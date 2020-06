H Celestyal Cruises παρατείνει την αναστολή των κρουαζιέρων της λόγω κορονοϊού

H αβεβαιότητα που επικρατεί παγκοσμίως στις ταξιδιωτικές μετακινήσεις το φετινό καλοκαίρι, οδηγεί την ελληνική εταιρεία κρουζιέρας Celestyal Cruises που δραστηριοποιείται στα ελληνικά νησιά με εβδομαδιαίες αναχωρήσεις από το λιμάνι του Πειραιά, σε επιπλέον παράταση της αναστολής των κρουαζιέρων της.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της εταιρείας η επανεκκίνηση στις κρουαζιέρες αναμένεται να γίνει στις 6 Μαρτίου 2021. Η Celestyal Cruises ήταν από τις πρώτες εταιρείες κρουαζιέρας παγκοσμίως που αποφάσισε έγκαιρα να αναστείλει προσωρινά τις κρουαζιέρες της στα μέσα Μαρτίου, θέτοντας ως ύψιστη προτεραιότητα την ασφάλεια των επισκεπτών, του πληρώματός και τον τοπικών κοινοτήτων που επισκέπτεται

Αυτή η αποφασιστική κίνηση είχε ως αποτέλεσμα μηδενικά κρούσματα COVID-19 στα κρουαζιερόπλοια της εταιρείας και τον ασφαλή επαναπατρισμό των επιβατών και των μελών του πληρώματος πριν επιβληθούν απαγορεύσεις στις αεροπορικές μετακινήσεις και κλείσουν τα σύνορα, παγκοσμίως.

«Λάβαμε τη δύσκολη αλλά συνετή απόφαση να αναστείλουμε τις κρουαζιέρες μας μέχρι το Μάρτιο του 2021 καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των επιβατών μας προέρχεται από μακρινές χώρες όπως Βόρεια και Νότια Αμερική, Ασία, Ιαπωνία, Αυστραλία, στις οποίες αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε εφαρμογή περιοριστικά και απαγορευτικά μέτρα για τα ταξίδια» αναφέρει σε δήλωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της Celestyal Cruises κ. Κρις Θεοφιλίδης.

Προσθέτει επίσης ότι η εταιρεία θα εργαστεί με αισιοδοξία για την επόμενη μέρα θέτοντας ως πρωταρχικό τις υψηλές πληρότητες για τις επόμενες 2 χρονιές, αλλά αφετέρου η εταιρεία να είναι έτοιμοι να φιλοξενήσει επιβάτες με υψηλές προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας.

«Με την υψηλή τουριστική περίοδο της εταιρείας να εκτείνεται από την Άνοιξη έως το Φθινόπωρο, ήμασταν αισιόδοξοι ότι θα μας δινόταν η δυνατότητα να αρχίσουμε ξανά τις κρουαζιέρες μας αργότερα μέσα στο καλοκαίρι. Ωστόσο, η αβεβαιότητα που επικρατεί με τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς σε χώρες προέλευσης των επιβατών της εταιρείας μας και σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τα βελτιωμένα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ισχύουν για τον κλάδο της κρουαζιέρας στην Ευρώπη, λάβαμε τη δύσκολη αλλά συνετή απόφαση να αναβάλουμε την επανέναρξη των δραστηριοτήτων μας μέχρι την προγραμματισμένη, επίσημη έναρξη για την Άνοιξη του 2021» τονίζει από την πλευρά του ο κ. Leslie Peden, Γενικός Εμπορικός Διευθυντής της (CCO) Celestyal Cruises.

Η εταιρεία σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι όσοι επιβάτες έχουν καταβάλει το αντίτιμο της κρουαζιέρας και έχουν επηρεαστεί από αυτή την αναστολή, προσφέρεται η εξαργύρωση για μία μελλοντική κρουαζιέρα (Future Cruise Credit) αξίας 120% της αρχικής κράτησης.

Οι ταξιδιώτες θα έχουν τη δυνατότητα εξαργύρωσης (Future Cruise Credit) μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2021, με οποιοδήποτε από τα δρομολόγια της Celestyal Cruises μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2022.

Σύμφωνα με τη Celestyal για πρόσθετη ευελιξία, οποιοσδήποτε δεν αξιοποιήσει το δικαίωμα εξαργύρωσης μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2021, θα λάβει αυτόματα επιστροφή χρημάτων, ίση με το αρχικό ποσό που καταβλήθηκε στη Celestyal Cruises, μετά τη λήξη του διαστήματος δυνατότητας εξαργύρωσης.

Η εταιρεία θα αποστείλει το πιστωτικό για μελλοντική κρουαζιέρα απευθείας στους επιβάτες ή στον ταξιδιωτικό τους πράκτορα, χωρίς να υφίσταται η ανάγκη επικοινωνίας με το τηλεφωνικό κέντρο, εκτός αν πρόκειται για νέα κράτηση.

Η Celestyal δημοσιοποίησε το πρόγραμμα των κρουαζιέρων της για το 2021 και 2022, που παρουσιάζει και την προωθητική ενέργεια έγκαιρων κρατήσεων «Escape To The Future» και την πολιτική ακυρώσεων «Peace of Mind», που επιτρέπει στους ταξιδιώτες που έχουν κλείσει πρόσφατα την κρουαζιέρα τους να αλλάξουν την ημερομηνία της για αναχωρήσεις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Αυτό ισχύει για νέες κρατήσεις που θα έχουν πραγματοποιηθεί έως τις 31 Αυγούστου 2020.

Εφόσον η κράτηση αλλάξει τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία αναχώρησης, θα εκδοθεί πιστωτικό για μία μελλοντική κρουαζιέρα για το 100% της αξίας που καταβλήθηκε στη Celestyal Cruises. Η πίστωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε κρουαζιέρα που αναχωρεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Πηγή: Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

