Fine drinking εμπειρίες στο πρώτο φεστιβάλ του taste of Athens

Μια σειρά από τα πιο εκλεκτά αποστάγματα όπως το blended Scotch whisky Johnnie Walker Black Label, η premium τεκίλα Don Julio, το εξαιρετικό τζιν Tanqueray No. TEN και η Ketel One Vodka με τη κρυστάλλινη γεύση της συναντούν τη γαστρονομία στο πρώτο φεστιβάλ Taste of Athens. Από τις 27 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, το Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, θα υποδεχθεί τη μεγαλύτερη γαστρονομική πλατφόρμα διεθνώς, το “Taste Festivals” και μεταξύ άλλων θα προσφέρει μοναδικές fine drinking εμπειρίες στο εκλεκτό του κοινό. Για τέσσερις ημέρες, σε μια γιορτή που εξυψώνει την τέχνη της γαστρονομίας, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν αριστοτεχνικά serves και ειδικά σχεδιασμένα σεμινάρια παρασκευής cocktail.

Πρώτη στάση είναι το corner του φημισμένου Περιπατητή. Στο ειδικά σχεδιασμένο pop-up corner του Johnnie Walker Black Label, θα ανακαλύψετε τη μεγάλη ιστορία, την απαράμιλλη γεύση και την υψηλή τέχνη της δημιουργίας του περίφημου ουίσκι. Επιλέξτε και απολαύστε ένα από τα τέσσερα πρωτότυπα Highball serves και δηλώστε συμμετοχή στα masterclasses που θα παραδίδονται από άριστα καταρτισμένους bartenders για να δημιουργήσετε τη δική σας εκδοχή Highball με το μοναδικό αυτό απόσταγμα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Taste of Athens, στο corner του World Class Cocktails at Home, δυναμικό παρόν θα δώσουν αναγνωρισμένοι και καταξιωμένοι Έλληνες World Class bartenders, όπως οι Αχιλλέας Πλακίδας (World Class Greek Winner 2018), Πάνος Κανατσούλης ( World Class Greek Winner 2017) και Αλέξης Σιμωνίδης (World Class Greek Winner 2016), οι οποίοι θα παραδίδουν τα σεμινάρια Put the Blame on my T&T, μια σειρά λεπτομερών session για την δημιουργία του ιδανικού Gin & Tonic, με πρωταγωνιστή το ραφιναρισμένο και πολυβραβευμένο τζιν Tanqueray No. TEN. Εάν πάλι θέλετε να μάθετε ποια είναι η θρυλική Margarita που έδωσε το όνομά της σε ένα από τα πιο διάσημα cocktails όλων των εποχών, την απάντηση δίνει η brand Ambassador των Reserve Brands της Diageo Άντζελα Μαριδάκη, η οποία ξεδιπλώνει την ιστορία του θρυλικού cocktail και δείχνει πώς μπορείτε να φτιάξετε στο σπίτι τη δική σας απολαυστική βερσιόν με την premium tequila Don Julio, μέσα από τα σεμινάρια με τη χαρακτηριστική ονομασία: This Senorita Needs a Margarita.

Επόμενος σταθμός στην υπέροχη διαδρομή του Taste of Athens αποτελεί η κουζίνα της Ketel One Vodka. Απολαύστε το φημισμένο Dutch Mule serve, με βάση την εκλεκτή βότκα με την κρυστάλλινη γεύση και την μακρόσυρτη και απολαυστική επίγευση. Παράλληλα κατά τη διάρκεια του Taste of Athens, o David Beatty ( brand Ambassador της Κetel One vodka) και o διακεκριμένος Έλληνας bartender Πάνος Κανατσούλης, παραδίδουν σεμινάρια για το πώς μπορείτε να δημιουργήσετε σπιτικά Bloody Mary, για να συνοδεύσετε το κυριακάτικο brunch σας με μια σειρά σεμιναρίων με τίτλο: There’s something about Bloody Mary.

Το μπαρ “La Cantina” της τεκίλα Don Julio σας προσκαλεί να ταξιδέψετε γευστικά στα χωράφια της μπλε αγαύης του Μεξικού, και να απολαύσετε την draught Tommy’s Margarita, με το λεπτό άρωμα αγαύης, εσπεριδοειδών και βοτάνων του φημισμένου αποστάγματος της Don Julio.

Εάν είστε λάτρεις του gin, στο corner του Tanqueray No.TEN μπορείτε να ανακαλύψετε τη δεξιοτεχνία που κρύβεται πίσω από ένα μοναδικά ισορροπημένο Gin & Tonic, με τα χαρακτηριστικά αρώματα φρέσκων εσπεριδοειδών, βοτάνων και μπαχαρικών.

Για όσους θέλουν να ζήσουν την εμπειρία του πρώτου Taste of Athens, με μια έξτρα δόση πολυτέλειας, μπορούν να προμηθευτούν το VIP εισιτήριο τους για πρόσβαση στο ειδικά διαμορφωμένο VIP lounge. Εκεί θα τους υποδεχτεί η ομάδα του 42 Bastronomy, με επικεφαλής τον Σπύρο Κερκύρα και θα δημιουργήσουν για τους καλεσμένους εξαιρετικά serves με premium spirits της Diageo, εξυψώνοντας ακόμα περισσότερο τις fine drinking εμπειρίες που θα διαδραματιστούν κατά τη διάρκεια του πρώτου Taste of Athens.

H εταιρεία γαστρονομικού marketing Toposophy, για 4 ημέρες ορίζει τον εμβληματικό χώρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ως το σημείο συνάντησης της γαστρονομίας και του καλού ποτού. Το πρώτο Taste of Athens, που φιλοδοξεί να γίνει θεσμός στην γαστρονομική σκηνή της πρωτεύουσας, αποτελεί την ιδανική ευκαιρία να εξερευνήσετε μοναδικές γεύσεις και αποστάγματα άριστης ποιότητας.

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των σεμιναρίων ανά corner εδώ:

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Taste of Athens.