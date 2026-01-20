Βρετανία: Ενέκρινε τα σχέδια της Κίνας για την κατασκευή «υπερ-πρεσβείας» στο Λονδίνο

Αποτύπωση του χώρου που θα χτιστεί η νέα πρεσβεία της Κίνας

Η κυβέρνηση της Βρετανίας ενέκρινε τα σχέδια της Κίνας για την κατασκευή μιας «υπερ-πρεσβείας» στο Λονδίνο, ελπίζοντας να βελτιώσει τις σχέσεις της με το Πεκίνο, παρά τις προειδοποιήσεις Βρετανών και Αμερικανών πολιτικών ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βάση για κατασκοπεία.

Τα σχέδια της Κίνας για την κατασκευή μιας νέας πρεσβείας στο χώρο του Βασιλικού Νομισματοκοπείου (Royal Mint Court), ηλικίας δύο αιώνων που βρίσκεται κοντά στον Πύργο του Λονδίνου, έχουν καθυστερήσει τρία χρόνια λόγω της αντίθεσης των κατοίκων της περιοχής, των νομοθετών και των ακτιβιστών υπέρ της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ στη Βρετανία.

Η απόφαση ανακοινώθηκε πριν από την αναμενόμενη επίσκεψη του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στην Κίνα αυτό το μήνα, την πρώτη για Βρετανό ηγέτη από το 2018. Ορισμένοι Βρετανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το ταξίδι αυτό εξαρτιόταν από την έγκριση της πρεσβείας.

Παρά τις ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια, οι βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών, που συμμετείχαν στη διαδικασία έγκρισης, δήλωσαν ότι οποιαδήποτε απειλή θα μπορούσε να μετριαστεί.

«Η εθνική ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας», δήλωσε ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης, σε ανακοίνωσή του.

Ωστόσο, η πολυετής διαδικασία ενδέχεται να μην έχει φτάσει ακόμη στο τέλος της. Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση θα είναι παράνομη εάν Βρετανοί αξιωματούχοι έδωσαν προσωπικά διαβεβαιώσεις στην Κίνα ότι το έργο θα εγκριθεί πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας σχεδιασμού.

Τα σχέδια της Κινέζικης πρεσβείας στο Λονδίνο CNN

Το «δίλημμα» του Ηνωμένου Βασιλείου

Η Κίνα αγόρασε το Royal Mint Court το 2018, αλλά τα αιτήματά της για άδεια δημιουργίας μιας νέας πρεσβείας στο χώρο απορρίφθηκαν από το τοπικό συμβούλιο το 2022. Πέρυσι, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είχε ζητήσει από τον Κιρ Στάρμερ να παρέμβει.

Έτσι, η κυβέρνηση ανέλαβε τον έλεγχο της απόφασης για την κατασκευή πέρυσι και τον περασμένο Φεβρουάριο πραγματοποίησε έρευνα για να ακουστούν τα επιχειρήματα σχετικά με το αν η πρεσβεία πρέπει να εγκριθεί.

Ορισμένοι πολιτικοί της Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν δηλώσει ότι η Κίνα δεν πρέπει να επιτραπεί να κατασκευάσει στην ιστορική οικονομική περιοχή του Λονδίνου, καθώς αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει στο Πεκίνο να υποκλέψει πληροφορίες από τα καλώδια οπτικών ινών που χρησιμοποιούν οι χρηματοοικονομικές εταιρείες, τα οποία διέρχονται κάτω από την περιοχή.

Χάρτης που αποτυπώνει τη θέση της προτεινόμενης κινεζικής πρεσβείας σε σχέση με τα υπόγεια καλώδια οπτικών ινών της Mansell Street, τα οποία μεταφέρουν κρίσιμα δεδομένα μεταξύ της City του Λονδίνου και του Canary Wharf. daily mail

Το Συντηρητικό Κόμμα της αντιπολίτευσης χαρακτήρισε την απόφαση ως μια «ντροπιαστική πράξη δειλίας» από μια «ασπόνδυλη κυβέρνηση».

Από την πλευρά της, η κινεζική πρεσβεία στο Λονδίνο δήλωσε σε μια περιεκτική ανακοίνωσή της ότι έλαβε γνώση της απόφασης της κυβέρνησης.

Βρετανοί αξιωματούχοι ασφαλείας είχαν προειδοποιήσει ότι το να επιτραπεί στην Κίνα να κατασκευάσει μια τόσο μεγάλη πρεσβεία -η μεγαλύτερη της χώρας στην Ευρώπη- θα σήμαινε περισσότερους Κινέζους κατασκόπους στη Βρετανία, ένας ισχυρισμός που απορρίφθηκε από την κινεζική πρεσβεία.

Η βρετανική υπηρεσία εγχώριων κατασκοπειών MI5 έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα για τις προσπάθειες της Κίνας να στρατολογήσει άτομα που θα έχουν πρόσβαση στη βρετανική κυβέρνηση, και τον Νοέμβριο οι νομοθέτες προειδοποιήθηκαν για την παρέμβαση του Πεκίνου.

Η «κατάρρευση» μιας δίκης δύο Βρετανών ανδρών που κατηγορούνταν για κατασκοπεία σε βάρος μελών του κοινοβουλίου της Βρετανίας για λογαριασμό της Κίνας οδήγησε σε κριτική ότι η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στις καλύτερες σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών έναντι της εθνικής ασφάλειας.

Ωστόσο, σε μια ασυνήθιστη κίνηση, οι επικεφαλής της MI5 και της υπηρεσίας επικοινωνιών και πληροφοριών GCHQ εξέδωσαν μια κοινή επιστολή την Τρίτη, στην οποία ανέφεραν ότι, ενώ δεν ήταν ρεαλιστικό να «εξαλειφθούν όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι» που ενέχουν, η κυβέρνηση είχε σχεδιάσει μια σειρά προστατευτικών μέτρων.

Αποτύπωση του χώρου που θα χτιστεί η νέα πρεσβεία της Κίνας spacehubdesign.com

Βελτίωση σχέσεων Λονδίνου-Πεκίνου

Την τελευταία δεκαετία, η Βρετανία έχει αλλάξει την στάση της απέναντι στην Κίνα, από ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της χώρας στην Ευρώπη, στον πιο σφοδρό επικριτή της, και τώρα προσπαθεί να επαναφέρει τις σχέσεις, σχολιάζει το Reuters.

Από την πλευρά του, ο Στάρμερ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι οι στενότερες επιχειρηματικές σχέσεις των δύο κρατών είναι προς το εθνικό συμφέρον.

Το Πεκίνο αγόρασε το οικόπεδο της πρεσβείας για 255 εκατομμύρια λίρες (292 εκατομμύρια ευρώ) και η νέα αποστολή θα είναι μία από τις μεγαλύτερες διπλωματικές κινήσεις στον κόσμο, με έκταση περίπου 55.000 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την αίτηση σχεδιασμού.

Αυτό είναι σχεδόν 10 φορές μεγαλύτερο από το μέγεθος της τρέχουσας πρεσβείας της Κίνας στο κέντρο του Λονδίνου και σημαντικά μεγαλύτερο από την πρεσβεία της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πριν από την απόφαση της Τρίτης, η Κίνα είχε μπλοκάρει τα σχέδια της Βρετανίας να επεκτείνει την πρεσβεία της στο Πεκίνο, σύμφωνα με αξιωματούχους που συμμετείχαν στις συνομιλίες.

Το Royal Mint Court ήταν από τις αρχές του 19ου αιώνα μέχρι το 1967 η έδρα του Royal Mint, όπου παράγονται νομίσματα.

