Καραμούζης (SMERC): Φορολογούμε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες όπως τα…Rolex

Snapshot Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες στην Ελλάδα φορολογούνται με συντελεστή ΦΠΑ 24%, που θεωρείται υπερβολικός και συμβάλλει στην παραοικονομία, ενώ οι υπηρεσίες υγείας για ανθρώπους έχουν μηδενικό ΦΠΑ.

Ο Νίκος Καραμούζης, πρόεδρος του SMERC, ζητά μείωση του ΦΠΑ στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, αναφέροντας ότι στο εξωτερικό δεν εφαρμόζεται τόσο υψηλός φόρος στον κλάδο.

Ο Όμιλος Πλακεντία, που δημιουργήθηκε από το SMERC, είναι το πρώτο πανελλαδικό δίκτυο κτηνιατρικών κλινικών στην Ελλάδα, λειτουργώντας 9 κλινικές με προηγμένες υποδομές και συνολική επένδυση 22 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος προσφέρει ολοκληρωμένη κτηνιατρική φροντίδα με 130 κτηνιάτρους, εξειδικευμένο εξοπλισμό και υπηρεσίες 24/7, καλύπτοντας όλο το φάσμα της διάγνωσης και θεραπείας ζώων συντροφιάς.

Το SMERC επενδύει στην εκπαίδευση νέων κτηνιάτρων και στη δημιουργία σύγχρονου οικοσυστήματος γνώσης, συνεργαζόμενο με πανεπιστήμια και διεθνείς οργανισμούς. Snapshot powered by AI

Όπως ανέφερε ο Νίκος Καραμούζης πρόεδρος του επενδυτικού ταμείου SMERC στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου για την πορεία του Ομίλου Πλακεντία, του πρώτου πανελλαδικού δικτύου σύγχρονων κτηνιατρικών κλινικών στην Ελλάδα, το καθεστώς ΦΠΑ 24% με το οποίο φορολογείται ο κλάδος δημιουργεί διάφορα προβλήματα, μεταξύ των οποίων και ότι τροφοδοτεί την παραοικονομία.

«Έχουν μπλέξει τα Rolex με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες» ανέφερε χαρακτηριστικά ενώ σημείωσε ότι στην παροχή υπηρεσιών υγείας στους ανθρώπους, ο συντελεστής είναι μηδέν.

Ως εκ τούτου ο πρόεδρος του SMERC ζητάει από την Πολιτεία μείωση του φόρου καθώς όπως συμπλήρωσε «στο εξωτερικό δεν υπάρχει πουθενά το 24% για τον συγκεκριμένο τομέα».

Μάλιστα δεσμεύτηκε ότι σε περίπτωση μείωσης του ΦΠΑ η «Πλακεντία» θα προχωρήσει άμεσα σε αντίστοιχες μειώσεις στις τιμές των υπηρεσιών της.

Το Επενδυτικό Ταμείο SMERemediumCap (SMERC) που δημιούργησε, μέσω εξαγορών και νέων μονάδων, το πρώτο οργανωμένο πανελλαδικό δίκτυο κτηνιατρικών κλινικών στην Ελλάδα, τον Όμιλο Πλακεντία, λειτουργεί ήδη 9 κλινικές σε όλη την Ελλάδα από το 2022 έως σήμερα έχοντας πραγματοποιήσει 22 εκατ. επενδύσεις με τζίρο 12 εκατ. ευρώ και αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο δίκτυο στον τομέα του στα Βαλκάνια,

Διαθέτει μονάδες σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Κυκλάδες, συμπεριλαμβανομένου και του μεγαλύτερου εργαστηρίου εργαστηριακών εξετάσεων.

Με κλινικές που λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες τον χρόνο και συνολική δυναμικότητα 200 κλινών νοσηλείας, με 130 έμπειρους κτηνιάτρους, 10 χειρουργεία και μονάδες εντατικής θεραπείας και σύγχρονες υποδομές σε αξονικούς και μαγνητικούς τομογράφους, σύγχρονους υπερηχοτομογράφους και προηγμένους εργαστηριακούς αναλυτές, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο σύγχρονης περίθαλψης για ζώα συντροφιάς που καλύπτει όλο το φάσμα της διάγνωσης, χειρουργικής αποκατάστασης, θεραπείας και νοσηλείας σε σύγχρονες εγκαταστάσεις.

Ο Όμιλος καθιερώνει ένα σύγχρονο πρότυπο λειτουργίας και αποτελεσματικότητας συνδυάζοντας επιστημονική εξειδίκευση, τεχνολογία αιχμής, σύγχρονες υποδομές, πανελλαδική παρουσία και ενιαία ποιότητα υπηρεσιών, με κουλτούρα φροντίδας για τα ζώα συντροφιάς και τους κηδεμόνες τους. Επενδύθηκαν συνολικά 22 εκατ. ευρώ.

Βασισμένο στην υψηλή ιατρική εξειδίκευση και αξιοποιώντας τις δυνατότητες των πιο εξελιγμένων χειρουργικών επεμβάσεων, τις προηγμένες διαγνωστικές και θεραπευτικές δυνατότητες και τη διεπιστημονική συνεργασία, ο Όμιλος Πλακεντία λειτουργεί σε στενή συνεργασία και συμπληρωματικά με τους κτηνιάτρους πρώτης γνώμης, έχοντας πάντα στο επίκεντρο της προσοχής τους και ως προτεραιότητα τον κηδεμόνα και την ποιοτική, ολοκληρωμένη φροντίδα κάθε ζώου συντροφιάς.

Η επένδυση ξεκίνησε από την κλινική Πλακεντία, τη μεγαλύτερη και πλέον σύγχρονη κτηνιατρική κλινική της χώρας και επεκτάθηκε με την ένταξη επιλεγμένων κτηνιατρικών μονάδων σε όλη την Ελλάδα (εξαγορές Αττικό, Κυκλάδες, Βόλος, Vet in Progress) και δημιουργία νέων μονάδων σε Θεσσαλονίκη και Άλιμο, οι οποίες αναβαθμίστηκαν σε επίπεδο υποδομών, εξοπλισμού και στελέχωσης.

Στόχος του SMERC ήταν η δημιουργία ενός ενιαίου επιχειρηματικού οργανισμού που θα αναβαθμίσει συνολικά τον κτηνιατρικό κλάδο στην Ελλάδα. Όλες οι μονάδες ενοποιήθηκαν κάτω από κοινές δομές, λειτουργικές διαδικασίες και εταιρική ταυτότητα και πρότυπα, διασφαλίζοντας ομοιογενές επίπεδο υπηρεσιών σε ολόκληρο το δίκτυο. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προσέλκυση εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και στον επαναπατρισμό Ελλήνων κτηνιάτρων που είχαν διακριθεί επαγγελματικά στο εξωτερικό.

Σημαντικό μέρος της επένδυσης κατευθύνθηκε επίσης στη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων και στην πλήρη κτηριακή και τεχνολογική αναβάθμιση υφιστάμενων μονάδων, οι οποίες πλέον διαθέτουν υποδομές αντίστοιχες κορυφαίων ευρωπαϊκών κτηνιατρικών νοσοκομείων.

Με προηγμένο διαγνωστικό εξοπλισμό, εξειδικευμένες χειρουργικές αίθουσες, οργανωμένες Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας και σύγχρονα συστήματα ασφάλειας, το δίκτυο μπορεί πλέον να διαχειρίζεται σύνθετα περιστατικά που μέχρι πρόσφατα δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν στην Ελλάδα. Προτεραιότητά μας, η ολοκληρωμένη φροντίδα και θεραπεία των ζώων συντροφιάς, η κουλτούρα προσφοράς και αγάπης και η υγιής επιστροφή τους στους κηδεμόνες τους.

Παράλληλα, το SMERC επενδύει στο μέλλον του κλάδου μέσα από συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και ελληνικά πανεπιστήμια, προσφέροντας προγράμματα εκπαίδευσης και κλινικής άσκησης για τη νέα γενιά κτηνιάτρων και συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός σύγχρονου οικοσυστήματος γνώσης και καινοτομίας.

Με αφορμή την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου ανάπτυξης του δικτύου, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση κατά την οποία παρουσιάστηκαν οι υπηρεσίες του Ομίλου Πλακεντία.

Την εκδήλωση προλόγισε ο κ. Νίκος Καραμούζης, Πρόεδρος του SMERC, ο οποίος αναφέρθηκε σε δύο προκλήσεις, στην υποτυπώδη ασφαλιστική κάλυψη που προσφέρεται σήμερα στους κηδεμόνες και το εξοντωτικό ποσοστό 24% του ΦΠΑ που εφαρμόζεται στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, σε αντίθεση με την παροχή υπηρεσιών υγείας στους ανθρώπους, όπου ο συντελεστής είναι μηδέν και ο κ. Ιγνάτιος Λιαπής Πρόεδρος Δ.Σ., Διευθυντής Επιστημονικής Ομάδας Ομίλου Πλακεντία, Υπεύθυνος Οφθαλμολογικού Τμήματος.

Από την πλευρά του ο κ. Ηλίας Μαλανδρής, Senior Partner του SMERC, σημείωσε πως: «Ο Όμιλος Πλακεντία αποτελεί επένδυση μακροπρόθεσμου ορίζοντα που δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη ενός δικτύου κλινικών, αλλά εισάγει ένα νέο πρότυπο σύγχρονης κτηνιατρικής φροντίδας στην Ελλάδα. Αξιοποιώντας ίδια Επενδυτικά Κεφάλαια, την υποστήριξη συνεργαζόμενων Τραπεζών — και ιδιαίτερα της Optima Bank — καθώς και Αναπτυξιακά Προγράμματα (RRF), πραγματοποιήσαμε στοχευμένες επενδύσεις σε στελέχη, ιατρικό δυναμικό, υποδομές, τεχνολογία και εκπαίδευση. Στόχος μας είναι ένα οικοσύστημα που αναβαθμίζει συνολικά τον κλάδο και φέρνει την Ελλάδα στο επίπεδο των πιο προηγμένων ευρωπαϊκών αγορών.».

Ο CEO του Ομίλου Πλακεντία κ. Άρης Μπαϊλάν εξήγησε ότι: «Ο Όμιλος Πλακεντία δημιουργήθηκε με ένα ξεκάθαρο όραμα: να προσφέρει στα ζώα συντροφιάς και στους κηδεμόνες τους πρόσβαση στις καλύτερες κτηνιατρικές υπηρεσίες, με ενιαία πρότυπα ποιότητας σε κάθε σημείο του δικτύου μας. Σήμερα διαθέτουμε εξαιρετικούς επιστήμονες, προηγμένες υποδομές και τεχνολογίες αιχμής που μας επιτρέπουν να αντιμετωπίζουμε ακόμη και τα πιο απαιτητικά περιστατικά — ενώ η εμπιστοσύνη της επιστημονικής κοινότητας αποτυπώνεται στις παραπομπές κτηνιάτρων από όλη την Ελλάδα στις κλινικές μας. Παράλληλα, επενδύουμε διαρκώς στους ανθρώπους μας και στη νέα γενιά κτηνιάτρων, πιστεύοντας ότι η εξέλιξη της επιστήμης και η συνεργασία είναι οι βασικοί πυλώνες για το μέλλον του κλάδου. Η εμπιστοσύνη σας — πελατών και συνεργαζόμενων κτηνιάτρων — μας οδήγησε σε ταχύτατη ανάπτυξη, με εκτιμώμενο τζίρο που προσεγγίζει τα €12 εκατ. το 2026. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό.».

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