Διεθνής συμφωνία για μείωση των ρύπων της ναυτιλίας «ναυάγησε» - Οι πιέσεις που άσκησε η Ουάσινγκτον

Μία ιστορική συμφωνία για την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη διεθνή ναυτιλία «ναυάγησε» έπειτα από την έξοδο της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Πολιτειών από τις διαπραγματεύσεις την Παρασκευή (17/10).

Περισσότερες από 100 χώρες είχαν συγκεντρωθεί στο Λονδίνο για να εγκρίνουν μία συμφωνία που είχαν συνάψει τον Απρίλιο του 2025, η οποία θα έκανε τη ναυτιλία την πρώτη βιομηχανία παγκοσμίως που θα έβλεπε διεθνώς αναγνωρισμένα μέτρα για την μείωση των εκπομπών ρύπων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε χαρακτηρίσει το σχέδιο μία «πράσινη απάτη» και Αμερικανοί αντιπρόσωποι είχαν απειλήσει χώρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας με αύξηση των δασμών αν υπερψήφιζαν το σχέδιο.

Απαντώντας για τις πιέσεις που δέχτηκαν χώρες για να πάνε κατά του σχεδίου, ο γενικός γραμματέας του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοΐας του ΟΗΕ έκανε εκκλήσεις να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους πρακτικές.

*Με πληροφορίες από BBC