Grace Hotels: This October We Become Gracefully Pink

Φέτος ο Οκτώβριος έχει διαφορετικό χρώμα για τα Grace Hotels, τα οποία γίνονται … Gracefully Pink, στο πλαίσιο μιας πρωτότυπης ενέργειας που γίνεται για πρώτη χρονιά, με στόχο την υποστήριξη του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής». Συγκεκριμένα, καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα, τα Grace Santorini και Grace Mykonos παρουσιάζουν μια σειρά από μοναδικές εμπειρίες και συλλεκτικά αντικείμενα με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για την πρόληψη από τον Καρκίνο του Μαστού, υπό τον τίτλο “This October We Become Gracefully Pink”.

Έμπνευση για την πρωτοβουλία αποτελούν οι ιστορίες εκατομμυρίων γυναικών ανά τον κόσμο που δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη ενάντια στην ασθένεια, υπενθυμίζοντας σε όλους μας τη σημασία εννοιών όπως η θέληση και η αγωνιστικότητα. Αφιερώνοντας τη δραστηριότητά τους σε αυτές τις γυναίκες, τα Grace Santorini και Grace Mykonos διαθέτουν τον Οκτώβριο προς πώληση χειροποίητα αντικείμενα με συλλεκτική αξία, όπως βραχιόλια, πετσέτες θαλάσσης και T-shirts, τα οποία φέρουν το σήμα “This October We Become Gracefully Pink” και έχουν φιλοτεχνηθεί αποκλειστικά για την υποστήριξη του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής».

Επιπλέον, τα Grace Hotels δημιούργησαν δύο signature pink cocktails τα οποία ο επισκέπτης θα μπορέσει να απολαύσει στο εμβληματικό 363 Champagne & Cocktail Lounge του ξενοδοχείου Grace Santorini αλλά και στο Grace Mykonos Cocktail Bar, συνεισφέροντας με τον δικό του τρόπο στην προσπάθεια.

Η ενέργεια “This October We Become Gracefully Pink” θα κορυφωθεί το Σάββατο 13 Οκτωβρίου με μία ειδική βραδιά στο εστιατόριο Santoro του ξενοδοχείου Grace Santorini. Σε μια μοναδική εκδήλωση γύρω από την εντυπωσιακή πισίνα υπερχείλισης του ξενοδοχείου, που θα έχει φωτιστεί με ροζ χρώμα, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα ειδικό μενού δια χειρός του Executive Chef Σπύρου Αγιούς, αλλά και υπέροχες μελωδίες από τη διεθνούς φήμης βιολίστρια Leida.

Αντίστοιχα, όσοι επισκέπτες επιθυμούν να συνεισφέρουν στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, θα μπορούν καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα Οκτωβρίου να προσφέρουν τη δωρεά τους στα ειδικά stand που έχουν τοποθετηθεί στις εισόδους των ξενοδοχείων.

