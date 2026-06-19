Απαγόρευση κυκλοφορίας ατομικών σκαφών και τζετ σκι από το Λιμεναρχείο Πειραιά – Δείτε τις περιοχές

Snapshot Το Λιμεναρχείο Πειραιά απαγορεύει την κυκλοφορία ατομικών σκαφών και τζετ σκι από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο 2026, μεταξύ 14:00 και 17:00, σε συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές της Σαλαμίνας.

Η απαγόρευση αφορά και σκάφη παρόμοιου τύπου, όπως SEA BEETLE, SEA BIKE, SURF JET, ανεξαρτήτως ονομασίας ή τύπου.

Η κυκλοφορία απαγορεύεται σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από πλωτούς σημαδούρες, 300 μέτρων σε μη σηματοδοτημένες περιοχές και 500 μέτρων από την ακτογραμμή με ταχύτητα άνω των 5 κόμβων.

Οι περιοχές της απαγόρευσης περιλαμβάνουν κατοικημένες ζώνες και συγκεκριμένα σημεία όπως Αιάντειο, Ηλιακτή, Άγιο Γεώργιο, Σελήνια, Παραλία Βασιλικών και Αίας Κλαμπ. Snapshot powered by AI

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης ή εκμισθούμενων ατομικών σκαφών και θαλάσσιων μοτοποδηλάτων ανακοίνωσε το Γραφείο Γενικής Αστυνομίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Στην απαγόρευση, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, εμπίπτουν και τα προσομοιάζοντα προς τα παραπάνω, ανεξαρτήτως τύπου ή και ονομασίας (SEA BEETLE, SEA BIKE, SURF JET, JET SKI κλπ.) που είναι λεμβολογημένα – εγγεγραμμένα στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών (ΒΕΜΣ), κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο 2026, μεταξύ των ωρών 14:00 - 17:00, στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Γ΄ Λιμενικού Τμήματος Σαλαμίνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, τα όρια των οποίων συμπίπτουν με κατοικημένες περιοχές, όπως περιγράφονται παρακάτω:

α) Αιάντειο: θαλάσσια περιοχή από 12η έως 18η στάση.

β) Αιάντειο (ΝΑΤΟ): θαλάσσια περιοχή από ύψος οδού Αγίου Φανουρίου έως την υφιστάμενη ράμπα ανέλκυσης – καθέλκυσης σκαφών στο ύψος της οδού Διστόμου.

γ) Ηλιακτή: θαλάσσια περιοχή εντός όρμου Ηλιακτής.

δ) Άγιος Γεώργιος: θαλάσσια περιοχή εντός όρμου Αγ. Γεωργίου.

ε) Σελήνια: θαλάσσια περιοχή εντός όρμου Σεληνίων.

στ) Παραλία Βασιλικών: Τμήμα παραλίας μήκους 400 περίπου μέτρων, ήτοι από το ύψος της οδού Περγάμου έως το ύψος της οδού Ευκλείδη Πάλλα.

ζ) Παραλία Αίας Κλαμπ: Θαλάσσια περιοχή έμπροσθεν οικισμού Αίας Κλαμπ.

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η κυκλοφορία των ανωτέρω ατομικών σκαφών – θαλασσίων μοτοποδηλάτων κατά τα προαναφερθέντα χρονικά διαστήματα και κατά μήκος των ως άνω αναφερθεισών κατοικημένων περιοχών:

α) σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων, που επισημαίνουν τα όρια μέχρι τα οποία φτάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι στις λουτρικές εγκαταστάσεις.

β) σε απόσταση 300 μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φτάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι στις θαλάσσιες περιοχές που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες.

γ) σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από την ακτογραμμή, στις περιοχές που δεν υπάρχουν λουόμενοι και με ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε κόμβων.