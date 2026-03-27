Τι να κάνεις τα 0,90 λεπτά τη μέρα που παίρνεις επιπλέον;

Μέσα σε πανηγυρικό κλίμα η κυβέρνηση ανακοίνωσε την αύξηση του κατώτατου μισθού. Σαράντα ευρώ μικτά, 27 καθαρά το μήνα. Από 880 ευρώ πήγε στα 920. Θρίαμβος.

Και αν θες να το πάμε σε απλά μαθηματικά, εσύ που προσπαθείς (μάταια) να τα βγάλεις πέρα με τον κατώτατο μισθό, θα πάρεις τη μέρα 0,90 λεπτά. Κι αν δεν ξέρεις τι να κάνεις τόσα λεφτά, θα φροντίσουν για αυτό οι… εξελίξεις.

Δηλαδή η έκρηξη στην τιμή της βενζίνης, η συνεχής άνοδος των τιμών στα είδη πρώτης ανάγκης, τα ενοίκια που έχουν πάει στο Θεό και γενικά η καθημερινότητα που τη ζεις με τιμές Λουξεμβούργου αλλά μισθούς Ελλάδος. Αυτή που αντιμετωπίζει ο μέσος Έλληνας που για να πάει σούπερ μάρκετ αφήνει απλήρωτο το ρεύμα και για να πληρώσει το ρεύμα, δεν πάει ούτε μια μέρα διακοπές. Ο Έλληνας της… Ευρώπης, που είναι τελευταίος μαζί με τον Βούλγαρο σε αγοραστική δύναμη. Με τα τελευταία, τα πιο πρόσφατα στοιχεία από την Ευρώπη, όχι από εδώ!

Αλλά μην φοβάσαι. Ούτως ή άλλως δεν έχεις πια τίποτα να χάσεις. Κι όταν δεν έχεις πια τίποτα να χάσεις, τουλάχιστον πρέπει να πάψεις να φοβάσαι. Γιατί η ανάγκη νικάει τα πάντα. Ακόμα και τον φόβο.

Άκου λοιπόν Ελληνάκο, όταν ξεπεράσεις το πρόβλημα που θα… επενδύσεις τα 0,90 λεπτά τη μέρα, κάτσε και σκέψου. Σκέψου την αλήθεια που σου παρουσιάζουν σε σύγκριση με αυτή που ζεις. Σκέψου τον πατέρα και τον παππού σου που έφτυσαν αίμα για τα γεράματα και δεν έχουν να πάρουν ένα καρβέλι ψωμί. Και σκέψου τα παιδιά σου που δεν έχουν ελπίδα. Ούτε όνειρο. Είναι είδος πολυτελείας πια το όνειρο. Μόνο για τους πλουσίους.

