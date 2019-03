H MSD επικεντρώνεται στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος Υγείας

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της MSD Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας, κυρία Agata Jakoncic, φιλοξενήθηκε ως ομιλήτρια στο forum-θεσμό για την Υγεία στην Ελλάδα «The Future of Healthcare in Greece» με τίτλο «Health in all Politics – Bridging Health & Finance Perspectives», που πραγματοποιήθηκε για 9η χρονιά σήμερα, 27 Μαρτίου 2019 στο Divani Caravel Hotel.