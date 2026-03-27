Ιράν: Το πετρέλαιο αγγίζει τα 110 δολάρια το βαρέλι

Snapshot Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 1,3% και πλησίασε τα 110 δολάρια το βαρέλι λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος Τραμπ επέκτεινε την προθεσμία προς το Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, αλλά το στενό παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστό.

Το Ιράν επέτρεψε τη διέλευση 10 πετρελαιοφόρων αυτή την εβδομάδα ως χειρονομία καλής θέλησης προς τις ΗΠΑ.

Οι αγορές παραμένουν εύθραυστες λόγω της αστάθειας στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και της συνεχιζόμενης κρίσης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Περίπου 17,8 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ έχουν διαταραχθεί, με απώλειες σχεδόν 500 εκατομμυρίων βαρελιών υγρών καυσίμων μέχρι στιγμής.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα την Παρασκευή, με το Brent να σημειώνει άνοδο 1,3% και να αγγίζει τα 110 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές αρχικά υποχώρησαν την Πέμπτη, όταν ο Πρόεδρος Τραμπ παρέτεινε την προθεσμία που είχε θέσει στο Ιράν για να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, αλλά έκλεισαν την ημέρα με κέρδη άνω του 5%, καθώς οι traders ζύγιζαν τον αντίκτυπο της σύγκρουσης.

«Ενώ η παράταση μπορεί να μειώσει μέρος του άμεσου κινδύνου κλιμάκωσης, δεν προσφέρει νέα ορατότητα στην πορεία προς την επίλυση, δεδομένων των αρνήσεων του Ιράν για συνομιλίες και ενώ το Ορμούζ παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστό», ανέφεραν σε σημείωμα οι αναλυτές της Deutsche Bank Research.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το Ιράν επέτρεψε σε 10 πετρελαιοφόρα να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ αυτή την εβδομάδα ως «δώρο» στις ΗΠΑ, υποδεικνύοντας μια διστακτική χαλάρωση των εντάσεων στο κρίσιμο σημείο για την παγκόσμια ναυτιλία.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου την Πέμπτη, ο Τραμπ χαρακτήρισε την εξέλιξη ως μια χειρονομία καλής θέλησης από την Τεχεράνη εν μέσω αυτού που χαρακτήρισε ως συνεχιζόμενη διπλωματική εμπλοκή. «Είπαν: ”Για να σας δείξουμε ότι είμαστε αληθινοί και σταθεροί και ότι είμαστε εκεί, θα σας επιτρέψουμε να έχετε οκτώ πλοία με πετρέλαιο... και θα σαλπάρουν αύριο”», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στο Ιράν.

Πρόσθεσε ότι η αποστολή τελικά μεγάλωσε. «Στη συνέχεια ζήτησαν συγγνώμη για κάτι που είπαν και είπαν: ”Θα στείλουμε δύο ακόμη πλοία”. Και τελικά έγιναν 10 πλοία», είπε. Τα σχόλια φαίνεται να ρίχνουν φως σε σχόλια που έκανε ο Τραμπ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όταν είπε ότι το Ιράν «μας έκανε ένα δώρο» σχετικά με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, αλλά δεν παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες τότε.

Οι αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο Ορμούζ για ενδείξεις περαιτέρω έντασης ή αποκλιμάκωσης, καθώς η κρίση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης συνεχίζει να προκαλεί αστάθεια στις τιμές της ενέργειας. Το στενό είναι μια ζωτική αρτηρία για τις παγκόσμιες ροές αργού πετρελαίου.

Τα σχόλια του Τραμπ υποδηλώνουν ότι τουλάχιστον ορισμένες αποστολές πετρελαίου συνεχίζουν να κινούνται μέσω της πλωτής οδού, ενδεχομένως μετριάζοντας τις άμεσες ανησυχίες για την προσφορά. Οι αναλυτές ωστόσο προειδοποιούν ότι η ευρύτερη αγορά πετρελαίου παραμένει εύθραυστη, ακόμη και αν ξαναρχίσουν οι μεμονωμένες αποστολές.

«Η αγορά πετρελαίου δεν αντέδρασε ανεπαρκώς στην αναστάτωση στα Στενά του Ορμούζ, αλλά την απορρόφησε», δήλωσε η Πάολα Ροντρίγκες, επικεφαλής αναλύτρια πετρελαίου στην Rystad Energy. «Για σχεδόν τέσσερις εβδομάδες, οι αγορές έχουν δείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα... υποστηριζόμενες από έναν συνδυασμό πλεονάσματος πριν από τον πόλεμο και πολιτικών παρεμβάσεων που παρείχαν ένα προσωρινό περιθώριο ασφαλείας και διατήρησαν τις τιμές συγκρατημένες. Αυτή η φάση τώρα τελειώνει», είπε.

Σύμφωνα με τη Rystad, το παγκόσμιο σύστημα έχει μετατοπιστεί από «ρυθμισμένο σε εύθραυστο» μετά από εβδομάδες απωλειών εφοδιασμού και μείωσης των αποθεμάτων, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια για την απορρόφηση περαιτέρω κραδασμών. Σχεδόν 17,8 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και καυσίμων ημερησίως που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ έχουν διαταραχθεί, σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας, με σχεδόν 500 εκατομμύρια βαρέλια υγρών να έχουν χαθεί μέχρι στιγμής.

