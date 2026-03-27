Ιράν: «Η κόρη μου είναι κάτω από τα ερείπια» - Αυξάνεται ο αριθμός των αμάχων από τις επιθέσεις

Μια γυναίκα ανεβαίνει τις σκάλες ενός κατεστραμμένου κτιρίου που χτυπήθηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη πόλη της Τύρου, στο Λίβανο, την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026.

Snapshot Τουλάχιστον 1.464 άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων 217 παιδιών, έχουν σκοτωθεί στο Ιράν τον πρώτο μήνα της σύγκρουσης σύμφωνα με την ΜΚΟ HRANA.

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στοχεύουν στρατιωτικούς στόχους, αλλά προκαλούν σημαντικές ζημιές και απώλειες σε πυκνοκατοικημένες περιοχές της Τεχεράνης.

Οι επιθέσεις χρησιμοποιούν μεγάλες βόμβες της σειράς Mark 80, προκαλώντας εκτεταμένη καταστροφή σε κτίρια και κατοικίες, όπως στη γειτονιά Ρεσαλάτ.

Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο απαιτεί διάκριση μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών στόχων και αναλογικότητα στις επιθέσεις, κάτι που αμφισβητείται λόγω των πολλών θυμάτων αμάχων.

Η ιρανική κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει λεπτομερή πολιτική άμυνας, ενώ οι κάτοικοι βιώνουν αυξανόμενη ανασφάλεια και καταστροφές στις ζωές τους.

Μια μητέρα στέκεται δίπλα στα ερείπια, κλαίγοντας για την κόρη της. Επί μέρες περιμένει τους διασώστες να σκάψουν στα ισοπεδωμένα ερείπια αυτού που κάποτε ήταν το διαμέρισμα της κόρης της στο Ρεσαλάτ, μια κατοικημένη περιοχή στην ανατολική Τεχεράνη. «Δεν έχουν το ανθρώπινο δυναμικό για να την βγάλουν έξω», λέει η γυναίκα. «Η κόρη μου είναι κάτω από τα ερείπια... φοβάται το σκοτάδι».

Εδώ και ένα μήνα, το Ιράν βρίσκεται σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, που πραγματοποιούν επιθέσεις σε όλη τη χώρα εναντίον στόχων που συνδέονται με το καθεστώς. Αλλά αυτές οι επιθέσεις έχουν επίσης καταστροφικές επιπτώσεις στους πολίτες που ζουν κοντά. Τώρα βρίσκονται παγιδευμένοι ανάμεσα σε βομβαρδισμούς από τον αέρα και ένα καταπιεστικό καθεστώς που απάντησε στις αντικαθεστωτικές διαμαρτυρίες με μια θανατηφόρα καταστολή τον Ιανουάριο.

Από την έναρξη του πολέμου, το BBC Eye έχει συγκεντρώσει αποκλειστικά πλάνα από ανεξάρτητους δημοσιογράφους εντός Τεχεράνης. Συγκέντρωσε μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες, βιντεοσκόπησε τις συνέπειες των επιθέσεων και αναλύσε υλικό από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δορυφορικές εικόνες.

Η ανάλυσή δείχνει ότι έχει σημειωθεί σειρά επιθέσεων σε κρατικούς στόχους που βρίσκονται σε γειτονιές πολιτών στην Τεχεράνη, με θανατηφόρες συνέπειες για όσους ζουν γύρω τους. Δορυφορικές εικόνες πριν και μετά που δείχνουν την καταστροφή ενός κτιρίου της πολιτοφυλακής Basij και τριών κατοικιών. Δεκάδες οικογένειες ζούσαν στην πολυώροφη πολυκατοικία στο Ρεσαλάτ πριν αυτή καταστραφεί από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στις 9 Μαρτίου.

Η γυναίκα που παγιδεύτηκε στα ερείπια ζούσε στο συγκρότημα με τον σύζυγό της και την μικρή της κόρη. Μέρες μετά την επίθεση, η ίδια και η κόρη της βρέθηκαν νεκρές κάτω από τα ερείπια. Ο σύζυγος επέζησε.

Μια άλλη πολυκατοικία, απέναντι από τον δρόμο, καταστράφηκε επίσης από την αεροπορική επιδρομή. Ένας 55χρονος άνδρας, που ζούσε σε ένα διαμέρισμα εκεί, είπε ότι η επίθεση ήταν «τόσο ξαφνική» που «πετάχτηκε στην άλλη άκρη του δωματίου». Λέει ότι όλα όσα έχει είναι πλέον θαμμένα κάτω από τα συντρίμμια. «Δεν έχω τίποτα τώρα... Όλα τα έγγραφά μου, τα πάντα, έχουν εξαφανιστεί.» Οι τοπικές αρχές και οι κάτοικοι λένε ότι σε αυτή τη μοναδική επίθεση σκοτώθηκαν 40 με 50 άνθρωποι.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δήλωσαν στο BBC World Service ότι είχαν στοχεύσει ένα στρατιωτικό κτήριο που χρησιμοποιείται από την ιρανική Basij, μια παραστρατιωτική δύναμη που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν. Αλλά η ανάλυση των συνεπειών υποδηλώνει ότι ο αντίκτυπος ήταν πολύ μεγαλύτερος.

Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες δήλωσαν στο BBC Eye ότι η ισραηλινή αεροπορία πιθανότατα χρησιμοποιεί μεγάλες βόμβες σε όλη την Τεχεράνη από τη σειρά Mark 80, οι οποίες συχνά είναι εξοπλισμένες με συστήματα ακριβούς καθοδήγησης. Πρόσθεσαν ότι η κλίμακα και η εξάπλωση της ζημιάς που παρατηρήθηκε στο Ρεσαλάτ είναι σύμφωνη με τη χρήση του Mark 84, του μεγαλύτερου της σειράς, με βάρος 2.000 λίβρες.

Ο ΟΗΕ έχει καλέσει τις χώρες και τις ένοπλες ομάδες που βρίσκονται σε πόλεμο να αποφεύγουν τη χρήση ισχυρών βομβών σε πυκνοκατοικημένες περιοχές λόγω του κινδύνου για τη ζωή των αμάχων. Από την έναρξη της σύγκρουσης, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δήλωσαν ότι έχουν ρίξει περισσότερες από 12.000 βόμβες σε όλο το Ιράν και 3.600 βόμβες μόνο στην Τεχεράνη. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι έχει πλήξει περισσότερους από 9.000 στόχους σε όλο το Ιράν.

Πολλές από αυτές τις αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές έχουν στοχεύσει αστυνομικά τμήματα, κτίρια της πολιτοφυλακής Basij, αρχηγεία αστυνομίας, πανεπιστήμια, ασφαλή σπίτια, κατοικίες του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), καθώς και πιθανά αποθέματα πυρομαχικών και σημεία ελέγχου. Συχνά, αυτοί οι στόχοι βρίσκονται σε πολυσύχναστες γειτονιές πολιτών.

Την 1η Μαρτίου, μια ισραηλινή επιδρομή έπληξε το αστυνομικό τμήμα της Αμπαμπαντ κοντά στην πλατεία Νιλουφάρ, όπου είχαν συγκεντρωθεί οικογένειες μετά το σπάσιμο της νηστείας του Ραμαζανιού. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν ότι είδαν τουλάχιστον 20 ανθρώπους να σκοτώνονται, αν και το BBC δεν έχει επαληθεύσει αυτόν τον αριθμό.

Σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε μια σύγκρουση οφείλουν να κάνουν διάκριση μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών στόχων. Η αναμενόμενη βλάβη σε πολίτες ή σε αστικά κτίρια πρέπει να είναι ανάλογη με το αναμενόμενο στρατιωτικό πλεονέκτημα που αποκτάται από τη συγκεκριμένη ενέργεια. Απαιτεί επίσης από τις πλευρές να αποφεύγουν, στο μέτρο του εφικτού, την τοποθέτηση στρατιωτικών στόχων εντός ή κοντά σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Η ΜΚΟ HRANA αναφέρει ότι 1.464 άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 217 παιδιών, έχουν σκοτωθεί στο Ιράν τον πρώτο μήνα της σύγκρουσης. Οι κάτοικοι δήλωσαν στο BBC Eye ότι οι επιθέσεις που πλήττουν κατοικημένες περιοχές κινδυνεύουν να επιδεινώσουν την δυσαρέσκεια, ακόμη και μεταξύ εκείνων που προηγουμένως ασκούσαν κριτική στο ιρανικό καθεστώς.

Το Ιράν έχει επίσης πλήξει πολιτικές υποδομές και οικιστικά κτίρια σε κοντινές χώρες κατά τη διάρκεια του πολέμου, όπως αεροδρόμια και ξενοδοχεία, ιδίως σε χώρες του Κόλπου που είναι σύμμαχοι με την Ουάσινγκτον. Στην Τεχεράνη, οι κάτοικοι επέκριναν τις ιρανικές αρχές για την αντίδρασή τους στον πόλεμο.

Η ιρανική κυβέρνηση δεν έχει δημοσιεύσει λεπτομερώς κανένα εθνικό πρωτόκολλο πολιτικής άμυνας σε απάντηση στις επιθέσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ λένε ότι στοχεύουν τις υποδομές του ιρανικού κράτους. Αλλά σε μια πόλη όπου αυτές οι υποδομές βρίσκονται δίπλα-δίπλα σε σπίτια, καταστήματα και σχολεία, οι συνέπειες γίνονται αισθητές πολύ πέρα ​​από τους καθορισμένους στόχους. Για όσους το βιώνουν, αυτή η πίεση μετριέται με τα χαμένα σπίτια, διαλυμένες οικογένειες και μια αυξανόμενη αίσθηση ότι πουθενά δεν είναι κανείς πραγματικά ασφαλής.

Διαβάστε επίσης