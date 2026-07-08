Η Visa ανακοινώνει την πλατφόρμα Visa Threat Intelligence για ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας

Η νέα πλατφόρμα συνδυάζει δεδομένα κυβερνοασφάλειας και πληρωμών, βοηθώντας τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να εντοπίζουν έγκαιρα τις απειλές και να περιορίζουν τον κίνδυνο απάτης

Newsbomb

Η Visa ανακοινώνει την πλατφόρμα Visa Threat Intelligence για ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας
Unsplash
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Η Visa (NYSE: V) ανακοίνωσε τη διάθεση της Visa Threat Intelligence Platform (VTIP), μιας νέας λύσης που βοηθά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν έγκαιρα κυβερνοαπειλές που ενδέχεται να οδηγήσουν σε απάτη και οικονομικές απώλειες, αξιοποιώντας τις ίδιες προηγμένες τεχνολογίες και δυνατότητες κυβερνοασφάλειας που χρησιμοποιεί η Visa για την προστασία του δικού της παγκόσμιου δικτύου.

Η απάτη θεωρείται συχνά συνέπεια προγενέστερων κυβερνοεπιθέσεων, οι οποίες ξεκινούν από παραβιάσεις δεδομένων, υποκλοπή διαπιστευτηρίων ή εκμετάλλευση συστημάτων πολύ πριν πραγματοποιηθεί μια συναλλαγή. Οι κυβερνοεπιθέσεις αυτές, που εκθέτουν στοιχεία πληρωμών, μπορεί να προέρχονται από οποιοδήποτε σημείο του οικοσυστήματος πληρωμών, από εμπόρους και εκδότες καρτών έως παρόχους αποδοχής πληρωμών (acquirers), και παρόχους επεξεργασίας και υπηρεσιών πληρωμών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα δεδομένα που έχουν παραβιαστεί διακινούνται παράνομα και αργότερα χρησιμοποιούνται καταχρηστικά, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε οικονομικές απώλειες και λειτουργικές διαταραχές.

«Η απάτη είναι συχνά το αποτέλεσμα κυβερνοεπιθέσεων που δεν εντοπίζονται εγκαίρως», δήλωσε: ο Νίκος Πετράκης, Country Manager της Visa στην Ελλάδα. «Με τη Visa Threat Intelligence Platform, βοηθάμε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να εντοπίζουν τους κινδύνους εγκαίρως και να ανταποκρίνονται πιο στοχευμένα, πριν αυτοί εξελιχθούν σε απάτη ή οικονομικές απώλειες. Συνδυάζοντας δεδομένα κυβερνοασφάλειας και πληρωμών, δίνουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να προστατεύουν αποτελεσματικότερα τους πελάτες τους, να περιορίζουν τον επιζήμιο αντίκτυπο της απάτης και να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη στις ψηφιακές πληρωμές».

Αξιοποιώντας τις παγκόσμιες δυνατότητες κυβερνοάμυνας της Visa

Σήμερα, η Visa αποτρέπει περίπου 90 εκατομμύρια κυβερνοεπιθέσεις και 11 εκατομμύρια phishing emails κάθε μήνα, σε περισσότερες από 200 χώρες, με στόχο τη μηδενική παραβίαση και τη μηδενική διακοπή λειτουργίας.

H VTIP αναπτύχθηκε από τις ομάδες κυβερνοάμυνας της Visa και δοκιμάστηκε εκτενώς στο παγκόσμιο δίκτυο πληρωμών της, προκειμένου να παρέχει στους πελάτες της την ίδια τεχνογνωσία που χρησιμοποιείται για την προστασία μιας από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες πληρωμών παγκοσμίως. Έτσι, λειτουργώντας η ίδια ως πρώτος πελάτης, η Visa επικύρωσε την VTIP απέναντι σε πραγματικές επιθέσεις πριν διαθέσει αυτή τη λύση στο ευρύτερο οικοσύστημα, βοηθώντας το να παραμένει ένα βήμα μπροστά από τις αναδυόμενες απειλές.

Εξειδικευμένη πληροφόρηση για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Η VTIP έχει σχεδιαστεί ειδικά για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο, βοηθώντας τις ομάδες ασφαλείας, πρόληψης απάτης και διαχείρισης κινδύνου να αξιολογούν αποτελεσματικότερα τα δεδομένα και να εστιάζουν σε πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα με τον κίνδυνο απάτης.

Οι δυνατότητες της πλατφόρμας περιλαμβάνουν:

Threat Intelligence: εντοπισμός κακόβουλου λογισμικού και ενδείξεων παραβίασης προσαρμοσμένων στον χρηματοπιστωτικό τομέα

Vulnerability Intelligence: ανάδειξη ευπαθειών και προσπαθειών εκμετάλλευσης σχετικών με κάθε οργανισμό

Brand Intelligence: Εντοπισμός και αντιμετώπιση περιστατικών πλαστοπροσωπίας και κατάχρησης εμπορικού σήματος.

Digital Identity Intelligence: Προστασία στελεχών και εργαζομένων από στοχευμένες προσωπικές επιθέσεις.

Financial Intelligence: Εντοπισμός παραβιασμένων στοιχείων πληρωμών από το dark web και συσχέτισή τους με δεδομένα VisaNet, μετατρέποντας τα σε αξιοποιήσιμη πληροφόρηση για τις ομάδες διαχείρισης απάτης και κινδύνου.

Με τον συνδιασμό των πληροφοριών αυτών, η VTIP βοηθά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να εντοπίζουν και να αξιολογούν έγκαιρα τις απειλές, να ιεραρχούν αποτελεσματικότερα τις ενέργειες αντιμετώπισης και να μειώνουν την πιθανότητα εξέλιξης των κυβερνοεπιθέσεων σε περιστατικά απάτης.

Η εμπιστοσύνη στο επίκεντρο του οικοσυστήματος πληρωμών

Η Visa διαδραματίζει διαχρονικά ηγετικό ρόλο στην ασφάλεια των ψηφιακών πληρωμών, έχοντας επενδύσει περισσότερα από 13 δισεκατομμύρια δολάρια τα τελευταία πέντε χρόνια σε τεχνολογίες που μεταξύ άλλων ενισχύουν την ασφάλεια του δικτύου και περιορίζουν την απάτη.

Καθώς οι κίνδυνοι στο διαδίκτυο εξελίσσονται συνεχώς, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χρειάζονται λύσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του οικοσυστήματος πληρωμών.Με την VTIP, η Visa επεκτείνει τις δοκιμασμένες δυνατότητες κυβερνοασφάλειας που διαθέτει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμβάλλοντας στην έγκαιρη αντιμετώπιση των απειλών, τη μείωση της απάτης και την περαιτέρω ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις ψηφιακές πληρωμές.

Ανακαλύψτε περισσότερα για την πλατφόρμα Visa Threat Intelligence Platform .

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