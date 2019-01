January Fun στο Casino του Stoiximan.gr

Βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα και η διασκέδαση συνεχίζεται στο online Casino του Stoiximan.gr χάρη στο “January Fun” το οποίο ξεκίνησε την περασμένη Κυριακή (20/1) και θα διαρκέσει έως και το ερχόμενο Σάββατο (26/1). Η συγκεκριμένη προσφορά* αφορά τα τραπέζια της ρουλέτας στο Live Casino ανταμείβοντας τους παίκτες σε αγαπημένα φρουτάκια όπως τα Gladiator - Road to Rome, King of Olympus, Prince of Olympus, Halloween Fortune II και Fate Sisters.

Η απόβαση της Novomatic συνεχίζεται

Τον περασμένο Δεκέμβριο η Novomatic έκανε στο Casino του Stoiximan.gr το μεγαλύτερό της λανσάρισμα παιχνιδιών στην Ελλάδα, με ναυαρχίδα το Book of Ra. Δεν σταμάτησε όμως εκεί καθώς μέσα στον Ιανουάριο λάνσαρε ακόμα 22 videos slots και φρουτάκια, μεταξύ των οποίων το Power Stars , το Mega Joker , το Beetle Mania Deluxe , το Gorilla αλλά και το Plenty on Twenty ! Και όλα αυτά με την απόλαυση του παιχνιδιού να γίνεται ακόμα πιο έντονη και φυσικά εύκολη με πρόσβαση από κινητό, υπολογιστή και tablet.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις