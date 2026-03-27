ΣΦΕΕ και Ιατρική του ΕΚΠΑ συνδιοργάνωσαν την «Ημέρα Καριέρας» - Οι τάσεις και προοπτικές στην Υγεία

Περισσότεροι από 60 φοιτητές των προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ «Ανάπτυξη νέων φαρμάκων: έρευνα, κυκλοφορία και πρόσβαση» και «Ογκολογία θώρακος: σύγχρονη κλινικοεργαστηριακή προσέγγιση και έρευνα» συμμετείχαν στην εκδήλωση «Ημέρα Καριέρας», την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 στο Ξενοδοχείο Crowne Plaza στην Αθήνα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), στο πλαίσιο του συνεδρίου «Ημέρες Παθολογίας 2026».

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις προοπτικές και τη δυναμική του φαρμακευτικού κλάδου, καθώς και για τις τάσεις και τις επαγγελματικές προοπτικές που διαγράφονται στο χώρο της Υγείας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν πάνω από 200 συνεντεύξεις των εταιρειών μελών του ΣΦΕΕ, με τους φοιτητές και απόφοιτους των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, σε προκαθορισμένα ραντεβού.

Ο Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής της Γ΄ Παθολογικής Κλινικής και Ομώνυμου Εργαστηρίου, ΓΝΝΘ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, Κωνσταντίνος Συρίγος δήλωσε σχετικά: «Η Ημέρα Καριέρας συνιστά μια ουσιαστική πρωτοβουλία που ενισχύει έμπρακτα τη διασύνδεση του ακαδημαϊκού χώρου με την αγορά εργασίας. Οι εταιρείες του φαρμακευτικού κλάδου αποκτούν πρόσβαση σε άρτια καταρτισμένο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ενώ παράλληλα οι φοιτητές και οι απόφοιτοι των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν σύγχρονες επαγγελματικές διαδρομές και να κατανοήσουν σε βάθος τις προοπτικές που προσφέρει η φαρμακευτική βιομηχανία. Η εκδήλωση αυτή συμβάλλει ουσιαστικά στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας καινοτομίας, αριστείας και δια βίου μάθησης—στοιχεία απαραίτητα για την εξέλιξη της επιστημονικής κοινότητας και την ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας προς όφελος των ασθενών και της κοινωνίας συνολικά.»

H Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονική Υπεύθυνη των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, Μελπομένη Πέππα δήλωσε: «Tα συγκεκριμένα Προγράμματα Σπουδών πρωτοπορούν στην εκπαίδευση όσον αφορά τους τρόπους αξιολόγησης, έγκρισης και τιμολόγησης των φαρμάκων, της κυκλοφορίας τους σε θεωρητικό, ερευνητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο. Η φετινή Ημέρα Καριέρας αποτυπώνει τους στόχους των Μεταπτυχιακών προγραμμάτων και αποτελεί την πρακτική εφαρμογή της σύνδεσης της ακαδημαικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Μέσα από τη συνάντηση φοιτητών και αποφοίτων με εκπροσώπους της φαρμακευτικής βιομηχανίας και του ευρύτερου τομέα υγείας, δημιουργούνται πολύτιμες ευκαιρίες διαλόγου, δικτύωσης και επαγγελματικής εξέλιξης. Ως Ιατρική Σχολή, επενδύουμε συστηματικά σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την εκπαίδευση, τις δεξιότητες και τη σταδιοδρομία των νέων επιστημόνων, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση του επόμενου δυναμικού της υγείας».

Η Διευθύντρια Επικοινωνίας του ΣΦΕΕ, Μαρία Λεοντάρη στον χαιρετισμό της ανέφερε: «Για τρίτη συνεχή χρονιά δίνουμε το "παρών" στην Ημέρα Καριέρας, ενισχύοντας μια πρωτοβουλία που αποτυπώνει τη σταθερή μας δέσμευση να αναδεικνύουμε και να αξιοποιούμε το πολυτιμότερο κεφάλαιο της χώρας μας: τους νέους ανθρώπους. Ο φαρμακευτικός κλάδος συγκαταλέγεται στους πιο δυναμικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, με συνολική συνεισφορά στο ΑΕΠ που υπερβαίνει τα 6,9 δισ. ευρώ και με 119.000 απασχολούμενους, συμβάλλοντας ουσιαστικά τόσο στην απασχόληση όσο και στην καινοτομία. Πάνω απ’ όλα, όμως, η μεγαλύτερη συνεισφορά του είναι στη Δημόσια Υγεία, στηρίζοντας καθημερινά τους Έλληνες ασθενείς και τις οικογένειές τους. Στον ΣΦΕΕ, μαζί με τις εταιρείες-μέλη μας, παραμένουμε προσηλωμένοι στη στήριξη της νέας γενιάς επιστημόνων, επενδύοντας συστηματικά στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τα προγράμματα δια βίου μάθησης που διαμορφώνουν τα στελέχη του αύριο».

Την ημερίδα τίμησαν με τη συμμετοχή τους ως ομιλητές υψηλόβαθμα στελέχη των εταιρειών μελών του ΣΦΕΕ: AbbVie, AstraZeneca, Daiichi Sankyo, Demo, Pharmaserve-Lilly, Sanofi, Vianex, Win Medica, Eifron,της εταιρείας κλινικών μελετών PPD, της εταιρείας Thermo Fisher Scientific, καθώς και των διαγνωστικών κέντρων Affidea.