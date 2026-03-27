Εγγραφές σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά: Λήγει σήμερα η προθεσμία

Λήγει σήμερα, Παρασκευή 27 Μαρτίου, η προθεσμία για τις εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2026-2027.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε παράταση της προθεσμίας, δίνοντας επιπλέον χρόνο στους γονείς και κηδεμόνες να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Η παράταση κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να διευκολυνθούν οι οικογένειες που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν εγκαίρως τις αιτήσεις, καθώς και να διασφαλιστεί η ομαλή ολοκλήρωση των εγγραφών σε όλη τη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι οι εγγραφές πραγματοποιούνται μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας, είτε ψηφιακά είτε με φυσική παρουσία στις σχολικές μονάδες, ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης.

Οι πλατφόρμες για τις ηλεκτρονικές εγγραφές:

https://proti-eggrafi.services.gov.gr για τα νηπιαγωγεία και

https://adimotikou.eservices.minedu.gov.gr για τα δημοτικά σχολεία.

