Ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας από τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις στα Creative Greece Awards 2019

Οι εκπρόσωποι των σημαντικότερων εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας αλλά και οι εκπρόσωποι της Πολιτείας υπογράμμισαν το γεγονός ότι η επανεκκίνηση της οικονομίας μπορεί να στηριχθεί κυρίως στις έννοιες παραγωγή και εξαγωγές, ενώ τονίστηκε η ανάγκη η χώρα μας να ακολουθήσει την ευρωπαϊκή κατεύθυνση για άμεση αύξηση του ποσοστού της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της χώρας.

Στην εκδήλωση, που έγινε υπό την αιγίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής – Πειραιώς, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ), του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης και του Ελληνο-Κινέζικου Επιμελητηρίου παρενέβησαν ο κ. Νίκος Παππάς, υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γιάννης Μανιάτης, υπεύθυνος Υποδομών, Μεταφορών, Έρευνας και Ψηφιακής Πολιτικής του Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Χριστόφορος Σαρδελής, πρόεδρος της Εθνικής Ασφαλιστικής και γενικός γραμματέας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών, ο κ. Κωνσταντίνος Μπίτσιος, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, ο κ. Απόστολος Κατσιφάρας, περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, ο κ. Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής και ο κ. Σπυρίδων Κτενάς, εκδότης της New Times Publishing.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης παρέλαβαν τα βραβεία Creative Greece Awards 2019 και παρενέβησαν οι εκπρόσωποι ορισμένων εκ των σημαντικότερων επιχειρηματικών ομίλων της χώρας αλλά και μικρότερων εταιρειών με έντονες εξαγωγικές επιδόσεις. Προλογίζοντας τους βραβευόμενους η συντονίστρια της εκδήλωσης, δημοσιογράφος κυρία Πηνελόπη Γαβρά ανέφερε τα εξής:

• Ένας πανίσχυρος βιομηχανικός όμιλος, που δραστηριοποιείται στον χώρο της φαρμακοβιομηχανίας είναι o Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη. Συγκεκριμένα των εταιρειών Unipharma, Intermed και της εμπορικής εταιρείας στην Κύπρο Pharma-belle. Ο όμιλος βραβεύεται για την έντονη εξωστρέφεια αφού δραστηριοποιείται σε πάνω από 60 χώρες. Παράλληλα βραβεύεται για το συνολικό επενδυτικό του πρόγραμμα – πάνω από 80 εκατ. ευρώ την τελευταία 5ετία - ενώ προγραμματίζει για την επόμενη τριετία επίπλέον επενδύσεις 15 εκατ. ευρώ. Καλείται στο βήμα η κυρία Ιουλία Τσέτη, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του ομίλου να παραλάβει την διάκριση Creative Greece Awards 2019.

• Η Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. αποτελεί τη μητρική εταιρία του Ομίλου Cablel Ελληνικά Καλώδια. Η ευρεία γκάμα προϊόντων και τεχνολογικών λύσεων που προσφέρει η Ελληνικά Καλώδια ανταποκρίνεται στις πιο υψηλές απαιτήσεις των πελατών της σε ολόκληρο τον κόσμο και οι οποίοι διακρίνονται σε διαχειριστές δικτύων, τεχνικές εταιρείες και εμπόρους. Καλούμε στο βήμα τον κ. Αλέξη Αλεξίου, γενικό διευθυντή της Ελληνικά Καλώδια.

• Εξάγει το 90% των πωλήσεών της σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου μετατρέποντας το ελληνικό μάρμαρο σε έναν από τους καλύτερους πρεσβευτές της χώρας. Γίνεται λόγος για την εταιρεία Ικτίνος Μάρμαρα, μέλος ενός πανίσχυρου βιομηχανικού ομίλου με έντονη εξωστρέφεια. Καλούμε στο βήμα την κυρία Ιουλία Χαϊδά, αντιπρόεδρο της εταιρείας να παραλάβει το βραβείο Creative Greece 2019.

• Η εταιρεία Μυτιληναίος είναι μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές εταιρείες της χώρας στους τομείς της Μεταλλουργίας, των έργων EPC, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου. Η εταιρεία έχει παρουσία στις αγορές της Ευρώπης, Τουρκίας, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής με δραστηριότητα σε 29 χώρες και με περισσότερους από 2.700 εργαζομένους σε Ελλάδα και εξωτερικό. Καλείται στο βήμα η κυρία Φιλιώ Λαναρά, corporate and marketing communication manager του ομίλου επιχειρήσεων Μυτιληναίου.

• To 99% του τζίρου της αφορά πωλήσεις ηλεκτρονικών, επικοινωνιακών συστημάτων, υβριδικών ενεργειακών συστημάτων στους τομείς άμυνας και ασφάλειας σε χώρες όπως ΗΠΑ, Μεγάλη Βρεταννία, Κύπρος, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ινδονησία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο και Σουηδία. Καλούμε στο βήμα τον κ. Γεώργιο Τρουλινό, διευθύνοντα σύμβουλο της IDE Intracom Defence Electronics.

• Το επόμενο βραβείο απονέμεται σε ένα σημαντικό πρόσωπο του ιατρικού κόσμου ο οποίος διακρίνεται για την εξωστρεφή δραστηριότητα και προσφορά του στον τουρισμό υγείας. Καλείται στο βήμα ο κ. Κωνσταντίνος Πάντος, γυναικολόγος ιατρός, ιδρυτής της Γένεσις Αθηνών που παρέχει ιατρικές υπηρεσίες σε ζευγάρια πολλών ξένων χωρών.

• Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία έχουν ασφαλώς σημαντικό μερίδιο στην προσπάθεια στήριξης των εξαγωγών της χώρας μας καθώς επίσης και στην προβολή της χώρας μας στο εξωτερικό. Θα μπορούσε κανείς να τα χαρακτηρίσει και ως πρεσβευτή της χώρας μας. Καλούμε στο βήμα τον κ. Ηλία Αθανασίου, διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ να παραλάβει το βραβείο Creative Greece Award 2019.

• To επόμενο πρόσωπο καλείται να παραλάβει το βραβείο εξωστρέφειας εξαιτίας των επιδόσεών του σε σε δύο μέτωπα: αφενός ως επικεφαλής της εταιρείας Vitex με σημαντική παρουσία στις ξένες αγορές και αφετέρου ως πρόεδρος του Ελληνο-Κινέζικου Επιμελητήριου για τις προσπάθειες διεύρυνσης των ελληνο-κινέζικων επιχειρηματικών σχέσεων. Καλούμε στο βήμα τον κ. Κωνσταντίνο Γιαννίδη, να παραλάβει το βραβείο Creative Greece Award 2019.

• Αποτελεί πολύτιμο σύμβουλο και υποστηρικτή των ελληνικών παραγωγικών επιχειρήσεων που προσπαθούν ή εξάγουν ήδη προφυλάσσοντας τους απο κακοτοπιές και «φωτογραφίζοντάς» τους – εκτός των άλλων την πιστοληπτική ικανότητα των συνεργατών τους στο εξωτερικό. Καλούμε στο βήμα τον Γεράσιμο Τζέη Managing Director της εταιρείας ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων Atradius Hellenic Branch.

• Αποτελεί το ισχυρότερο εμπορο-βιομηχανικό συγκρότημα της χώρας, που πρωταγωνιστεί στις ενεργειακές εξελίξεις στην περιοχή της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης. Το συγκρότημα αυτό που βρέθηκε στην πρώτη θέση της λίστας των πλέον κερδοφόρων ομίλων της χώρας κατέχει σημαντική θέση στην εμπορία καυσίωμν σε Κύπρο, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο και Σκόπια. Καλείται στο βήμα ο κ. Μανώλης Μαρκάκης, Oil Supply & Operations Senior director των Ελληνικών Πετρελαίων.

• Έχει αναγορευτεί ως ένας εκ των στρατηγικών ψηφιακών εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς έχει αναλάβει έργα για σημαντικούς φορείς της. Γίνεται λόγος για την Unisystems – εταιρεία του ομίλου Quest η διοίκηση της οποίας νοιώθει δικαιωμένη από την επιλογή της να στραφεί στις αγορές του εξωτερικού. Καλείται στο βήμα ο κ. Γιάννης Λουμάκης, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Unisystems.

• Δεν αποτελεί απλώς την καλύτερη περιφερειακή αεροπορική εταιρεία στην Ευρώπη. Το σημαντικότερο στοιχείο είναι η καθοριστική συμβολή της εταιρείας αυτής στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού και οικονομίας. Ενδεικτικό είναι ένα στοιχείο: ως το τέλος του 2018 με τα 61 αεροσκάφη της μετέφερεσε ετήσια βάση 14 εκατομμύρια επιβάτες από τα οποία στ δίκτυο εξωτερικού 7,8 εκατ. επιβάτες. Καλείται στο βήμα ο κ. Μιχαήλ Κουβελιώτης, οικονομικός διευθυντής της Aegean Airlines.

• Δύο μόλις χρόνια μετά την ανακοίνωση τον Μάρτιο του 2017, της μεγάλης επένδυσης των 300 εκατ. ευρώ από την Παπαστράτος για τη δημιουργία του εργοστασίου παραγωγής του καινοτόμου προϊόντος IQOS, η Ελλάδα καταλαμβάνει ήδη την τρίτη θέση στο δίκτυο της Philip Morris International, επιβεβαιώνοντας ότι η εν Ελλάδι θυγατρική της αποτελεί μία πανίσχυρη εξωστρεφή επιχείρηση της χώρας. Καλείται στο βήμα ο κ. Ιάκωβος Καργαρώτος, αντιπρόεδρος της Παπαστράτος να παραλάβει το βραβείο.

• Στις εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο παράγει λιπαντικά για βιομηχανική χρήση. Τα λιπαντικά αυτά εξάγονται σε πολλές χώρες του εξωτερικού δημιουργώντας ένα δίκτυο που διευρύνεται συνεχώς. Γίνεται λόγος για την εταιρεία εμπορίας καυσίμων Aegean Oil. Καλούμε στο βήμα τον κ. Αντώνη Παπαδάκη, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας να παραλάβει το βραβείο.

• Εξάγει τα φάρμακά της σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική και Ασία ανεβάζοντας κάθε χρόνο το ποσοστό των εξαγωγών επί του συνολικού ττης τζίρου. Γίνεται λόγος για τη μεγαλύτερη ελληνική φαρμακοβιομηχανία Vianex που διευθύνεται από τον κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Καλείται στο βήμα η κυρία Γεωργία Βέρδη, διευθύντρια διασφάλισης ποιότητας της Vianex να παραλάβει το βραβείο.

• Η επόμενη εταιρεία βραβεύεται για την εξωστρέφεια αλλά και την καινοτομία στην ανάπτυξη νέων προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Η εταιρεία παραλαμβάνει το βραβείο Smart Energy Product of the Year. Καλείται στο βήμα ο κ. Εμμανουήλ Εξαρχουλάκος, διευθυντής marketing και επικοινωνίας της ZeniΘ.

• Δεν διασφαλίζει μόνον τις πιστώσεις των εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας. Τις βοηθά ταυτόχρονα χρηματοδοτώντας τα εξαγωγικά τους προγράμματα. Καλείται στο βήμα η κυρία Ελένη Σταθάτου, πρόεδρος του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ).

• Διαρκείς επενδύσεις, τόνωση της εξωστρέφειας και καινοτομία προϊόντων αποτελούν το τρίπτυχο της δραστηριότητας της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης η οποία με προχωρεί σύντομα σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την εξυπηρέτηση των παραπάνω στόχων και διπλασιασμό του μεριδίου της στην αγορά μπύρας. Καλείται στο βήμα ο κ. Αθανάσιος Συριανός πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΖΑ.

• Εξάγει το 70% των παραγόμενων προϊόντων της σε Ευρώπη και χώρες της Μέσης Ανατολής. Η επιχείρηση αυτή που συνδυάζει τρεις κλάδους παραγωγής και εμφιάλωσης – αναψυκτικά, οινοπνευματώδη και φυσικό μεταλλικό νερό - διευρύνει την παρουσία της στις ξένες αγορές με αιχμή του δόρατος το ούζο Krinos. Καλείται στο βήμα ο κ. Ιωάννης Αναστασόπουλος διευθ. σύμβουλος της εταιρείας ΚΡΙΝΟΣ να παραλάβει το βραβείο.

• To ελαιόλαδο Cretan Mill εξάγεται ήδη σε 45 χώρες αποσπώντας το ένα διεθνές βραβείο μετά το άλλο. Ο όμιλος Αλμπαντάκη κερδίζει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε παγκόσμιο επίπεδο. Καλείται στο βήμα ο κ. Μιχαήλ Αλμπαντάκης προεδρος και διευθύνων σύμβουλος της CRETAN MILL να παραλάβει το βραβείο.

• H επόμενη βραβευόμενη εταιρεία είναι μια υγιέστατη ελληνική επιχείρηση η οποία στηρίζεται και σε ένα πανίσχυρο διεθνές δίκτυο πωλήσεων από τις θυγατρικές της εταιρίες στην Ιταλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και ΗΠΑ, καθώς και από το τοπικό της γραφείο στη Γαλλία. Καλείται στο βήμα η κυρία Δήμητρα Τζανάκη, διευθυντρια marketing της Megaplast.

• Και επειδή εξωστρέφεια σημαίνει ταξίδια δεν θα μπορούσε να λείψει από κοντά μας η επιχείρηση η οποία για πάνω από 40 χρόνια αποτελεί τον καλύτερο πάροχο ταξιδιωτικών υπηρεσιών των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Καλείται στο βήμα ο κ. Γεώργιος Μαρούτσος, γενικός διευθυντής του Aktina Travel Group.

• Βραβεύεται για την διεθνή παρουσία της 100% ελληνικών συμφερόντων Eurocert στον τομέα ελέγχων και πιστοποιήσεων επιχειρήσεων σε 30 χώρες μεταξύ των οποίων Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ρωσία, Κίνα, Ινδία, ΗΠΑ, Αίγυπτος, Κορέα κλπ. Η Eurocert αποτελεί απτό δείγμα εξωστρεφούς ελληνικής επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς άλλες επιχειρήσεις. Καλείται στο βήμα ο κ. Παναγιώτης Θεοφανόπουλος, εντεταλμένος σύμβουλος της Eurocert.

Στη συνέχεια παρέλαβαν τα βραβεία τους οι εταιρείες ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, ΣΙΔΕΝΟΡ, Σωληνουργεία Κορίνθου, Andromeda, Celestyal Cruises, Sarantis, GAP, Boehringer Ingelheim, ΔΕΣΦΑ, ELPEN και ΔΕΗ.

Τέλος παρέλαβαν τα certifiacates για τις σημαντικές εξαγωγικές τους επιδόσεις σειρά εταιρειών μεταξύ των οποίων και οι: ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ, ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε., Ελληνικά Κελλάρια Οίνων Δ. Κουρτάκης ΑΕ, ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε, Τσάνταλης, Γιώτης ΑΕ, Κρητών Άρτος ΑΕ, KAFEA TERRA Food & Drinks Α.Ε.Β.Ε., Σ. Μεντεκίδης ΑΕ, Eurimac ΑΕ, TSILILIS K. S.A., Palaplast Α.Ε., SEFCO ZEELANDIA S.A., Βογιατζόγλου Systems ΑΕ, Kamaridis Global Wire SA, Katradis SA, COSPICO, Stone Group International, Θεσσαλικό Τρικάλων ΑΕ, Little Acre Milk Farm ( LA FARM ) SA , Roussas Dairy S.A, “Elea Creta Co. – Pelopos Nissos Co. – Spartan Treasure Co.”, Μελίντα ΕΠΕ, ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ “ΤΟ ΜΑΝΝΑ” Ν. Τσατσαρωνάκης Α.Β.Ε.Ε., Μέλισσα Κίκιζας, Elton International, TRADING COMPANY S.A, YANNI’S OLIVE GROVE, Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία ΑΕΒΕ, SELECTED TEXTILES SA, Knauf Γυψοποιία ΑΒΕΕ, Zarifopoulos S.A., ISO-PLUS Α.Ε., Angelakopoulos Sotirios ‘’eleofillo’’, Κτήμα Γεροβασιλείου, Μελισσοκομική Συνεργασία Κρήτης Α.Ε., ΚΑΒΙΝΟ ΑΕ , Semeli Estate., Durostick A.B.E.E., Medbest SA, «Α.Π.Σ.Ι. Η ΠΙΝΔΟΣ», D. Koronakis S.A. και Intertrade Hellas.