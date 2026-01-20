Βρετανία: Ενέκρινε τα σχέδια της Κίνας για την κατασκευή «υπερ-πρεσβείας» στο Λονδίνο

Τα σχέδια της Κίνας για την κατασκευή μιας νέας πρεσβείας έχουν καθυστερήσει τρία χρόνια λόγω της αντίθεσης των κατοίκων της περιοχής

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Βρετανία: Ενέκρινε τα σχέδια της Κίνας για την κατασκευή «υπερ-πρεσβείας» στο Λονδίνο

Αποτύπωση του χώρου που θα χτιστεί η νέα πρεσβεία της Κίνας

spacehubdesign.com
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η κυβέρνηση της Βρετανίας ενέκρινε τα σχέδια της Κίνας για την κατασκευή μιας «υπερ-πρεσβείας» στο Λονδίνο, ελπίζοντας να βελτιώσει τις σχέσεις της με το Πεκίνο, παρά τις προειδοποιήσεις Βρετανών και Αμερικανών πολιτικών ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βάση για κατασκοπεία.

Τα σχέδια της Κίνας για την κατασκευή μιας νέας πρεσβείας στο χώρο του Βασιλικού Νομισματοκοπείου (Royal Mint Court), ηλικίας δύο αιώνων που βρίσκεται κοντά στον Πύργο του Λονδίνου, έχουν καθυστερήσει τρία χρόνια λόγω της αντίθεσης των κατοίκων της περιοχής, των νομοθετών και των ακτιβιστών υπέρ της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ στη Βρετανία.

Η απόφαση ανακοινώθηκε πριν από την αναμενόμενη επίσκεψη του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στην Κίνα αυτό το μήνα, την πρώτη για Βρετανό ηγέτη από το 2018. Ορισμένοι Βρετανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το ταξίδι αυτό εξαρτιόταν από την έγκριση της πρεσβείας.

Παρά τις ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια, οι βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών, που συμμετείχαν στη διαδικασία έγκρισης, δήλωσαν ότι οποιαδήποτε απειλή θα μπορούσε να μετριαστεί.

«Η εθνική ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας», δήλωσε ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης, σε ανακοίνωσή του.

Ωστόσο, η πολυετής διαδικασία ενδέχεται να μην έχει φτάσει ακόμη στο τέλος της. Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση θα είναι παράνομη εάν Βρετανοί αξιωματούχοι έδωσαν προσωπικά διαβεβαιώσεις στην Κίνα ότι το έργο θα εγκριθεί πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας σχεδιασμού.

Βρετανία - Κινέζικη πρεσβεία

Τα σχέδια της Κινέζικης πρεσβείας στο Λονδίνο

CNN

Το «δίλημμα» του Ηνωμένου Βασιλείου

Η Κίνα αγόρασε το Royal Mint Court το 2018, αλλά τα αιτήματά της για άδεια δημιουργίας μιας νέας πρεσβείας στο χώρο απορρίφθηκαν από το τοπικό συμβούλιο το 2022. Πέρυσι, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είχε ζητήσει από τον Κιρ Στάρμερ να παρέμβει.

Έτσι, η κυβέρνηση ανέλαβε τον έλεγχο της απόφασης για την κατασκευή πέρυσι και τον περασμένο Φεβρουάριο πραγματοποίησε έρευνα για να ακουστούν τα επιχειρήματα σχετικά με το αν η πρεσβεία πρέπει να εγκριθεί.

Ορισμένοι πολιτικοί της Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν δηλώσει ότι η Κίνα δεν πρέπει να επιτραπεί να κατασκευάσει στην ιστορική οικονομική περιοχή του Λονδίνου, καθώς αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει στο Πεκίνο να υποκλέψει πληροφορίες από τα καλώδια οπτικών ινών που χρησιμοποιούν οι χρηματοοικονομικές εταιρείες, τα οποία διέρχονται κάτω από την περιοχή.

πρεσβεία Κίνα Λονδίνο

Χάρτης που αποτυπώνει τη θέση της προτεινόμενης κινεζικής πρεσβείας σε σχέση με τα υπόγεια καλώδια οπτικών ινών της Mansell Street, τα οποία μεταφέρουν κρίσιμα δεδομένα μεταξύ της City του Λονδίνου και του Canary Wharf.

daily mail

Το Συντηρητικό Κόμμα της αντιπολίτευσης χαρακτήρισε την απόφαση ως μια «ντροπιαστική πράξη δειλίας» από μια «ασπόνδυλη κυβέρνηση».

Από την πλευρά της, η κινεζική πρεσβεία στο Λονδίνο δήλωσε σε μια περιεκτική ανακοίνωσή της ότι έλαβε γνώση της απόφασης της κυβέρνησης.

Βρετανοί αξιωματούχοι ασφαλείας είχαν προειδοποιήσει ότι το να επιτραπεί στην Κίνα να κατασκευάσει μια τόσο μεγάλη πρεσβεία -η μεγαλύτερη της χώρας στην Ευρώπη- θα σήμαινε περισσότερους Κινέζους κατασκόπους στη Βρετανία, ένας ισχυρισμός που απορρίφθηκε από την κινεζική πρεσβεία.

Η βρετανική υπηρεσία εγχώριων κατασκοπειών MI5 έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα για τις προσπάθειες της Κίνας να στρατολογήσει άτομα που θα έχουν πρόσβαση στη βρετανική κυβέρνηση, και τον Νοέμβριο οι νομοθέτες προειδοποιήθηκαν για την παρέμβαση του Πεκίνου.

Η «κατάρρευση» μιας δίκης δύο Βρετανών ανδρών που κατηγορούνταν για κατασκοπεία σε βάρος μελών του κοινοβουλίου της Βρετανίας για λογαριασμό της Κίνας οδήγησε σε κριτική ότι η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στις καλύτερες σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών έναντι της εθνικής ασφάλειας.

Ωστόσο, σε μια ασυνήθιστη κίνηση, οι επικεφαλής της MI5 και της υπηρεσίας επικοινωνιών και πληροφοριών GCHQ εξέδωσαν μια κοινή επιστολή την Τρίτη, στην οποία ανέφεραν ότι, ενώ δεν ήταν ρεαλιστικό να «εξαλειφθούν όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι» που ενέχουν, η κυβέρνηση είχε σχεδιάσει μια σειρά προστατευτικών μέτρων.

Πρεσβεία Κίνας

Αποτύπωση του χώρου που θα χτιστεί η νέα πρεσβεία της Κίνας

spacehubdesign.com

Βελτίωση σχέσεων Λονδίνου-Πεκίνου

Την τελευταία δεκαετία, η Βρετανία έχει αλλάξει την στάση της απέναντι στην Κίνα, από ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της χώρας στην Ευρώπη, στον πιο σφοδρό επικριτή της, και τώρα προσπαθεί να επαναφέρει τις σχέσεις, σχολιάζει το Reuters.

Από την πλευρά του, ο Στάρμερ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι οι στενότερες επιχειρηματικές σχέσεις των δύο κρατών είναι προς το εθνικό συμφέρον.

Το Πεκίνο αγόρασε το οικόπεδο της πρεσβείας για 255 εκατομμύρια λίρες (292 εκατομμύρια ευρώ) και η νέα αποστολή θα είναι μία από τις μεγαλύτερες διπλωματικές κινήσεις στον κόσμο, με έκταση περίπου 55.000 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την αίτηση σχεδιασμού.

Αυτό είναι σχεδόν 10 φορές μεγαλύτερο από το μέγεθος της τρέχουσας πρεσβείας της Κίνας στο κέντρο του Λονδίνου και σημαντικά μεγαλύτερο από την πρεσβεία της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πριν από την απόφαση της Τρίτης, η Κίνα είχε μπλοκάρει τα σχέδια της Βρετανίας να επεκτείνει την πρεσβεία της στο Πεκίνο, σύμφωνα με αξιωματούχους που συμμετείχαν στις συνομιλίες.

Το Royal Mint Court ήταν από τις αρχές του 19ου αιώνα μέχρι το 1967 η έδρα του Royal Mint, όπου παράγονται νομίσματα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:50ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά σε εγκαταλελλειμένο κτίριο στην Καλλιθέα - Διακοπή κυκλοφορίας στην Δοΐράνης

20:50ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρα: «Μας έδειχνε σημάδια αυτοτραυματισμού, έψαχνε κινητό με 50 ευρώ», λέει φίλος της

20:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βγήκαν τα «μαχαίρια» στο ΠΑΣΟΚ με βολές κατά Ανδρουλάκη ενόψει του συνεδρίου

20:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δραματική μείωση των γερμανικών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ - Μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Βερολίνου η Κίνα

20:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Παραμένει εκτός ο Κωνσταντέλιας, αμφίβολος με Μπέτις - Επέστρεψε ο Μεϊτέ

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Αρνήθηκε να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ για τη Γάζα

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν φθάνει στο Νταβός: «Το τέλος της νέας τάξης πραγμάτων;»

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Μαζική φυγή κατοίκων από το Κίεβο - Τα μισά κτίρια δεν έχουν θέρμανση λόγω ρωσικών πληγμάτων

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Το Άμπου Ντάμπι αποδέχτηκε την πρόσκληση του Τραμπ για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

20:18ΚΑΙΡΟΣ

Σε πλήρη ετοιμότητα η χώρα λόγω κακοκαιρίας - Κλειστά σχολεία, ισχυρά φαινόμενα και αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών

20:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μπασκόνια: Χωρίς Ναν και Γκριγκόνις η αποστολή των γηπεδούχων

20:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Δολοφονία με σκηνοθετημένο σκηνικό ο θάνατος του Κωνσταντίνου Τσιαντή και όχι ατύχημα

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Live - Η έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Επεισόδια μεταξύ αγροτών και αστυνομίας έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Διαμαρτυρία για Mercosur (Βίντεο)

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Πάρκαρε μπροστά σε κάδο απορριμμάτων και του πέταξαν τα σκουπίδια στο αυτοκίνητο

19:42LIFESTYLE

Εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Έκτακτη συνέντευξη Τύπου στις 20:00 στον Λευκό Οίκο - Αν δεν ήμουν εγώ «το ΝΑΤΟ θα ήταν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας»

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πως θα λειτουργήσει αύριο το Δημόσιο - Τι θα γίνει με τα ραντεβού

19:30ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ενέκρινε τα σχέδια της Κίνας για την κατασκευή «υπερ-πρεσβείας» στο Λονδίνο, παρά τους φόβους για κατασκοπεία

19:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Διαμαντοπούλου - Δούκα για τη διαρροή της ομιλίας του στην ΚΟΕΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

19:42LIFESTYLE

Εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού

05:14ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Δεν θα έχουν σταματημό οι βροχές – Έντονα φαινόμενα την Τετάρτη στην Αττική

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Είχα φύγει από τον άντρα και το παιδί μου και έμενα με τον 44χρονο, δεν περίμενα να τον σκοτώσει», λέει η γυναίκα του θύματος

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε «red code» από σήμερα πέντε Περιφέρειες της χώρας - Έρχονται ακραία φαινόμενα

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πως θα λειτουργήσει αύριο το Δημόσιο - Τι θα γίνει με τα ραντεβού

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Νάξο: Εντοπίστηκε πτώμα άνδρα στην Πορτάρα

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο θα διεκδικήσει στα... χαρτιά το τρόπαιο που κέρδισε η Σενεγάλη!

20:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Δολοφονία με σκηνοθετημένο σκηνικό ο θάνατος του Κωνσταντίνου Τσιαντή και όχι ατύχημα

15:27LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο - «Είμαι στα καλύτερα χέρια»

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Live - Η έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο

15:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία-Μαρόκο: Το τούνελ που θα συνδέει τις δύο χώρες δεν θα είναι έτοιμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Καταστροφές στην Πάτρα από τους θυελλώδεις ανέμους: Ζημιές σε κτίρια και αυτοκίνητα - Κλειστή η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου για βαρέα οχήματα (Βίντεο)

18:20ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλειστά σχολεία σε αρκετές περιοχές αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου - Υποχρεωτική τηλεκπαίδευση

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

11:19ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία την Τετάρτη: Ποιες ώρες θα βρέξει στην Αττική – Τι δείχνουν τα μοντέλα και τι εκτιμούν οι μετεωρολόγοι

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Νίκησε τον καρκίνο διασχίζοντας τον ωκεανό και κατακτώντας παγκόσμιο ρεκόρ - «Είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο»,

21:28ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλειστά σχολεία αύριο: Σε ποιες περιοχές δεν θα χτυπήσει το κουδούνι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ