλόπουλος ξεκινάει το 1995, όταν ο Γεράσιμος Βασιλόπουλος ίδρυσε την Τράπεζα Τροφίμων, με τις πρώτες δωρεές να φτάνουν σε κοινωφελείς φορείς από τις αποθήκες της εταιρείας. Από το 2013, σε συνεργασία με την οργάνωση «Μπορούμε», το πρόγραμμα επεκτάθηκε και στα καταστήματα της ΑΒ Βασιλόπουλος, δημιουργώντας ένα δίκτυο που ενώνει καθημερινά ανθρώπους.

Σήμερα, 12 χρόνια οράματος για «ένα τραπέζι γεμάτο για όλους», γίνονται πράξη μέσα από τα «Τρόφιμα Αγάπης», μια πρωτοβουλία που δίνει ζωή σε κοντόληκτα τρόφιμα, μειώνει τη σπατάλη και ενισχύει χιλιάδες συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη, για να μπορούμε να είμαστε όλοι ίσοι γύρω από το τραπέζι. Για να μιλήσουμε με αριθμούς, μόνο το 2024, η ΑΒ Βασιλόπουλος δώρισε 18 εκατομμύρια γεύματα, καλύπτοντας τις ανάγκες 250 φορέων που στηρίζουν περισσότερους από 123.000 ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα.

Βέβαια, κάτι ακόμα που κάνει τα «Τρόφιμα Αγάπης» της ΑΒ Βασιλόπουλος να ξεχωρίζουν, είναι το γεγονός ότι αποτελούν το πρώτο και μεγαλύτερο πρόγραμμα στη χώρα που διαθέτει και φρέσκα είδη, τα οποία, αφού συλλεχθούν από τις αποθήκες της, φτάνουν μέσω της Τράπεζας Τροφίμων και της οργάνωσης «Μπορούμε», σε όσους τα έχουν πραγματικά ανάγκη. Πίσω από κάθε γεύμα, όμως, βρίσκονται οι άνθρωποι της ΑΒ Βασιλόπουλος που καθημερινά εκπαιδεύονται, ευαισθητοποιούνται και συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία, μετατρέποντας τη δουλειά τους σε πράξη κοινωνικής ευθύνης.

Ένα παράδειγμα κυκλικής οικονομίας που λειτουργεί στην πράξη

Πέρα, ωστόσο, από την κοινωνική του διάσταση, το πρόγραμμα «Τρόφιμα Αγάπης» έχει και σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Γιατί με τη διάθεση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης που είναι ασφαλή για κατανάλωση, αλλά κοντά στην ημερομηνία λήξης τους -ή με ελαφρώς φθαρμένη συσκευασία- και που, διαφορετικά, θα κατέληγαν στους κάδους απορριμμάτων, η ΑΒ Βασιλόπουλος συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση των εκπομπών CO₂ και στη διατήρηση των φυσικών πόρων, αποτελώντας έτσι ένα ζωντανό παράδειγμα κυκλικής οικονομίας.

«Μέσα από το πρόγραμμα μαζί με την ΑΒ Βασιλόπουλος σώζουμε τρόφιμα που διαφορετικά θα χάνονταν και τα μετατρέπουμε σε στήριξη για χιλιάδες ευάλωτους συνανθρώπους μας. Η κοινή μας προσπάθεια περιορίζει τη σπατάλη τροφίμων, προστατεύει το περιβάλλον και ενισχύει την κοινωνική συνοχή στην πράξη», όπως αναφέρει και ο Δημήτρης Νέντας, Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Τροφίμων, με την αδελφή Άννα από το Ι.Μ. Τιμίου Σταυρού (Γηροκομείο) να επιβεβαιώνει ότι: «Αυτή η συνεργασία καταπολεμά τη μάστιγα της σπατάλης και μετατρέπει τον περίσσιο υλικό πλούτο σε πηγή ζωής… η ανέχεια και η φτώχεια ντύνεται με αξιοπρέπεια».

Τα «Τρόφιμα Αγάπης» της ΑΒ Βασιλόπουλος δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα, αλλά μία «αλυσίδα καλοσύνης» που μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο. Πέρα, όμως, από τα εκατομμύρια γεύματα, η πραγματική αξία τους κρύβεται στις μικρές στιγμές -στο χαμόγελο ενός παιδιού, στην ανακούφιση ενός ηλικιωμένου, στην ευγνωμοσύνη που νιώθει ένας άνθρωπος όταν ξέρει ότι δεν είναι μόνος.

Περισσότερα για τα «Τρόφιμα Αγάπης» εδώ

