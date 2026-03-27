ΣΦΕΕ και Ιατρική του ΕΚΠΑ συνδιοργάνωσαν την «Ημέρα Καριέρας» - Οι τάσεις και προοπτικές στην Υγεία

Στην «Ημέρα Καριέρας» συμμετείχαν πάνω από 60 μεταπτυχιακοί φοτητές της Ιατρικής του ΕΚΠΑ 

Περισσότεροι από 60 φοιτητές των προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ «Ανάπτυξη νέων φαρμάκων: έρευνα, κυκλοφορία και πρόσβαση» και «Ογκολογία θώρακος: σύγχρονη κλινικοεργαστηριακή προσέγγιση και έρευνα» συμμετείχαν στην εκδήλωση «Ημέρα Καριέρας», την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 στο Ξενοδοχείο Crowne Plaza στην Αθήνα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), στο πλαίσιο του συνεδρίου «Ημέρες Παθολογίας 2026».

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις προοπτικές και τη δυναμική του φαρμακευτικού κλάδου, καθώς και για τις τάσεις και τις επαγγελματικές προοπτικές που διαγράφονται στο χώρο της Υγείας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν πάνω από 200 συνεντεύξεις των εταιρειών μελών του ΣΦΕΕ, με τους φοιτητές και απόφοιτους των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, σε προκαθορισμένα ραντεβού.

Ο Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής της Γ΄ Παθολογικής Κλινικής και Ομώνυμου Εργαστηρίου, ΓΝΝΘ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, Κωνσταντίνος Συρίγος δήλωσε σχετικά: «Η Ημέρα Καριέρας συνιστά μια ουσιαστική πρωτοβουλία που ενισχύει έμπρακτα τη διασύνδεση του ακαδημαϊκού χώρου με την αγορά εργασίας. Οι εταιρείες του φαρμακευτικού κλάδου αποκτούν πρόσβαση σε άρτια καταρτισμένο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ενώ παράλληλα οι φοιτητές και οι απόφοιτοι των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν σύγχρονες επαγγελματικές διαδρομές και να κατανοήσουν σε βάθος τις προοπτικές που προσφέρει η φαρμακευτική βιομηχανία. Η εκδήλωση αυτή συμβάλλει ουσιαστικά στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας καινοτομίας, αριστείας και δια βίου μάθησης—στοιχεία απαραίτητα για την εξέλιξη της επιστημονικής κοινότητας και την ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας προς όφελος των ασθενών και της κοινωνίας συνολικά.»

H Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονική Υπεύθυνη των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, Μελπομένη Πέππα δήλωσε: «Tα συγκεκριμένα Προγράμματα Σπουδών πρωτοπορούν στην εκπαίδευση όσον αφορά τους τρόπους αξιολόγησης, έγκρισης και τιμολόγησης των φαρμάκων, της κυκλοφορίας τους σε θεωρητικό, ερευνητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο. Η φετινή Ημέρα Καριέρας αποτυπώνει τους στόχους των Μεταπτυχιακών προγραμμάτων και αποτελεί την πρακτική εφαρμογή της σύνδεσης της ακαδημαικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Μέσα από τη συνάντηση φοιτητών και αποφοίτων με εκπροσώπους της φαρμακευτικής βιομηχανίας και του ευρύτερου τομέα υγείας, δημιουργούνται πολύτιμες ευκαιρίες διαλόγου, δικτύωσης και επαγγελματικής εξέλιξης. Ως Ιατρική Σχολή, επενδύουμε συστηματικά σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την εκπαίδευση, τις δεξιότητες και τη σταδιοδρομία των νέων επιστημόνων, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση του επόμενου δυναμικού της υγείας».

Η Διευθύντρια Επικοινωνίας του ΣΦΕΕ, Μαρία Λεοντάρη στον χαιρετισμό της ανέφερε: «Για τρίτη συνεχή χρονιά δίνουμε το "παρών" στην Ημέρα Καριέρας, ενισχύοντας μια πρωτοβουλία που αποτυπώνει τη σταθερή μας δέσμευση να αναδεικνύουμε και να αξιοποιούμε το πολυτιμότερο κεφάλαιο της χώρας μας: τους νέους ανθρώπους. Ο φαρμακευτικός κλάδος συγκαταλέγεται στους πιο δυναμικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, με συνολική συνεισφορά στο ΑΕΠ που υπερβαίνει τα 6,9 δισ. ευρώ και με 119.000 απασχολούμενους, συμβάλλοντας ουσιαστικά τόσο στην απασχόληση όσο και στην καινοτομία. Πάνω απ’ όλα, όμως, η μεγαλύτερη συνεισφορά του είναι στη Δημόσια Υγεία, στηρίζοντας καθημερινά τους Έλληνες ασθενείς και τις οικογένειές τους. Στον ΣΦΕΕ, μαζί με τις εταιρείες-μέλη μας, παραμένουμε προσηλωμένοι στη στήριξη της νέας γενιάς επιστημόνων, επενδύοντας συστηματικά στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τα προγράμματα δια βίου μάθησης που διαμορφώνουν τα στελέχη του αύριο».

Την ημερίδα τίμησαν με τη συμμετοχή τους ως ομιλητές υψηλόβαθμα στελέχη των εταιρειών μελών του ΣΦΕΕ: AbbVie, AstraZeneca, Daiichi Sankyo, Demo, Pharmaserve-Lilly, Sanofi, Vianex, Win Medica, Eifron,της εταιρείας κλινικών μελετών PPD, της εταιρείας Thermo Fisher Scientific, καθώς και των διαγνωστικών κέντρων Affidea.

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Το «Χαμόγελο» προειδοποιούσε από το 2024 για την οικογένεια του κακοποιημένου βρέφους

14:55ΚΟΣΜΟΣ

Noέλια Καστίγιο: Το σπαρακτικό «αντίο» από την κολλητή της φίλη - Oι 3 θανάσιμες ενέσεις και τα 20 λεπτά μέχρι το τέλος

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Βρώμικος πόλεμος από προβληματικά άτομα» - Η απάντηση της παιδιάτρου του νοσοκομείου στην ομαδική αγωγή γονέων

14:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστολή του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ προς τον Νίκο Ανδρουλάκη

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική οδό το Σαββατοκύριακο λόγω εργασιών

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρνάμε τους δείκτες μια ώρα μπροστά

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σοβαρή καταγγελία για το νοσοκομείο – Έκλεψαν χρυσαφικά από γυναίκα που πέθανε

14:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Ψηφιοποιείται η άρση κατασχέσεων - Ταχύτερη αποδέσμευση λογαριασμών οφειλετών

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ισπανοί λένε «κάν'το όπως η Ελλάδα» στην απαγόρευση πώλησης καπνικών σε ανήλικους

14:27ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Release Athens 2026: Trivium μαζί με Pantera στις 9 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού

14:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάρλον Μπράντο: Σαν σήμερα αρνείται το Όσκαρ και προκαλεί σάλο στο Χόλιγουντ

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Κατασχέθηκαν 43 κιλά λαθραίων πούρων στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» από την ΑΑΔΕ

14:16ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Διψάει τις Νύχτες – Ένα υπερβατικό νυχτερινό θέαμα μόνο για 3 παραστάσεις

14:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το ραντεβού με το «πικ απ» ανανεώνεται: Ανδριάνα Μπάμπαλη & Πέννυ Μπαλτατζή ξανά στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

14:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Μέσα στον Απρίλιο οι υπογραφές για το γεωτρύπανο που θα τρυπήσει στο Ιόνιο το 2027

14:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Νωρίτερα από ποτέ οι αιτήσεις – Οι αλλαγές, οι παροχές και οι δικαιούχοι

14:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας Deborah με έντονα φαινόμενα και βροχές στην Αττική

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Μεθυσμένος οδηγός τράκαρε ενώ στο αυτοκίνητο επέβαιναν τα ανήλικα παιδιά του

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: «Σφράγισαν» τα Στενά του Ορμούζ - Οποιαδήποτε προσπάθεια διέλευσης θα λάβει «σκληρή απάντηση»

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση της 17χρονης Μαρίας από την Φυλή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
12:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ιωάννα Τούνη: 8 φορές προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στη δικαστική αίθουσα

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Τα κορίτσια φώναζαν “βοήθεια”, πήγαμε να τον σταματήσουμε και μας επιτέθηκε», λέει μαθητής στο Newsbomb

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση της 17χρονης Μαρίας από την Φυλή

11:24LIFESTYLE

Ταϊλάνδη: Απρόοπτο σε καλλιστεία - Έπεσαν τα «ψεύτικα» δόντια διαγωνιζόμενης

08:00TRAVEL

The Times: Τα 8 όμορφα αλλά «άγνωστα» ελληνικά νησιά

12:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μιχαηλίδου: Έως €500 για κάθε μητέρα μέσω του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς»

14:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας Deborah με έντονα φαινόμενα και βροχές στην Αττική

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

11:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Πώς θα κάνετε αίτηση – Τα 5 βήματα για να πιστωθούν χρήματα στο λογαριασμό σας

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Τι αλλάζει για τα ΙΧ με τον νέο νόμο του υπουργείου Μεταφορών - Νέοι κανόνες για ΚΤΕΟ, κάρτα καυσαερίου, ηλεκτρικά οχήματα

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: «Σφράγισαν» τα Στενά του Ορμούζ - Οποιαδήποτε προσπάθεια διέλευσης θα λάβει «σκληρή απάντηση»

14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιουργούν υβριδικό ρομπότ που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε βιονικούς κενταύρους

12:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αυτός είναι ο μοναδικός μουσουλμάνος της Θράκης που φόρεσε τη φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Η COSMOTE TELEKOM παρουσιάζει τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Θα πέθαινε το βρέφος αν δεν καταγγελλόταν το συμβάν από τους γιατρούς στο νοσοκομείο Πύργου - Φέρει σημάδια από δαγκώματα, καψίματα

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρνάμε τους δείκτες μια ώρα μπροστά

11:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι επιστήμονες είναι σχεδόν βέβαιοι ότι βρήκαν μια πύλη προς την πέμπτη διάσταση

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σοβαρή καταγγελία για το νοσοκομείο – Έκλεψαν χρυσαφικά από γυναίκα που πέθανε

09:58Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Πότε θα προκηρύξει εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα σενάρια για Οκτώβριο και ο Μάρτιος

14:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ένα υποβρύχιο ρομπότ εντόπισε κάτι στο βυθό της Μεσογείου που δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ